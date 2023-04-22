Как искусство помогло 17-летнему Козимо Медичи создать самую могущественную династию

В 1537 году в неспокойное для Флоренции время к власти пришёл Козимо I Медичи, семнадцатилетний парень из малоизвестной ветви семьи Медичи. От него все ожидали, что он будет править лишь номинально. Юный герцог весьма удивил всю республиканскую элиту. Он сумел не только захватить полный контроль над городом, сместив в сторону выборные власти, но и вывести Флоренцию на совершенно иной уровень. Как удалось такому молодому человеку не только вернуть родному городу значимость, но и стать родоначальником одной из самых могущественных династий всех времён, далее в обзоре.
Козимо I
Козимо Медичи пришёл к власти после убийства его двоюродного брата в 1530-х годах. В то время Флоренция почти полностью потеряла свою значимость и индивидуальность. Город стал разменной монетой на политической карте Европы. Юноше удалось, казалось бы, уже невозможное — с Флоренцией снова стали считаться. Историки говорят, что пусть даже он был бы тираном, всё равно флорентийцы были бы бесконечно благодарны ему. Память об этом правителе жива и почитаема до сих пор.
В Метрополитен-музее сейчас новая выставка, которая посвящена семейству Медичи и Козимо лично. Эксперты исследуют, как представители этой династии использовали самое сильное средство, доступное в ту эпоху – искусство. Для них оно стало воистину средством пропаганды. В каталоге «Медичи: портреты и политика, 1512–1570» собрана почти сотня работ самых знаменитых и прославленных мастеров. В картинах таких именитых авторов, как Рафаэль, Бенвенуто Челлини и многие другие можно проследить все культурные инициативы этой банковской династии. Почти шесть десятков лет они всячески поддерживали искусство. В картинах чётко отразилось то, как покровительство могущественных Медичи укрепило статус Флоренции как главного центра итальянского Возрождения.
Бронзино, Портрет юноши с книгой , середина 1530-х годов.
Искусство на службе политики
Козимо I Медичи с великолепным и непередаваемым мастерством использовал культуру не только для создания чувства собственной значимости. Он изо всех сил старался сделать родную Флоренцию значимой и могущественной. Козимо желал, чтобы она была истинным интеллектуальным центром и колыбелью искусства Возрождения.
Бронзино, Портрет женщины с болонкой , около1532–1533 годов.
Первым, что можно увидеть на нынешней выставке будет внушительный бюст Козимо, изваянный в бронзе великим Челлини. Скульптуру предоставили на время. Недавно была проведена её тщательная реставрация. Лишь благодаря этому эксперты поняли, что глаза знаменитого флорентийца, долгое время скрытые под тёмным слоем краски, на самом деле были сделаны из серебра. Это было обычной практикой в искусстве того времени.
С середины 16 века эта скульптура украшала собой ворота крепости на Эльбе. Монументальная фигура в римских доспехах, грозно возвышалась над главным входом. Пронзительный взор Козимо буквально прожигал каждого входящего. Бюст был призван олицетворять связь Медичи с величием древней Римской империи.
Бенвенуто Челлини, Козимо I Медичи , 1545 год.
Многие картины, представленные на выставке демонстрируют глубину связи Медичи с классическим искусством и культурой. В работе Бронзино « Козимо I Медичи в роли Орфея» (1537–1539), например, герцог изображается как мифологический музыкант Орфей. Это как бы возвышает его над миром простых смертных, приравнивая к мифологическим божествам. А вот мраморный бюст уже постаревшего Козимо, работы скульптора Джованни Бандини, изображает его в качестве римского императора, предполагая некое безвременье его властных полномочий.
Бронзино, Козимо I Медичи в роли Орфея , 1537–1539 годы.
На выставке представлено целых шесть тематических разделов. Все они посвящены исследованию истории династии Медичи. В начале 16 века семья лишь недавно вернулась из изгнания. Они изо всех сил пытались сохранить главенствующую роль Флоренции в стремительно меняющемся политическом ландшафте. Это с успехом удалось. В 1569 году Папа Пий V назвал Козимо, герцога Тосканы, Великим, таким образом отметив его заслуги.
Цель выставки не только продемонстрировать шедевры изобразительного искусства великих мастеров. Авторы желают показать, как искусство помогало укреплять власть. Правители, желая представить себя в нужном свете, стимулировали развитие всех культурных процессов. Искусство поддерживали и развивали. Они тесно общались с художниками, погружались в культуру. Тогда стиль и тематика, а также духовная наполненность изображения была строго выверена с целью усилить впечатление о личности правителя. Нужно было создать некий образ. Вся эта политическая шелуха забывается. Сейчас все эти работы не рассматриваются в подобном контексте, они выставлены в музеях, чтобы ими восхищались за их эстетические и высокохудожественные достоинства.
Якопо да Понтормо, Алессандро Медичи , 1534–1535 гг.
Первые два раздела выставки демонстрируют период с 1512 по 1534 год. Они познакомят посетителей со многими прославившимися в веках членами семьи Медичи. Например Папа Климент VII, племянник Лоренцо Великолепного или Алессандро Медичи. Затем выставка смещается к личности самого Козимо. Герцог и его супруга, Элеонора ди Толедо делали всё, чтобы укрепить своё могущество. Для этого они заказывали множество портретов, где художникам ставилась задача продемонстрировать полноту их власти, преемственность и непрерывность династии. Всё это должно было быть передано с максимальной художественной изысканностью. Так говорится в заявлении музея.
Бронзино, Элеонора ди Толедо и Франческо Медичи , около 1550 года.
Например, есть целая серия портретов Элеоноры ди Толедо. Она изображена на них вместе с сыновьями. Каждая картина символизирует продолжение и укрепление династии. Также в музее Метрополитен можно увидеть роскошное платье из красного бархата, которое, вероятно, подарила испанская дворянка монастырю в Пизе.
Платье Элеоноры Толедской.
На выставке представлены и портреты самих великих художников. Ведь именно их мастерство смогло поднять Флоренцию на столь невообразимо высокий культурный уровень. Также один раздел посвящён сопоставлению работ Бронзино и Франческо Сальвиати. Один был художником-маньеристом при дворе Козимо I, другой представлял конкурирующий панитальянский стиль.
Франческо Сальвиати (Francesco de 'Rossi), Биндо Альтовити , около 1545года.
Не только портреты
На выставке представлено и несколько другое направление. Оно посвящено литературной культуре Флоренции. Там представлены портреты поэтов и литераторов того времени. Настоящей жемчужиной этого раздела стал портрет поэтессы Лауры Баттиферри кисти Бронзино. Его недавно отреставрировали.
Бронзино, Лаура Баттиферри , около 1560 года.
Не все особы представленные на портретах выставки столь знамениты. Есть даже исторические личности, имевшие косвенные связи с семейством Медичи. Например портрет Лодовико Каппони, чья главная заслуга состоит в том, что он подрался в церкви во время мессы с ревнивым супругом дамы, в которую был безответно влюблён.
Сюжет картины не имеет особого исторического значения. Лодовико не принадлежал к роду Медичи. Он был сыном богатого флорентийского банкира. Эта работа является настоящим шедевром портретной живописи 16-го века. Она демонстрирует всю силу искусства. На картине Каппони изображён совсем молодым. Он держит медальон с портретом женщины, прижимая его к груди. Всё изображено на зелёном фоне. Полотно наполнено символами. Личность с портрета как бы говорит, что юноша способен противостоять любым ударам судьбы. Даже если это безответная любовь.
Бронзино, Лодовико Каппони , 1550–1555 годы.
Буклет выставки «Портреты и политика» венчают слова самого знаменитого мастера эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи. Это не случайность, ведь начало его карьеры которого было сформировано Лоренцо Великолепным. Признавая непреходящую силу великого искусства и земное могущество правителей, которые его заказали, старый мастер замечает: «Сколько великих правителей жили и умерли, не оставив по себе ничего значимого, они лишь тщетно старались приобрести имения и богатства, воображая, что их слава может быть вечной».
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