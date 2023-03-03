Как секрет знаменитого Розеттского камня стал ключом к разгадке всех тайн Древнего Египта







Загадочные иероглифы Древнего Египта было возможно расшифровать, не зная принципов построения.

Ценная находка

Генерал Наполеон в Египте.

Грамотный офицер сразу понял значение и ценность этой находки.

Британский музей.

Что собой представляет Розеттский камень?

Розеттский камень.

С самого начала учёным было ясно, что Розеттский камень лишь часть большой стелы.

История расшифровки

Родной город Жана-Франсуа Шампольона.

Жан-Франсуа Шампольон.

Труд Шампольона

Расшифровка древнеегипетских иероглифов стала делом всей жизни для Шампольона.

Текст на Розеттском камне и его значение для науки

Заброшенные руины египетского храма.