Истории знаменитостей, добившихся успеха в зрелом возрасте

Не все рождаются звёздами. Некоторые ныне знаменитые актёры десятилетиями зарабатывали на жизнь совсем не актёрским мастерством, либо перебивались скромными ролями, прежде чем дождались своего звёздного часа.







Популярный сегодня актёр Джереми Реннер (на фото выше), к примеру, до выхода на экраны фильма «Повелитель бури» был никому не известным 37-летним актёром. Затем он закрепил свой успех в образе Орлиного глаза в фантастической картине 2012 года «Мстители».





И случай Реннера далеко не редкий и не самый впечатляющий.



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