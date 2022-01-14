С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ljuda Gladkova
    400-450ml vodi -eto 2 stolovih lozki?Блины, которые ну...
  • sorsw
    Понравилось!Самая противоречи...
  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

В 1977 году агентство НАСА запустило космический аппарат «Вояджер-1» в открытый космос, а в 2012 этот автоматический зонд стал первым рукотворным объектом, который покинул Солнечную систему и вошёл в межзвёздное пространство. На его борту установлена золотая пластинка с записью звуков и изображений, несущих сведения о жизни на Земле. В сборник вошли 116 изображений, которые отобрала специальная комиссия во главе с Карлом Саганом.

«Вояджер-1» стартовал 5 сентября 1977 года.

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Последняя цель «Вояджера-1» — исследование гелиопаузы. «Вояджер-1» стал первым зондом, передавшим информацию об условиях, царящих в межзвёздной среде.

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

В конце концов «Вояджер-1» долетит и до звёзд. Примерно через 40 000 лет аппарат будет находиться в 1 парсеке (примерно 31 трлн км) от Солнечной системы, и пролетит в 1,6 св. года (15 трлн км) от звезды AC+79 3888 созвездия Жирафа. Дальнейшую судьбу аппарата предсказать сложно. Скорее всего, «Вояджер-1» будет вечно скитаться в Галактике.

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Первый раздел пластинки содержит приветствия на 55 языках, в том числе на 7 древних (шумерский, аккадский, хеттский, арамейский, древнеармянский, древнегреческий, латынь), 10 южноазиатских, 4 китайских диалектах, и русском (Здравствуйте!

Приветствую Вас!).

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

78 % записей «Вояджера» посвящено музыкальным формам выражения многих культур.

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Остальные 22 % записи состоят из голосов людей, различных звуков Земли и 116 изображений, закодированных как видеосигналы.

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх