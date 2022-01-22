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5 вкусных продуктов, которые действительно полезны для здоровья


Вкусно и полезно.

Вкусно и полезно.

Практически каждый человек любит вкусно поесть. Сложно придерживаться здорового рациона, когда кругом полным-полно вкусностей. Но зачастую люди даже не подозревают о пользе для здоровья некоторых продуктов, считая их вредными. Но на самом деле есть «пятёрка» вкусных и действительно полезных продуктов, которыми можно с удовольствием питаться каждый день.

1. Хлеб


Полезная еда: хлеб.

Полезная еда: хлеб.

 

Все любят углеводы. Но всех с детства приучили к тому, что хлеб - это настоящий яд для здоровья, однако хороший хлеб из цельной пшеницы изобилует питательными веществами, которых катастрофически не хватает в рационе большинству людей. К примеру, это белок, клетчатка, витамины группы В и антиоксиданты. Так что в следующий раз, когда захочется хлеба, стоит купить цельнозерновой пшеничный хлеб.

2. Сливочное масло


Полезная еда: сливочное масло.

Полезная еда: сливочное масло.

 

Это прозвучит невероятно для многих. Все привыкли считать, что масло - это просто ужасно с точки зрения здоровой пищи, но следующий факт наверняка потрясет многих. Масло богато жирорастворимыми витаминами и жирными кислотами. Это удивительно хорошо для здоровья, поэтому не стоит бояться настоящего сливочного масла.

3. Кофе


Полезная еда: кофе.

Полезная еда: кофе.

 

Настоящие «кофейные наркоманы» должны ликовать.
Об этом не скажет ни один врач, но чашка кофе в день может увеличить длительность жизни. Кофе сам по себе чрезвычайно богат антиоксидантами. Конечно, не стоит слишком злоупотреблять ароматным напитком, поскольку если пить более одной чашки в день, то это может вызвать негативные симптомы, такие как увеличение давления и уровня беспокойства.

4. Арахисовое масло


Полезная еда: арахисовое масло.

Полезная еда: арахисовое масло.

 

Следующий пункт приведет в восторг любого жителя Америки, где очень любят арахисовое масло. Этот продукт на самом деле является отличным источником белка и может фактически снизить риск развития ишемической болезни сердца. Все зависит от того, как его использовать. Нужно убедиться, что это натуральный материал без добавления сахара.

5. Авокадо


Полезная еда: авокадо.

Полезная еда: авокадо.

 

Люди всегда говорят о том, что авокадо - очень жирная пища. Однако они почему-то умалчивают при этом, что разновидность жира в авокадо - это на самом деле «хороший» жир, который может помочь впитать антиоксиданты, содержащиеся в авокадо.

БОНУС
Красиво, полезно, вкусно...

Красиво, полезно, вкусно...

 

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5 вкусных продуктов, которые действительно полезны для здоровья

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5 вкусных продуктов, которые действительно полезны для здоровьяПодписаться на мой Instagram
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