Истории знаменитостей, добившихся успеха в зрелом возрасте

Не все рождаются звёздами. Некоторые ныне знаменитые актёры десятилетиями зарабатывали на жизнь совсем не актёрским мастерством, либо перебивались скромными ролями, прежде чем дождались своего звёздного часа.
Популярный сегодня актёр Джереми Реннер (на фото выше), к примеру, до выхода на экраны фильма «Повелитель бури» был никому не известным 37-летним актёром. Затем он закрепил свой успех в образе Орлиного глаза в фантастической картине 2012 года «Мстители».
И случай Реннера далеко не редкий и не самый впечатляющий.
Певица Сьюзан Бойл прославилась в 47 лет
История восхождения к славе скромной домохозяйки Сьюзан Бойл стала почти легендой.
В 2008 году 47-летняя Бойл проходила кастинг в шоу «Британия имеет таланты» с песней “I Dreamed a Dream” из драматического мюзикла «Отверженные».
И пока судьи Саймон Коуэлл и Пирс Морган насмехались над видом Бойл, она, к всеобщему удивлению, запела, да таким «волшебным» голосом, что видеоролик с её выступлением моментально стал одним из самых популярных на YouTube за всю его историю.
И даже несмотря на то, что она не стала победительницей этого шоу, обрушившаяся на Бойл мировая слава позволили ей записать собственный альбом и отправиться в музыкальное турне. Так, в одночасье, из никому неизвестной дурнушки-домохозяйки она превратилась в одну из самых популярных и востребованных певиц мира.
Морган Фримен прославился в возрасте 50 лет
Морган Фримен дебютировал в кино в 34 года, после чего исчез с экранов на долгое время. Слава (и первый Оскар) пришла к нему в 50 лет, благодаря роли в фильме «Шофер Мисс Дэйзи».
Актёр Харрисон Форд до 35 лет был обычным плотником
Сейчас в это сложно поверить, но первую половину своей жизни Харрисон Форд работал простым рабочим-плотником.
И мир никогда так и не узнал бы о актёре Форде, если бы режиссёр Джордж Лукас не разглядел бы в плотнике, работающем в его студии, будущую звезду фантастической эпопеи «Звёздные войны». Форд получил роль отважного капитана Хана Соло, ну, а дальше уже пошло-поехало…
Томми Ли Джонс был неизвестен до 47 лет
Несмотря на хорошие перспективы в спорте (точнее, в американском футболе), Томми Ли Джонс решил посвятить жизнь театру и кино. Его актёрский талант по достоинству был оценён только после роли второго плана в фильме «Беглец», за которую актёр получил Оскара. Джонсу было 47 лет.
Певец Андреа Бочелли выступал в барах с пианистом до 34 лет
Обладатель одного из самых красивых голосов на сегодняшний день Андреа Бочелли до 34 лет был малоизвестным ресторанным певцом, а также работал в суде в качестве государственного адвоката. Всё изменилось, когда Бочелли заметил итальянский певец Дзуккеро Форначари. С тех пор он стал одним из самых известных оперных исполнителей, и его альбомы расходятся миллионными тиражами.
Мелисса Энн МакКарти получила первую большую роль в 40 лет
Комедиантка Мелисса Энн МакКарти прославилась в 2011 году, когда на экраны вышел фильм «Девичник в Вегасе». Ей было уже за 40. После этого она несколько раз была номинирована на получение престижных кинонаград, включая Оскара за «лучшую женскую роль второго плана».
Актёр Алан Рикман был только театральным актёром, пока в 42 года не снялся в «Крепком орешке»
Алан Рикман долгое время был исключительно театральным актёром. Его кинокарьера началась только в 42 года, когда продюсер Джоел Сильвер увидел Рикмана в спектакле «Опасные связи».
После роли злодея в «Крепком орешке», в Голливуде предложения посыпались как из рога изобилия. Сегодня на счету Рикмана огромное количество ярких кино-образов во множестве блокбастеров, начиная от «Суинни Тода» до серии фильмов о «Гарри Поттере».
Актриса Кэтрин Джустен до 60 лет работала медсестрой
Джустен была заботливой матерью и медсестрой, ухаживающей за психически больными. Всё изменилось, когда её мать на смертном одре призналась, как «сожалеет о том, что не решилась следовать за своей мечтой». Это настолько потрясло Джустен, что зрелая 42-летняя женщина записалась на курсы актёрского мастерства с твёрдым намерением осуществить и свою мечту.
И вот, после более 10 лет проб и неудач, в возрасте 60 лет ей удалось, в конце концов, получить роль секретарши миссис Ландигхэм в сериале «Западное крыло». А незадолго до своей смерти в 2012 году, Джустен получила премию Эмми за роль в популярном сериале «Отчаянные домохозяйки».
Пьер Ришар безуспешно пытался добиться успеха до 42 лет
Долгое время все усилия Пьера Ришара продвинуться в актёрской карьере оставались бесплодными. И только с 42 лет он начал завоёвывать всемирную славу благодаря ролям «маленького нелепого человечка» в комедиях.
Продюсер Энг Ли был отцом-домоседом прежде чем стал кинорежиссёром в возрасте 38 лет
После окончания нью-йоркской киношколы с дипломом магистра искусств в области кинорежиссуры, Ли большую часть времени проводил дома: «готовил, забирал детей из школы и делал всю работу по дому», тогда как его жена, по образованию молекулярный биолог, зарабатывала деньги.
Потом Ли чуть было не переквалифицировался в компьютерного инженера, поскольку ему никак не удавалось устроиться по специальности в киноиндустрии. Однако благодаря поддержке жены Ли всё же удалось запустить свой первый режиссёрский проект «Толкающие руки». К тому времени Ли было 38 лет. С этого и началась карьера создателя таких знаменитых кинокартин, как «Горбатая гора» и «Жизнь Пи».
Стив Карелл работал корреспондентом на телевидении и прославился в возрасте 43 лет
До своего большого успеха Стив Каррел перепробовал много разных занятий – например, работал корреспондентом на телевидении. Его комедийный талант было оценён по достоинству только после того, как на экраны вышел «40-летний девственник». Актёру было уже 43 года.
Карьера актёра Джина Хэкмена началась в 37-летнем возрасте
До своей успешной роли в кинокартине 1967 года «Бонни и Клайд», Хэкман служил полевым радистом в Корпусе морской пехоты США.
Уволившись в 1951 году, он переехал в Нью-Йорк, чтобы работать в сфере радиотехники, однако ему вскоре удалось получить несколько мелких ролей в кино на Бродвее, которые принесли актёру первые успехи, и чуть позже Джин удостоился уже нескольких наград киноакадемии.
Актёр Сэмюэл Л. Джексон впервые получил большую роль в «Криминальном чтиве» в возрасте 45 лет
Сэмюэл Л. Джексон сегодня считается одним из самых узнаваемых голливудских актёров, с огромным количеством удачных ролей, включая работы в фильмах «Время убивать» и «Змеиный полёт». Однако большая часть его кинокарьеры прошла на скромных ролях в фильмах вроде «Поездка в Америку» и «Делай как надо!».
И только в 1994 году Джексон сыграл роль Джулса Уиннифилда в фильме «Криминальное чтиво». Квентин Тарантино писал этот образ специально под внешность и характер Сэмюэла. Именно благодаря этому киноперсонажу наступил звёздный час Джексона, после чего ему стали предлагать роли в культовых картинах вроде «Мстителей» и «Звёздных войн». По сей день Сэмюэл держит планку одного из самых маститых актёров Голливуда.
Жан Рено прославился в 46 лет
Путь к признанию для Жана Рено оказался очень долгим, однако он никогда не отчаивался и упорно шёл к своей цели. Только в 46 лет он получил приглашение от Люка Бессона сыграть в фильме «Подземка», который распахнул для Рено двери в большой кинематограф.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии