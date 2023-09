10 портретов из ненужных вещей, которые сделали своих творцов знаменитыми

1. CD-диски

Портреты музыкантов из дисков. \ Фото: google.ru.

2. Книги

Книжные портреты. \ Фото: mymodernmet.com.

3. Игральные кости

Портрет из игральных костей. \ Фото: google.com.

4. Нитки

Поле зрения. \ Фото: danielkornrumpf.com.

Фокальная плоскость. \ Фото: danielkornrumpf.com.

5. Деревянные яйца

Оксана за работой. \ Фото: sempionenews.it.

Арт-инсталляция Алтарь наций. \ Фото: pokupon.ua.

6. Дорожные карты

Необычные портреты из дорожных карт. \ Фото: nikkirosato.com.

Опора. \ Фото: nikkirosato.com.

7. Разноцветные кнопки

Потрясающие портреты из разноцветных кнопок. \ Фото: designboom.com.

Работы Эрика в галерее. \ Фото: google.com.

8. Разноцветные круги

Потрясающие цифровые портреты. \ Фото: graphicart-news.com.

Автопортрет. \ Леди Гага. \ Фото: graphicart-news.com.

9. Винтажные крышечки от бутылок

Молли и её шедевры. \ Фото: charlestonmag.com.

Картины из крышек. \ Фото: amarilloverdeyazul.com.

10. Медиаторы

Портрет Джимми Хендрикса. \ Фото: mymodernmet.com.

Не так давно мы писали о серии необычных портретов , созданных художниками со всего мира при помощи банальных вещей, использовать которые в художественных целях мало бы кто догадался. Но так уж получилось, что творчество и фантазия не знают границ, а потому, ловите десятку невероятно крутых работ . Рекламное агентство TBWA в Милане, Италия, имело блестящую идею для открытия популярного культурного журнала First Floor Under. Первая выставка Under Floor Under была о музыкальном пиратстве. Так каким же был тот самый блестящий план TBWA? Они создали потрясающие плакаты, используя компакт-диски!Автобиографии обычно сосредоточены вокруг истории жизни главного героя. Однако в случае этих умных объявлений, книги принимают форму реальных лиц персонажей. Голландское рекламное агентство Van Wanten Etcetera создало кампанию по продвижению ежегодной Недели голландской книги. Каждый год профилируется определённый жанр при участии различных художников, знающих толк в креативности.Чтобы почтить память своего друга, Фредерик Максвейн решил, что ему нужно сделать что-то особенное. Видите ли, его другом был канадский художник и дизайнер Тобиас Вонг, который умер в возрасте тридцати пяти лет (13 138 дней). Максвейн использовал 13 138 кубиков , чтобы создать огромный портрет Вонга под названием «Die».При помощи необычной вышивки Даниэлю Корнрумпфу удаётся имитировать мазки кистью. Именно поэтому практически все его произведения настолько реалистичны, что могут сойти за картины.Оксана Мась – искусная украинская художница, которая делает красивые портреты, не используя стандартные холсты и кисти. Вместо этого она использует расписанные вручную деревянные яйца, чтобы собрать невероятные мозаики, которые с первых же минут захватывают дух, вызывая неподдельный интерес. Несколько лет назад Оксана представила несколько мозаик из пасхальных яиц для Венецианской биеннале, на создание которых её вдохновил старинный украинский народный обычай крашенки, где деревянные яйца были покрыты традиционными украинскими узорами для празднования Пасхи.Обладая впечатляющим воображением и художественным мастерством, Никки Розато создаёт невероятные портреты людей... из карт! Вот что отвечает художница на вопрос, почему она выбрала именно карты: «, – говорит она.– по крайней мере, именно так рассуждает художник из Мичигана Эрик Дэй, который для создания внушительных портретов использует красные, жёлтые, синие, белые и чёрные кнопки, количество которых колеблется от двадцати пяти до ста тысяч в одном изображении.Несмотря на то, что Бен Хайне хорошо известен своей очень интересной и достаточно познавательной серией «Pencil Vs Camera», многие наверняка слышали о его цифровом проекте под названием «Circlism», для которого он создал новую технику, где цифровые круги выборочно помещаются на чёрный фон. Используя острую круглую кисть в Photoshop CS4, он делает эти круги разных размеров и цветов, пока они волшебным образом не образуют знакомое лицо, постепенно превращая его в яркий и сочный портрет.Молли Б. Райт создаёт удивительные портреты из старинных бутылочных крышек. Она начинает с написания портрета на листе металла. Затем колпачки приклеиваются к картине, так что они перекрывают друг друга или «похожи на чешую змеи». Все крышечки настолько старые и тяжёлые (начиная с 30-х до 70-х годов), что законченный портрет весит почти тридцать два килограмма!Эта невероятно крутая мозаика Джими Хендрикса была сделана из пяти тысяч гитарных медиаторов художником Эдом Чепменом. Портрет был продан с аукциона за почти тридцать восемь тысяч долларов в студии Abbey Road в Лондоне в рамках сбора средств компании Cancer Research Sound & Vision.