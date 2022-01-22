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Как нас обворовывают в «Черную пятницу», и что сделать, чтобы не оказаться обманутым

Как нас обворовывают в «Черную пятницу», и что сделать, чтобы не оказаться обманутым

Традиционно «Черная пятница» является не только днем массовых распродаж, но также и днем, когда рекордно возрастает число мошеннических и прямо воровских операций. По этой причине необходимо постоянно помнить о поддержании повышенной бдительности. 

Хуже всего дела при этом обстоят не с реальными магазинами, а с торговыми интернет-площадками. Если не хочется лишиться своих кровных, то стоит помнить о ряде важных тонкостей.

Как нас обворовывают в «Черную пятницу», и что сделать, чтобы не оказаться обманутым

Кругом обман

 

Хорошая акция. |Фото: ferra.ru.

Хорошая акция. 

Печальная действительность такова, что в сети далеко не каждый интернет-магазин помнит о слове «порядочность» во время «Черной пятницы». Многие предлагаемые скидки в сети на самом деле таковыми не являются. Расчет делается в первую очередь на «инстинкт толпы» и ажиотаж: люди будут стараться скупить по бросовой цене все, что подвернется под руку. Методика введения скидки, после предварительного накручивания цены все еще прекрасно работает.

Не стоит доверять. |Фото: proland.com.

Не стоит доверять. 

Стоит также помнить, что ни один магазин никогда не даст скидку на действительно новый товар. Более-менее большие скидки возможно только на залежавшиеся продукты, которые нужно сбыть в ходе акции, так как во все остальное время они не пользуются спросом. Однако даже в этом случае, предложения со скидкой более 50% от стоимости должны настораживать.

Скидки, которых нет

 

Ну конечно. |Фото: fishki.net.

Ну конечно. 

Один из наиболее распространенных способов обмана потребителей, который практикуется не только в «Черные пятницы». Речь идет о таком простом трюке, как указание двух цен, одна из которых зачеркнута, а вторая, (якобы) получившаяся в результате скидки. На самом деле зачеркнутая цена чаще всего никогда не существовала и является накруткой. А вот «скидочный» ценник – это на самом деле реальная стоимость товара.

Бонусы, купоны, два по цене одного

 

Сплошное надувательство. |Фото: samara.infoskidka.ru.

Сплошное надувательство.

Все это тоже «легальные разводы» честных потребителей. Бонусы и купоны на самом деле уже вплетены в ценовую политику компании. Нужны они только для того, чтобы человек или лишний раз посетил торговый объект, или приобрел дополнительный товар в надежде сэкономить какой-то процент. Что же касается «подарочных» товаров, то это еще одна психологическая уловка. Чаще всего стоимость таких «подарков» распределена в цены других товаров, или же подарок уже давно перестал быть ликвидным на рынке и не представляет никакой ценности для магазина.

Настоящие бандиты

 

Постоянно воруют. |Фото: sm-news.ru.

Постоянно воруют. 

Когда в магазинах и интернете начинается торговый ажиотаж, то в нем находится место не только «маленькому легальному мошенничеству», но и настоящему криминалу. В «Черную пятницу» традиционно растет число фишинговых страниц, поддельных интернет-ресурсов, которые замаскированы под настоящие магазины. Единственной целью подобных ресурсов является воровство персональных данных пластиковых карт и банковских счетов граждан. Также злоумышленники пользуются вредоносным ПО, рассылая его в письмах по электронной почте, которые замаскированы под объявления об акциях в торговых сетях и на интернет-площадках.

Совет напоследок

 

Подходите к покупкам вдумчиво. ¦ Фото: sm-news.ru.

Подходите к покупкам вдумчиво. 

Несмотря на все перечисленное, «Черная пятница» действительно может помочь сэкономить. Ведь этот день является мощным рекламным инструментом в руках магазинов, а также отличным поводом сбыть неликвидный товар, который в нормальных условиях уже почти никто не берет. Однако, не стоит бросаться в магазин сломя голову и скупать все, что попадет под руку. Лучше всего к подобным акциям готовиться заранее – присмотреть нужный товар, а после того, как «маркетинговое безумство» вступит в силу, сравнить цены и посмотреть, действительно ли предлагаемая скидка на столь желанный телевизор – скидка.

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