Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марианна Яговкина
    Да и хрен с ними, с этими иностранцами! А 2 литра рекомендуемой воды не разбавляет желудочный сок, а супчик разбавляе...7 вредных пищевых...
  • Valery Pedan
    Ничто не мешает вычислить реальное состояние человечества, его структуру и управление, причины конфликтов, войн и кат...Нелепые теории за...
  • geo1804
    джон стейнбэк !!     остальное  - ..............................10 увлекательных ...

Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

Так называемая «ксенотрансплантация», то есть пересадка органов и тканей от одного вида живых существ к другому, хоть и оказалась тупиковой ветвью развития медицины, но все же много сделала для развития современной трансплантологии как науки.

Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

На то, что человек издавна интересовался возможностью слияния различных частей животного и человека в одном теле, указывают еще многочисленные древние мифы, где можно встретить и людей с головами животных, и животных с головами людей, и даже людей, которые пришили к своим рукам крылья. В этой статье мы расскажем вам о самых поразительных и необычных случаях, когда тому или иному человеку медики пытались пересадить различные органы животных.

1. Овечья шкура


Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

Такое направление, как пересадка кожи, начало активно развиваться еще в 19 веке. И действительно, различные ожоги и изъязвления, которые разрушали большую площадь кожных покровов, так или иначе, нужно было чем-то закрывать, чтобы избежать инфекций и кровотечений. Наиболее популярным донором кожи в 19 веке выступали овцы, однако, сама процедура значительно отличалась от того, что происходит в операционных сегодня. Пациента клали на операционный стол и рядом помещали обездвиженную овцу, после чего лоскут овечьей шкуры пришивали человеку.
Обязательным требованием было то, чтобы тела овцы и пациента оставались соединены друг с другом до тех пор, пока пересаженный участок кожи не приживался и не начинал снабжаться кровью из сосудов человека. Хотя сегодня подобная процедура кажется практически абсурдной, тогдашние хирурги все же заявили о нескольких случаях успеха.

Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

Более перспективной идей оказалась пересадка заранее подготовленных лоскутов кожи лягушки, которую хирурги свежевали заживо. Подобные трансплантаты использовались для закрытия язв и ран, и обеспечивали достаточно надежную защиту от окружающей среды, чтобы собственная кожа человека успевала зажить и зарубцеваться.

2. Радикальное омоложение


Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

Все в том же 19 веке русский эмигрант Серж Воронов, который работал в Париже, разработал довольно радикальную идею, которая была направлена на омоложение и остановку процесса старения в организме мужчин. Хирург придумал пересаживать своим пациентам специально подготовленные трансплантаты, сделанные из яичек бабуинов и шимпанзе. Эта процедура завоевала себе огромную популярность в Америке и Европе, и Воронов выполнил несколько сотен подобных интимных пересадок. В современном мире подобная процедура кажется дикой и совершенно неэффективной, преимущественно за счет некротических, воспалительных и инфекционных осложнений, однако, многие пациенты не только выживали после операции, но и сообщали о «потрясающих благотворных эффектах омоложения».

Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

Кстати, на подобных идеях умудрился обогатиться и знаменитый американский мошенник Джон Бринкли, который, выдавая себя за врача, открыл целую клинику в штате Канзас. Бринкли «лечил» своих пациентов от полового бессилия путем пересадки тестикул от козлов, сексуальную активность которых часто отмечали канзасские фермеры. И хотя мошенничество Бринки в конце концов всплыло наружу, и власти в судебном порядке запретили ему практиковать, «козлиный доктор» успел сколотить себе огромное состояние на бедных доверчивых представителях мужского пола.

3. «Собачье сердце» Бэби Фэй


Частичка зверя. Органы животных, которые пересаживали людям

Хотя речь дальше пойдет не о знаменитом «Собачьем сердце» Булгакова, а о пересадке сердца бабуина, эта история стала наиболее известной попыткой ксенотрансплантации сердца, которая имела место в клинической практике. Хирург Леонард Бейли предпринял попытку пересадить новорожденной девочке с врожденным пороком сердца орган обезьяны, чтобы спасти ребенку жизнь, в 1983 году. Хотя технически операция для Бэби Фэй прошла успешно, у юной пациентки произошло острое отторжение из-за несовместимого типа крови, и, даже невзирая на все старания врачей, малышка скончалась. Однако ее смерть оказалась не напрасной, и эта история, широко освещенная в прессе, привлекла дополнительные ресурсы к исследованиям в данном направлении, и вскоре ситуация с пожертвованием и пересадкой органов новорожденным детям значительно улучшилась.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх