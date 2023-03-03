Как секрет знаменитого Розеттского камня стал ключом к разгадке всех тайн Древнего Египта

Могущественная и таинственная египетская цивилизация, настолько древняя, что человеку, далёкому от истории, даже трудно вообразить себе насколько. Попытки разгадать все её тайны издавна предпринимались различными учёными и по большей части безуспешно. Ведь ключом к разгадке многих секретов является умение читать египетские тексты, а оно было утрачено ещё во времена античности. В этих непонятных символах исследователи видели астрологические, каббалистические знаки. Некоторые даже предполагали их инопланетное происхождение и некие мистические тайные учения. Кто бы мог подумать, что ничем на первый взгляд не примечательная археологическая находка, обнаруженная солдатами Наполеона, станет тем уникальным ключом, который поможет узнать все тайны Древнего Египта.
Если представить, что через многие тысячелетия историю нашего периода изучают учёные-археологи будущего, то что предстанет перед их глазами? Есть масса архитектурных сооружений, материальных ценностей, предметов быта, произведений искусства, но всё это относительно бесполезно — они не знают нашего языка, принципов построения нашей речи и не могут прочесть ни слова! То есть всё то, что составляет основы организации нашего общества, религии, духовности и повседневной жизни — останется для них загадкой.
Загадочные иероглифы Древнего Египта было возможно расшифровать, не зная принципов построения.
Такое уже случалось в истории: неразгаданная клинопись народов Междуречья, тексты майя и египетские иероглифы. Моменты, когда эти секреты разгадывались учёными, можно сравнить с тем, как в заваленном разным хламом тёмном гараже, вдруг зажгли свет. Все смутно видимые предметы вдруг обрели ясность — это были подлинные прорывы в науке. В подобных потрясающих открытиях особое место занимает разгадка древнеегипетских иероглифов.
Ценная находка
К сожалению очень много ценных археологических артефактов было уничтожено. Рядом со знаменитой Долиной Царей в Египте находится непримечательное селение, где жители столетиями жили за счёт разграбления гробниц. Ущерб для истории и археологии от такого вандализма просто трудно даже вообразить!
Несмотря на это, попытки разгадать давно утраченные секреты древнеегипетской письменности не прекращались никогда. Небывалый всплеск европейских учёных к тайнам Древнего Египта возник во времена походов Наполеона в конце 18 века. Египетская авантюра будущего императора закончилась весьма бесславно в военном отношении, но вот ценность её для науки переоценить невозможно!
Генерал Наполеон в Египте.
Армию генерала Наполеона сопровождал по нынешним меркам целый исследовательский институт. Там были учёные, археологи, инженеры, художники. Пока армия сражалась, учёные трудились не покладая рук. Они исследовали, изучали, документировали абсолютно всё, что могли увидеть. Всё, что можно было забрать с собой — упаковывалось и забиралось. В то время в руки историков попало просто несметное количество различных древнеегипетских текстов.
В это время французские войска оккупировали большую часть Египта. Тщеславный корсиканец мечтал о распространении влияния до Индии, чтобы победить ненавистную Англию. В дельте Нила военные возводили форт Сен-Жюльен, что неподалёку от небольшого городка Розетты. Во время рытья сапёрами окопов вокруг форта, офицер Пьер-Франсуа Бушар заметил некий любопытный камень и приказал извлечь его. После ближайшего рассмотрения капитан сразу понял, что находка эта чрезвычайно ценна и велел отправить плиту в Каир, где тогда находился недавно образованный Институт Египта.
Грамотный офицер сразу понял значение и ценность этой находки.
Экспансия Франции продлилась всего лишь три года, англичане смогли вытеснить их из Египта. Розеттский камень (так эту находку величают по сей день) попал в Англию вместе с остальными ценными артефактами. Плита и сейчас хранится в знаменитом Британском музее. Несмотря на все претензии египтян, музей наотрез отказался возвращать Розеттский камень на его историческую родину.
Британский музей.
Что собой представляет Розеттский камень?
Розеттский камень.
Знаменитый Розеттский камень это внушительных размеров чёрная каменная глыба. Внешне он выглядит не столь уж впечатляюще и интересно, как другие древнеегипетские артефакты. Одна его сторона отполирована и сплошь испещрена надписями, другая сторона - шероховатая. Вначале камень приняли за гранит, но позже выяснилось, что это гранодиорит. Начертанные на плите письмена сделаны в трёх формах: древнеегипетскими иероглифами, на древнегреческом языке и египетским демотическим письмом. Камень является лишь частью огромной стелы, ни один текст на нём не является законченным.
С самого начала учёным было ясно, что Розеттский камень лишь часть большой стелы.
Древнегреческие надписи расшифровали сразу же. Позже удалось перевести демотический текст. Обе надписи содержали идентичный рассказ о благодарности царю Египта Птолемею V Епифану. Текст относится к 196 году до нашей эры. Несмотря на наличие этих переводов дешифровать древнеегипетские иероглифы удалось лишь спустя почти тридцать лет.
Самой сложной задачей для учёных стали именно древнеегипетские иероглифы. Учёным было очень мало известно об этом виде письменности. Прорыв в этой области был сделан французским учёным, который считается отцом-основателем такой науки, как египтология — Жаном-Франсуа Шампольоном. Произошло это благодаря случайности.
История расшифровки
Сразу после находки Розеттского камня о нём написал французский журнал. Номер этого журнала случайно попался на глаза девятилетнему мальчику, сыну торговца книгами. Мальчик был умён не по годам. В пять лет он самостоятельно научился читать. Когда маленькому Хану было семь, его брат Жак отправился с той самой экспедицией Наполеона в Египет. И вот Жан_Франсуа натыкается на запись о Розеттском камне. Мальчика древнеегипетские иероглифы просто заворожили. Он был настолько заинтригован, что посвятил их расшифровке всю свою дальнейшую жизнь.
Родной город Жана-Франсуа Шампольона.
К тринадцати годам Шампольон уже знал латынь, древнееврейский, арабский, сирийский, халдейский языки. Он начал изучение древнекитайского для выяснения его родства с древнеегипетским. Постепенно талантливый мальчик добрался до коптского языка, который является чем-то сродни мостика к древнеегипетскому. К семнадцати годам юного гения единогласно избрали членом Французской Академии. Теперь в его распоряжении был столь могучий арсенал знаний, о котором лишь можно мечтать.
Жан-Франсуа не разменивался на дешифровку отдельных символов или слов. Он решил что нужно разобраться в самой системе их построения. В какой-то момент Шампольона осенило, что ключом могут служить имена правителей. Это и стало самым главным толчком к последующей разгадке. Молодой человек расшифровывая иероглифы таким образом, смог прочесть имя фараона Рамзеса начертанное на стене храма. Получив некий набор уже понятных символов, Шампольон медленно, но уверенно двигался к своей цели.
Жан-Франсуа Шампольон.
Труд Шампольона
В 1822 году учёный выпускает книгу о древнеегипетском алфавите фонетических иероглифов. Этот труд был посвящён первым исследованиям Шампольона в области дешифровки. Следующая его исследовательская работа вышла в 1824 году. Именно этот период учёными принято считать зарождением египтологии, как науки.
Несмотря на все свои работы и жизнь, посвящённую загадкам Древнего Египта, Жан-Франсуа никогда там не был. В 1828 году учёный решает туда поехать с экспедицией. К величайшему сожалению, в этом путешествии было окончательно подорвано его и без того слабое здоровье. Гений, разгадавший древнеегипетский шифр, скончался в возрасте сорока одного года. Главная лингвистическая работа его жизни «Египетская грамматика» была издана уже после смерти Шампольона.
Расшифровка древнеегипетских иероглифов стала делом всей жизни для Шампольона.
Текст на Розеттском камне и его значение для науки
Расшифрованный текст гласит о том, что мемфисские жрецы издали в честь фараона Птолемея V Епифана, указ. В нём содержались благодарности и похвалы правителю за его щедрость. На камне были высечены цитаты Птолемея об амнистии, прощении долгов, освобождении от воинской повинности, принципах налогообложения.
Розеттский камень, несмотря на свой непритязательный вид и не особо любопытный текст, сыграл архиважную роль в зарождении и последующем развитии египтологии. Именно эта плита стала тем ключом, который помог расшифровать множество древнеегипетских текстов. До появления этого ключа учёные не понимали даже как подступиться к разгадке этих иероглифов.
Заброшенные руины египетского храма.
Все эти сведения помогли исследователям и историкам проникнуть во все тайны Древнего Египта, которые были недоступны: кем были возведены знаменитые пирамиды, каких богов чтили древние египтяне и зачем они делали мумии. Так Розеттский камень, бесспорно, явился важнейшим артефактом Древнего Египта и переоценить его значение для египтологии невозможно.
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