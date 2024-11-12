Как защитить квартиру от сквозняков

Зима не за горами, а значит, пора проверить окна на наличие щелей и сквозняков, ведь даже самое хорошее отопление не сможет качественно прогреть квартиру, если по ней будет «гулять» ветер. Мы расскажем, почему дует из окон, и предлагает варианты решения проблемы.







Причина 1: Рулонные шторы и москитная сетка

Причина 2: Брак

Причина 3: Нет монтажного шва

Причина 4: Расшатана фурнитура ручки

Причина 5: Летний режим

Причина 6: Износился уплотнитель

От москитной сетки остаются отверстия.Казалось бы, что может быть плохого в закрепленной на раме москитной сетке или рулонных шторах? Однако именно они чаще всего становится причиной появления сквозняков осенью и зимой. Из-за фурнитуры ветер с улицы сначала попадает в раму, а после этого в комнату, поэтому вы чувствуете, как в спальне, гостиной или на кухне «гуляет» ветер.Чтобы решить проблему, осмотрите окно с наружно на предмет наличия отверстий. Если они есть, замажьте их, заклейте или закройте – так вы сможете предотвратить попадание ветра в квартиру, и обеспечить герметичность.Вариант брака пластикового окна.Увы, никто из нас не застрахован от покупки бракованной продукции. Если при изготовлении окна на производстве была допущена ошибка или использовались материалы низкого качества, оно может пропускать воздух. Самый простой вариант при обнаружении брака – обратиться в компанию, где вы его покупали. Сотрудники обязаны бесплатно заменить окно по гарантии. Если же вы устанавливали окна летом, а проблему заметили лишь зимой, тогда придется вызывать мастера, чтобы он устранил дефектВам понадобится монтажная пена.Еще одна причина появления сквозняков в квартире – отсутствие или повреждение монтажного шва, который разделяет зазор между стеной и рамой пластикового окна. Обычно место, где они сходятся, закрывают монтажной пеной, чтобы добиться полной герметизации, однако даже она не дает гарантии того, что монтажный шов будет в порядке спустя время.К счастью, решить проблему можно в домашних условиях. Для начала обрежьте монтажную пену, которая находится под подоконником, удалите деревянные клинья, которые рассохлись, и заполните образовавшиеся пустоты новым слоем пены. Для идеального результата не забудьте в конце закрыть шов штукатуркой – так вы сможете добиться максимальной герметичности.Попробуйте затянуть болты на фурнитуре.А вы знали, что в месте, где находится ручка, тоже может дуть из окна? Поэтому периодически нужно проверять, в каком состоянии фурнитура, и не расшаталась ли она из-за частого использования. Заметили проблему? Тогда попробуйте решить ее собственными силами: снимите пластиковую накладку, подкрутите винты, которые закрепляют ручку на корпусе рамы, и оцените результат. Если сквозняк никуда не исчез, значит, придется менять полностью весь механизм.Так выглядят зимний и летний режим.Не все знают, что современные пластиковые окна оснащены двумя режимами – летним и зимним, которые нужно менять в зависимости от времени года. Когда она «настроены» на лето, створка прилегает не слишком плотно, чтобы в комнату попадал воздух и помещение постоянно проветривалось. А вот на зимнем режиме окно плотно закрыто, чтобы в квартире не было сквозняков.Если вы заметили, что из окна дует, не торопитесь вызывать специалиста или покупать уплотнитель – для начала проверьте, какой режим стоит. Летний? Тогда запаситесь нужными инструментами и установите зимний. В зависимости от конструкции, вам может понадобиться шестигранник, плоская отвертка, ключ «звездочка» или обычные плоскогубцы.Для начала следует найти на торце створки эксцентрики (также их называют цапфами). Они представляют собой торчащие круглые детали с отверстием для ключа или без него. Обратите внимание, что эксцентрики находятся не только с боковой части окна, но также сверху и снизу, чтобы обеспечить равномерный прижим по всему контуру. Избавиться от сквозняка получится лишь в том случае, если вы отрегулируете каждый из них.Чаще всего приходится действовать шестигранником.Определите, какой инструмент вам нужен, вставьте его в отверстие (если его нет, делайте все вручную), а затем переведите все цапфы в положение с максимальные прижимом. Будьте готовы к тому, что они очень туго двигаются, поэтому не бойтесь прилагать усилия.Чтобы проверить качество выполненной работы, вставьте между рамкой и створкой лист бумаги, закройте окно и постарайтесь его достать. Если вы все сделали правильно, лист будет вытаскиваться с большим трудом или порвется.Возможно, повредился уплотнитель.Уплотнитель, главная задача которого уберечь квартиру от влаги и ветра с улицы, также может износиться. Иногда проблема решается переводом окна на зимний режим, но если после данных манипуляций ничего не изменилось, возможно, придется полностью менять уплотняющий контур.Другие варианты решения проблемыЗакрывайте шторы, как только стемнеет.Мы часто недооцениваем силу штор и даже отказываемся от них в пользу легких полупрозрачных занавесок. Однако зимой лучше этого не делать – плотная ткань не только предотвращает попадание «лишних» солнечных лучей в квартиру, но также не пропускает сквозняк из оконных щелей.Поэтому, как только на улице начинает темнеть, советуем плотно закрывать шторы и не трогать их до утра. Кстати, цвет гардин также имеет значение. Лучше выбирать темные изделия, так как днем они «впитывают» в себя тепло от солнца, а вечером отдают его в комнату.Подушки от сквозняков делают в виде игрушек.Да-да, чего только не придумают, чтобы люди могли защитить свою квартиру от сквозняков в холодное время года. Подушки представляют собой продолговатые мягкие игрушки, внутри которых находится пух. Их нужно положить так, чтобы они закрывали стык оконной рамы и подоконника. Увы, подушки помогут решить проблему, только если сквозняк снизу – в остальных случаях они окажутся бессильны. Кстати, их можно положить еще и под дверь, если из какой-то комнаты сильно дует (обычно, это прихожая).Уплотнитель можно приклеить самостоятельно.Самоклеящийся резиновый уплотнитель, который представляет собой длинную ленту из пены или резины, является популярным средством для борьбы со сквозняками. Его нужно наклеить по всей оконной раме, чтобы предотвратить попадание в комнату холодного воздуха. Главный минус такого способа состоит в его недолговечности – обычно уже через месяц уплотнитель истончается, и его приходится менять на новый. Однако, если вам нужно временное решение, то данный инструмент подойдет как нельзя лучше.Уплотнитель стоит совсем недорого, его можно найти в каждом хозяйственном магазине или на маркетплейсе. К тому же вы сами можете справиться с его наклейкой, нет необходимости вызывать мастера. Единственное, о чем следует помнить – аккуратный демонтаж. Когда будете снимать уплотнитель, делайте это осторожно, чтобы вместе с ним не снять краску с окна.Теплосберегающую пленку будет видно.Теплосберегающую пленку нужно клеить внутри квартиры перед окном. В чем ее преимущество? Между окном и пленкой создается пространство, в которое холодный воздух попадает, словно в ловушку. В результате он не может проникнуть в квартиру, и вы не чувствуете сквозняк.Монтаж предельно простой: нужно взять пленку, наклеить ее перед окном таким образом, чтобы осталось «свободное» пространство, и в конце просушить феном – так она лучше зафиксируется. Увы, у такого способа есть и минусы. Во-первых, пленку хорошо видно, несмотря на то что она прозрачная, а во-вторых, с ней вы не сможете полностью открыть окно.