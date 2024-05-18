7 советских автомобилей, которые ставили рекорды скорости в своем классе

Самые быстрые автомобили Советского Союза.

1. ЗИЛ-117

Лучший членовоз СССР ЗИЛ-117.

2. ГАЗ-3102

Волга ГАЗ-3102 особенный автомобиль.

3. ГАЗ-3105

Выглядит неплохо, даже сейчас этот старенький ГАЗ-3105

4. ЛАЗ-699

Были в СССР и автобусы-рекордсмены, вот ЛАЗ-699.

5. НАМИ-053

Отличная могла получиться машина на базе НАМИ-053.

6. ГАЗ-ТР

Болид ГАЗ-ТР к сожалению разбился.

7. МАЗ-2000

МАЗ-2000 со странным названием.

Бонус: ЗИЛ-118

ЗИЛ-118 - самый быстрый микроавтобус.