Что скрывают об испанской инквизиции: Правдивые факты о самой темной организации Средневековья

Испанская инквизиция – одна из самых знаменитых и противоречивых организаций в истории человечества. Её деятельность до сих пор до конца не расследована. За ней тянется огромный шлейф дурной славы, различных мифов, сплетен и заблуждений. Самые главные состоят в том, что испанская инквизиция на самом деле не была ни средневековой, ни, собственно, испанской. Что скрыто по сей день под толстым слоем различных предрассудков и недоразумений, а также откровенной лжи о тёмных делишках культовой организации — далее в обзоре.
Откуда берёт свои корни испанская инквизиция
Смерть на костре ассоциируется прежде всего с главным наказанием, которое использовала испанская инквизиция. На самом деле истоки такой практики берут своё начало в периоде времён существования великой Римской империи. С распространением христианства по Европе, параллельно распространялись и различные заблуждения, называемые ересью. Со временем ересь начали рассматривать как предательство не только Бога, но и государства. Преступление приравняли к государственной измене и каралось оно, соответственно, довольно жестоко.
Ересь приравнивалась к государственной измене.
Самой первой организацией, которая начала борьбу с этим опасным явлением, была Епископальная инквизиция, созданная католической церковью. Учреждена она была для борьбы с альбигойской ересью, существовавшей в то время на юге Франции. Полстолетия спустя, в 1230-х годах, Папа Григорий IX усилил авторитет церкви, создав так называемую Папскую инквизицию. По мере того как различные части Европы становились всё более христианскими, идеи инквизиции укоренились во многих европейских королевствах.
Щит испанской инквизиции. Меч символизирует уничтожение еретиков и оливковую ветвь примирения с кающимися. Щит украшают слова «Exurge domine et judica causam taum». Латинская фраза, означающая «Восстань, Боже, на защиту своего дела, Псалом 72».
«Мягкие» репрессии испанской инквизиции
Если рассматривать действия инквизиции в разрезе всех европейских государств, то испанская «охота на ведьм» была как раз наиболее вялой. Например, в юго-западной Германии, в период с 1560 по 1670 год, согласно историческим документам, было казнено 3229 «ведьм»; в Шотландии между 1590 и 1680 годами было за то же преступление убито 4400 человек; в Лорене с 1576 по 1606 год казнено более 2000 обвинённых в колдовстве. В самой Испании наказание зачастую не было столь суровым. Чаще всего там ограничивались выговором, штрафом, ссылкой или публичной поркой.
Шабаш ведьм, Франсиско де Гойя.
Если посмотреть статистику, то за четыре века существования испанской инквизиции, ею было осуждено около 130 тысяч человек. К смертной казни было приговорено почти 2600 человек, а это всего лишь 2% от общего количества. Долгое время историки путали данные, смешивая число обвинённых и фактически осуждённых. Часто вообще никто не разбирался и эта цифра называлась как общее количество жертв охоты на ведьм, отправленных на костёр. Из-за этого и вырос огромный ком абсурдных и в корне ошибочных данных.
В отличии, опять же, от инквизиции, действовавшей в других странах, в Испании было очень большое количество оправданных. Даже в тех случаях, когда обвиняемый полностью признавал свою вину, приговор суда частенько приписывал ему пьянство или психическое расстройство. Инквизиторы стремились избежать разжигания преследования по личным мотивам невиновных ни в чём людей.
Auto da fé, картина Михая Зичи, изображающая ужасы инквизиции.
«Осуждённые инквизицией», Эудженио Лукас.
В целом, инквизиция была создана с целью предотвращения распространения ереси. Кроме этого, она также занималась различными правонарушениями. Самыми распространёнными преступлениями были вовсе не колдовство и магия, а: суеверия, двоежёнство, ересь, оскорбления. Также преследовали иудеев, мавров, лютеран и иллюминатов. Например, в 16 веке испанская инквизиция показала себя весьма эффективным механизмом для подавления нескольких вспышек протестантизма в Испании. Как ни странно, большинство этих «протестантских вспышек» произошли в еврейской среде. По таким обвинениям было осуждено и казнено около ста человек, из них на костре сожгли только двенадцать.
Тайный еврейский ритуальный ужин испанской семьи, известный как седер.
Преследования евреев
Испанская инквизиция совсем не была против евреев как нации. Её целью была борьба с ересями и очищение церкви. Изначально католические монархи относились к представителям еврейских общин весьма благосклонно. Много их служило при дворе. Со временем же к ним начали относиться как к людям некого второго сорта. В 1492 году, следуя примеру Англии и Франции, Испания и Португалия почти полностью изгнали из страны всех евреев. Связано это было с тем, что те слишком успешно вели торговлю и управляли финансами.
Правда, всем еврейским общинам был предложен выбор: либо крещение в католическую веру, либо изгнание. Большинство всё же выбрало последнее. В 17 веке за иудаизм было сожжено 36 евреев. Потом число обвиняемых испанской инквизицией сошло на ноль. Последним судебным процессом против иудаизма был суд над Мануэлем Сантьяго Виваром в Кордове в 1818 году.
Великий инквизитор, монах Томас де Торквемада, преподносит на подпись королю Фердинанду II Арагонскому и королеве Изабелле I Кастильской указ об изгнании евреев из Испании.
Копия Декрета Альгамбры, предписывавшего изгнание всех евреев из королевств Кастилия и Арагон.
Преследование мавров
Испанская инквизиция, безусловно, была очень тёмной главой в истории человечества. Вопреки сложившемуся общественному мнению о том, что это была исключительно охота на ведьм, это совсем не так. Преследовали, в основном, представителей иных вероисповеданий: евреев и мавров. Последние исповедовали ислам. Отношение к маврам в корне отличалось от отношения к еврееям. Мавры были в основном знатными и богатыми гражданами. Преследовать их долго из-за этого не решались. Напряжённость достигла своего пика во время правления Филиппа II в середине 16 века. В Альпухаррасе вспыхуло восстание, которое было жестоко подавлено. Многие мавры были изгнаны из страны, другие казнены.
Изгнание морисков в Валенсии, Пере Оромиг.
9 апреля 1609 года Филипп III издал решительный указ об изгнании всех морисков (мавров). Около трёх сотен тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Такие регионы как Валенсия и Арагон, например, потеряли примерно треть своего населения. Причины этих преследований уж слишком сложны и многогранны. Основной же было то, что мавританская община, несмотря на согласие некоторых из них стать христианами, отказывалась интегрироваться с остальным населением. Недовольство в обществе, направленное на богатых мавров, постоянно росло. Особенно на фоне снижения всех экономических показателей.
Изгнание мавров, Габриэль Пуч Рода.
Создание тёмной легенды об испанской инквизиции
В конце 16 века испанские политические изгнанники, такие как Гонсалес Монтано и печально известный Антонио Перес, бывший секретарь Филиппа II, начали мощную кампанию антииспанской пропаганды. Другие европейские страны охотно поддержали это дело. Ожесточённое соперничество на море, между Испанией с одной стороны, и Великобританией и Францией с другой, требовало поддержки. К процессу присоединились Голландия и Италия. Все стремились положить конец испанскому политическому господству. Об инквизиции Испании начали слагать настоящие легенды. Все знаменитые живописцы охотно изображали сцены пыток и казней. Волна возмущения прокатилась по всей Европе.
Портрет бывшего секретаря Филиппа II Антонио Переса, написанный Антонио Понца.
Вымышленное изображение предполагаемой инквизиционной камеры пыток во времена испанской инквизиции. Гравюры 18-го века Бернара Пикара были частью той тёмной легенды, которую усиленно создавали об испанской инквизиции.
Все очень быстро забыли о том, что все эти средства охотно использовали сами и весь праведный гнев обрушился именно на испанскую инквизицию. Именно она и осталась в истории синонимом несправедливости и жестокости. Хотя, опять же, в Испании эта организация действовала не так жёстко, как в других европейских государствах.
Методы пыток, которые использовали инквизиторы, были бесчеловечны и непомерно жестоки. Все они были направлены на то, чтобы причинить максимальные мучения несчастной жертве. Цель была одна — получить признательные показания. В случае ереси, в той же Испании, признание избавляло от смертной казни.
Испанская инквизиция успешно применяла такие методы пыток, как шкив, пытка водой и дыба. Шкив был методом пыток, при котором обвиняемых подвешивали к потолку за запястья, а к лодыжкам подвешивали гири. Это приводило к вывихам и вызывало нечеловеческие страдания у жертвы. Пытка водой заключалась в том, что жертву привязывали к круглой лестнице так, чтобы её голова была ниже ног, и заставляли без конца пить воду. Либо ты пьёшь — либо захлёбываешься. Обычно пытка включала около восьми вёдер воды. Самым жестоким методом была дыба, когда жертву бесконечно растягивали за запястья и лодыжки с помощью рычага.
«Трибунал инквизиции», Франсиско де Гойя.
Судя по документам, испанская инквизиция применяла пытки гораздо реже, чем инквизиции других стран. Согласно статистике, такие методы применялись только в 1% или 2% случаев в самые трудные времена существования этой организации и только в самых загруженных судах. Увековечена тёмная легенда об испанской инквизиции была в 18 веке, в эпоху Просвещения. Несмотря на обвинения в корысти, инквизиция никогда не действовала в таких целях. Случаи конфискации имущества обвиняемых были, но не было задокументировано ни одного, когда инквизиторы пытали людей с целью личной наживы.
Факты и вымысел в статистике испанской инквизиции
Как уже говорилось выше, множество жертв было просто приписано испанской инквизиции из-за того, что их спутали с количеством обвиняемых. Кроме того, казнь за ересь, даже в случаях признания человека виновным, была отнюдь не частым явлением. Чаще всего это была порка, штраф, тюремное заключение или стигма (нанесение клейма). Именно так и пострадали многие. Члены семьи тех, кого заклеймили, тоже несли этот позор всю жизнь. Преследования евреев и мавров породили в испанском обществе концепцию «чистоты крови».
Все цифры, которые приводили о деятельности испанской инквизиции, согласно последним исследованиям, оказались ложными. В 1986 году эксперты Контрерас и Хеннингсен опубликовали результаты исследования 50 000 инквизиционных дел с 1540 по 1700 год, пик работы инквизиции в Испании, только 1,9% подсудимых были приговорены к смертной казни колом. Остальные были либо оправданы, либо приговорены к незначительным наказаниям. До 1834 года эта цифра снизилась почти вдвое.
Большинство историков продолжает считать испанскую инквизицию одним из самых мрачных периодов в истории Испании. Только здесь важно отметить, что в других странах, например, в Германии, Италии, Англии или Франции, инквизиция действовала гораздо жёстче. Поэтому обвинения испанцев в «культурной отсталости» в 16-17 веках, как минимум несправедливы. Более того, многие учёные называют этот период золотым веком испанской культуры.
Гуманизм, человеколюбие? Почему-то люди всегда неизменно весьма жестоки к себе подобным. За малейшее несоответствие каким-то выдуманным нормам, по сей день людей пытают, убивают, унижают. Государства провозглашают всеобщее равенство и демократию, а на самом деле повсюду царит диктатура. Она прикрыта яркой мишурой красивых лозунгов и псевдопатриотических заявлений. На словах, во всех без исключения, даже самых «демократических» странах, декларируется одно, а на деле происходит совершенно другое.
Все привыкли скорбно вздыхать о «тёмном средневековье», не обращая внимания, как в нынешний «просвещённый» век повсюду царит беззаконие и преследование инакомыслящих. Как минимум — это хорошо укоренившаяся система двойных стандартов, а как максимум — мир слишком активно движется к своему концу. Апокалипсис? Возможно...
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