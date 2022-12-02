5 авторов, которые ненавидели культовые фильмы, снятые по их книгам

Памэла Трэверс, «Мэри Поппинс», 1964 год

Кадр из к/ф «Мэри Поппинс», 1964 год

Уинстон Грум, «Форрест Гамп», 1994 год

Кадр из к/ф «Форрест Гамп», 1994 год

Кен Кизи, «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 год

Кадр из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 год

Роальд Даль, «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», 1971 год

Кадр из к/ф «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», 1975 год

Стивен Кинг, «Сияние», 1980 год

Кадр из к/ф «Сияние», 1980 год