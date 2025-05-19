Самые необычные книги мира, которые нужно не только читать

Книги не только являются самым лучшим подарком, по мнению многих, но и способны перенести вас в удивительные миры. Увлечение книгами всегда поощрялось и высоко ценилось. Тысячи книжных клубов на планете объединяют любителей книг. Одни предпочитают детективы, другие романы, третьи историческую литературу.
1. Свиток древнего монаха!
Свиток Джорджа Рипли!
Согласитесь, древняя литература обладает особой атмосферой таинственности. Такие книги не найдешь в простом магазине. Они по своей сути уже предмет древности. Одной из самых древних книг принято считать свиток Рипли. Эта рукопись древнего монаха невероятно ценный экземпляр исторической литературы. И дело даже не в том, что ему сотни лет. Секрет Джорджа Рипли совсем в другом.
Только подумайте, на старинном свитке, в шифре стихов и изображений, спрятан секретный рецепт философского камня. Да-да, того самого, который дарует бессмертие и превращает всю в золото. Невероятно? Возможно. Но старый монах искренне верил, что нашел секретный рецепт. Оригинал свитка, кстати, не сохранился, но художником удалось воссоздать репродукцию. Но рабочий ли рецепт на копии?
2. Дьявольская книга ужасающего размера!
Codex Gigas или же «Библия дьявола»!
Книга Дьявола – достаточно жуткий трактат сам по себе. А если взглянуть на его размеры и вовсе не захочется брать ее почитать на выходных.отдал бы вам почитать эту старинную книгу, даже если бы вы захотели. Ведь из-за того, что книге много сотен лет, ее страницы стали настолько тонкими, что рискуют порваться от любого неверного движения.
В музее, где хранится столь ценный исторический трактат, сотрудники могут прикасаться к нему лишь в перчатках. Сама же книга храниться в определенных условиях температуры и влажности, во избежание порчи издания. Дьявол ли писал ее? Не знаем. Но согласитесь, любопытно было бы взглянуть на нее. Тем более, что она известна миру, как книга, которую невозможно прочесть. А все из-за того, что написана она на неизвестном человечеству языке.
3. Произведение искусства!
Художник Брайан Деттмер превращает книги в искусство!
Интересно, как с появлением цифрового пространства, изменился взгляд людей на бумажные книги. Заинтересовался этим и художник Брайан Деттмер. Он стал превращать бумажные книги в произведения искусства, тем самым показывая важность книг для мира.
Интересно, что он использует настоящие книги, которые трансформирует в настоящие произведения искусства. Такой вариант наверняка придется по вкусу многим. Но вряд ли у вас получится ее прочесть. Скорее это вариант книги, которая приносит чисто эстетическое удовольствие.
4. Загадка от Джонатана Фоера!
«Дерево кодов» - уникальное издание!
Многим, наверняка, знаком автор таких произведений, как «Жутко громко и запредельно близко» и Полная иллюминация». Так вот, он решился на очередной эксперимент. На это раз он создан уникальное дерево кодов.
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