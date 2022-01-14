Изображения, которые отобрало НАСА, чтобы показать инопланетянам

В 1977 году агентство НАСА запустило космический аппарат «Вояджер-1» в открытый космос, а в 2012 этот автоматический зонд стал первым рукотворным объектом, который покинул Солнечную систему и вошёл в межзвёздное пространство. На его борту установлена золотая пластинка с записью звуков и изображений, несущих сведения о жизни на Земле. В сборник вошли 116 изображений, которые отобрала специальная комиссия во главе с Карлом Саганом.



«Вояджер-1» стартовал 5 сентября 1977 года.







Последняя цель «Вояджера-1» — исследование гелиопаузы. «Вояджер-1» стал первым зондом, передавшим информацию об условиях, царящих в межзвёздной среде.







В конце концов «Вояджер-1» долетит и до звёзд. Примерно через 40 000 лет аппарат будет находиться в 1 парсеке (примерно 31 трлн км) от Солнечной системы, и пролетит в 1,6 св. года (15 трлн км) от звезды AC+79 3888 созвездия Жирафа. Дальнейшую судьбу аппарата предсказать сложно. Скорее всего, «Вояджер-1» будет вечно скитаться в Галактике.







Первый раздел пластинки содержит приветствия на 55 языках, в том числе на 7 древних (шумерский, аккадский, хеттский, арамейский, древнеармянский, древнегреческий, латынь), 10 южноазиатских, 4 китайских диалектах, и русском (Здравствуйте!

Приветствую Вас!).78 % записей «Вояджера» посвящено музыкальным формам выражения многих культур Остальные 22 % записи состоят из голосов людей, различных звуков Земли и 116 изображений, закодированных как видеосигналы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)