5 авторов, которые ненавидели культовые фильмы, снятые по их книгам

Известно, что Станислав Лем был так недоволен работой Андрея Тарковского, что называл «Солярис» в его интерпретации «Преступлением и наказанием». Кроме того, мы никогда не увидим экранизацию «Над пропастью во ржи», так как Сэлинджер обжегся в этом вопросе еще в конце 40-х и навсегда запретил режиссерам прикасаться к своим книгам, а Энтони Бёрджесс был готов отречься от «Заводного апельсина» - романа, принесшего ему известность, - из-за того, что получилось с тем в кино. Практика показывает, что экранизация книги – дело тонкое.
Памэла Трэверс, «Мэри Поппинс», 1964 год
К сожалению, точно не известно, понравилась ли английской писательнице русская кино-версия ее сказки (Трэверс дожила до весьма почтенного возраста и умерла в 96 лет). Вот перевод «Мэри Поппинс» на русский язык она встретила крайне нелюбезно и отзывалась о нем с нескрываемым раздражением: «Понятия не имею, что на этом языке скажет Мэри. Меня уверили, что, по крайней мере, она не будет толкать пропагандистских речей». Писательницу можно понять, ведь перевод в СССР был сделан с нарушением всех мыслимых авторских прав. По поводу прекрасного русского мюзикла у нее тоже вряд ли спрашивало разрешения, но вот Уолт Дисней 14 лет уламывал капризного авторы, засыпал ее выгодными предложениями, предлагая продать киностудии права на экранизацию.
Кадр из к/ф «Мэри Поппинс», 1964 год
Трэверс получила в результате 100 тысяч долларов и еще 5% от прибыли – сказочные по тем временам условия, и осталась крайне недовольна картиной: ей не понравились анимационные вставки и слишком мягкий образ главной героини. На премьере писательница плакала, причем не от радости. Эти перипетии даже легли в основу художественного фильма «Спасти мистера Бэнкса», в котором роль Диснея сыграл Том Хэнкс.
Уинстон Грум, «Форрест Гамп», 1994 год
Кадр из к/ф «Форрест Гамп», 1994 год
Фильм о судьбе странного, но очень позитивного и обаятельного человека получил сразу шесть «Оскаров». Странно, что ни в одной из благодарственных речей со сцены не был упомянут автор книги. Возможно, это стало последствием противоречий между съемочной группой и «литературным папой» Форреста. Писателю не понравилось, что сама фабула романа была в фильме изрядно смягчена – никаких нецензурных выражений и смелых постельных сцен, главный герой в исполнении Тома Хэнкса вышел гораздо более невинным. Кроме того, Уинстон Грум был вынужден обращаться в суд чтобы вытребовать свои обещанные по контракту 3% от прибыли. Контракт –продюсеры утверждали, что фильм чуть ли не убыточен, и денег автору так и не заплатили.
Кен Кизи, «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 год
Кадр из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки», 1975 год
Еще один оскароносный фильм не впечатлил автора литературного первоисточника. Кизи долгое время утверждал, что даже не смотрел картину. Главное недовольство писателя вызвал факт изменения «фокуса» повествования – в книге рассказ ведется от имени «Вождя» Бромдена. Однако позднее авторское сердце, судя по всему, смягчилось, об этом сообщала жена писателя.
Роальд Даль, «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», 1971 год
Кадр из к/ф «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», 1975 год
Даже после выхода новой экранизации сказочной повести (ее снял Тим Бёртон) многие зрители продолжают любить и пересматривать фильм 1971 года с Джином Уайлдером в главной роли, а кадр из этого фильма до сих пор служит популярным интернет-мэмом. Однако автор в далеких 70-х просто сыпал ругательствами: адаптация его книги вышла «мутной», режиссер не обладает «талантом или вкусом», а Вилли Вонка получился «показным» и «пустым». Именно по этой причине продолжение сказки так и не вышло на большие экраны - Роальд Даль поклялся, что, пока он жив, Голливуд никогда не заполучит в свои руки его новую книгу, чтобы испортить ее.
Стивен Кинг, «Сияние», 1980 год
В данном случае писатель так много высказывался по поводу творения Стенли Кубрика, что лучше предоставить слово ему самому:
«Я долго восхищался Кубриком и возлагал большие надежды на этот проект, но был глубоко разочарован в конечном результате… Кубрик просто не смог понять чисто нечеловеческое зло отеля „Оверлук“. Поэтому он искал зло в персонажах и сделал фильм семейной трагедией с едва различимым сверхъестественным подтекстом. Это стало основным недостатком: он сам не мог поверить, и поэтому не смог заставить поверить других».
Кадр из к/ф «Сияние», 1980 год
Фильм так не нравился ему, что Кинг в 1997 году вместе с режиссёром Миком Гаррисом создал другую версию своей знаменитой книги: мини-сериал «Сияние». Этот фильм не получил большой известности, хотя снимался в интерьерах отеля «Стэнли», который и вдохновил Кинга на написание романа. Не удивительно, что Майк Флэнеган, режиссер недавнего сиквела, очень боялся разочаровать автора. Однако новый фильм «Доктор сон» Кингу понравился настолько, что, по его мнению, даже исправил все, что было неудачным в «Сиянии» Кубрика.
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