Как нас обворовывают в «Черную пятницу», и что сделать, чтобы не оказаться обманутым

Традиционно «Черная пятница» является не только днем массовых распродаж, но также и днем, когда рекордно возрастает число мошеннических и прямо воровских операций. По этой причине необходимо постоянно помнить о поддержании повышенной бдительности.

Хуже всего дела при этом обстоят не с реальными магазинами, а с торговыми интернет-площадками. Если не хочется лишиться своих кровных, то стоит помнить о ряде важных тонкостей.

Кругом обман

Хорошая акция.

Печальная действительность такова, что в сети далеко не каждый интернет-магазин помнит о слове «порядочность» во время «Черной пятницы». Многие предлагаемые скидки в сети на самом деле таковыми не являются. Расчет делается в первую очередь на «инстинкт толпы» и ажиотаж: люди будут стараться скупить по бросовой цене все, что подвернется под руку. Методика введения скидки, после предварительного накручивания цены все еще прекрасно работает.

Не стоит доверять.

Стоит также помнить, что ни один магазин никогда не даст скидку на действительно новый товар. Более-менее большие скидки возможно только на залежавшиеся продукты, которые нужно сбыть в ходе акции, так как во все остальное время они не пользуются спросом. Однако даже в этом случае, предложения со скидкой более 50% от стоимости должны настораживать.

Скидки, которых нет

Ну конечно.

Один из наиболее распространенных способов обмана потребителей, который практикуется не только в «Черные пятницы». Речь идет о таком простом трюке, как указание двух цен, одна из которых зачеркнута, а вторая, (якобы) получившаяся в результате скидки. На самом деле зачеркнутая цена чаще всего никогда не существовала и является накруткой. А вот «скидочный» ценник – это на самом деле реальная стоимость товара.

Бонусы, купоны, два по цене одного

Сплошное надувательство.

Все это тоже «легальные разводы» честных потребителей. Бонусы и купоны на самом деле уже вплетены в ценовую политику компании. Нужны они только для того, чтобы человек или лишний раз посетил торговый объект, или приобрел дополнительный товар в надежде сэкономить какой-то процент. Что же касается «подарочных» товаров, то это еще одна психологическая уловка. Чаще всего стоимость таких «подарков» распределена в цены других товаров, или же подарок уже давно перестал быть ликвидным на рынке и не представляет никакой ценности для магазина.

Настоящие бандиты

Постоянно воруют.

Когда в магазинах и интернете начинается торговый ажиотаж, то в нем находится место не только «маленькому легальному мошенничеству», но и настоящему криминалу. В «Черную пятницу» традиционно растет число фишинговых страниц, поддельных интернет-ресурсов, которые замаскированы под настоящие магазины. Единственной целью подобных ресурсов является воровство персональных данных пластиковых карт и банковских счетов граждан. Также злоумышленники пользуются вредоносным ПО, рассылая его в письмах по электронной почте, которые замаскированы под объявления об акциях в торговых сетях и на интернет-площадках.

Совет напоследок

Подходите к покупкам вдумчиво.

Несмотря на все перечисленное, «Черная пятница» действительно может помочь сэкономить. Ведь этот день является мощным рекламным инструментом в руках магазинов, а также отличным поводом сбыть неликвидный товар, который в нормальных условиях уже почти никто не берет. Однако, не стоит бросаться в магазин сломя голову и скупать все, что попадет под руку. Лучше всего к подобным акциям готовиться заранее – присмотреть нужный товар, а после того, как «маркетинговое безумство» вступит в силу, сравнить цены и посмотреть, действительно ли предлагаемая скидка на столь желанный телевизор – скидка.

Источник