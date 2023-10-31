Что скрывают об испанской инквизиции: Правдивые факты о самой темной организации Средневековья

Откуда берёт свои корни испанская инквизиция

Ересь приравнивалась к государственной измене.

Щит испанской инквизиции. Меч символизирует уничтожение еретиков и оливковую ветвь примирения с кающимися. Щит украшают слова «Exurge domine et judica causam taum ». Латинская фраза, означающая «Восстань, Боже, на защиту своего дела, Псалом 72».

«Мягкие» репрессии испанской инквизиции

Шабаш ведьм, Франсиско де Гойя.

Auto da fé, картина Михая Зичи, изображающая ужасы инквизиции

«Осуждённые инквизицией», Эудженио Лукас.

Тайный еврейский ритуальный ужин испанской семьи, известный как седер.

Преследования евреев

Великий инквизитор, монах Томас де Торквемада, преподносит на подпись королю Фердинанду II Арагонскому и королеве Изабелле I Кастильской указ об изгнании евреев из Испании.

Копия Декрета Альгамбры, предписывавшего изгнание всех евреев из королевств Кастилия и Арагон.

Преследование мавров

Изгнание морисков в Валенсии, Пере Оромиг.

Изгнание мавров, Габриэль Пуч Рода .

Создание тёмной легенды об испанской инквизиции

Портрет бывшего секретаря Филиппа II Антонио Переса, написанный Антонио Понца.

Вымышленное изображение предполагаемой инквизиционной камеры пыток во времена испанской инквизиции. Гравюры 18-го века Бернара Пикара были частью той тёмной легенды, которую усиленно создавали об испанской инквизиции.

«Трибунал инквизиции», Франсиско де Гойя.

Факты и вымысел в статистике испанской инквизиции