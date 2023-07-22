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Как делают дома из вторсырья

Вы все еще выбрасываете пробки от винных бутылок и старые картинные рамки? Зря! Строитель-самоучка из Техаса Дэн Филлипс доказал, что эти, казалось бы, бесполезные вещи могут стать отличным материалом для строительства дома.

Как делают дома из вторсырья


Дэн Филлипс основал в 1997 году строительную компанию «Phoenix Commotion» в своем городе Хантсвилле, штат Техас, где он строит недорогие дома из переработанных материалов.

Как делают дома из вторсырья

Он построил более 14 домов на купленных или полученных в дар участках. Мистер Филлипс – плотник, электрик и водопроводчик самоучка. Он говорит, что 80% материалов представляют собой остатки от других строительных проектов, которые он нашел в кучах мусора или просто подобрал на дороге.

Как делают дома из вторсырья

Пробки от использованных винных бутылок, которые всегда есть в изобилии, могут стать недорогой формой «пробкового пола». «У нас в городе много любителей выпить», – говорить Филлипс.

Как делают дома из вторсырья

Дно винных бутылок служит отличным цветным стеклом на голландской двери.

Как делают дома из вторсырья

Филлипс создал столешницу из кусочков древесины маклюры оранжевой, которой в восточной части Техаса полным-полно, хотя многие строители считают ее слишком неудобной для использования.

Как делают дома из вторсырья

Дерево маклюры оранжевой используется как ограждение.

Как делают дома из вторсырья

В домах Филлипса используются отходы древесины для обшивки. Городские власти тесно сотрудничают с ним, чтобы создать склад для строительных материалов из переработанного сырья, куда строители, рабочие, занимающиеся сносом зданий, и производители мебели могут складывать ненужные материалы, вместо того, чтобы выбрасывать их на свалку.

Как делают дома из вторсырья

Для создания потолка использовались тысячи уголков от рамок. «В магазине рамок избавлялись от старых образцов, и я поспешил туда», – признается Филлипс.

Как делают дома из вторсырья

Дровяная печь со старого корабля нашла новый дом благодаря Дэну Филлипсу.

Как делают дома из вторсырья

Кристи Стивенс снимает один из домов мистера Филлипса. Она помогает ему строить свой собственный дом по-соседству, так как мистеру Филлипсу нужен конечный владелец дома для помощи в его строительстве.

Как делают дома из вторсырья

«Если стены получатся шаткими, это будет моя вина, но и моя гордость», – говорит она.

Как делают дома из вторсырья

Спинка стула сделана из костей домашнего скота.

Как делают дома из вторсырья

Кости также использовались для создания номера дома.

Как делают дома из вторсырья

Мистер Филлипс присматривает за рабочими во время строительства дома. «Думаю, мобильные дома стали бельмом на глазу этой планете, – говорит он. – Построить привлекательный и доступный дом вполне возможно, и я собираюсь это доказать».

Как делают дома из вторсырья

Рабочий Том МакКинни приклеивает кусочки зеркала к стене.

Как делают дома из вторсырья

Разбитую плитку склеили, чтобы сделать пол в ванной.

Как делают дома из вторсырья

Мистер Филлипс использовал старую дранку, которую он подобрал по цвету, чтобы сделать крышу дома, который он назвал «сказочным домиком».

Как делают дома из вторсырья

«Нельзя отрицать законы физики или строительные законы, – говорит он, – но помимо этого возможности поистине безграничны».

Как делают дома из вторсырья

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