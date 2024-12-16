Как американцы жестоко отомстили японцам за Перл-Харбор: Война в раю

Знаменитый воздушный налёт японцев на Перл-Харбор в конце 1941 года ознаменовался тем, что Императорский флот Японии стёр с лица земли военно-морскую авиабазу США на Гавайях. Со временем это стало триггером, вынудившим Америку вступить во Вторую мировую войну. Гораздо меньше широкой общественности известен другой исторический эпизод.. Она получила название «Град». В результате бомбардировки были уничтожены десятки военных кораблей, сотни самолётов и стёрт с лица земли рай...
Райский атолл
Трук (или Чуук) — название группы из восьми тихоокеанских островов, которые вместе с Косраэ, Понпео (древним Понапе) и Япом образуют Федеративные Штаты Микронезии. Со столицей в Вено, Трук не самый большой по площади (127 квадратных километров), но самый густонаселённый (чуть менее 54 000 жителей) и с историей, которая знакома немногим. С древних времён острова были заселены австронезийцами из Меланезии. Остальной мир узнал об этих райских островах благодаря открытию их испанскими мореплавателями.
Острова Трук или Чуук на карте.
Знаменитый путешественник и мореплаватель Альваро де Сааведра отметил остров Трук в 1528 году. Чуть позже его посетил Алонсо де Арельяно. Остров был включён в состав Короны как часть архипелага Каролинас. Однако латиноамериканский контроль над островами был чисто номинальным, и, за исключением нескольких торговцев и миссионеров, их присутствие не стало эффективным до последней четверти 19 века. В этот период попытку захватить территорию предприняла Германия. Конфликт вылился в кровопролитие, но позже его удалось разрешить дипломатическим путём. Номинальная власть испанцев осталась.
Горячая точка
Прошло четыре года и Испания потерпела крах в конфликте со Штатами. Они вынуждены были продать Каролины вместе с другими островами Германской империи. Во время Первой мировой войны на Труке было тоже горячо. Осенью 1914 года Япония, выступая на стороне Антанты против Германии, направила свой флот для захвата германских архипелагов в Тихом океане. В результате были завоёваны Марианские острова, Каролины, Маршалловы острова и Палау, которые Лига Наций оставила под своим контролем.
Японская база на острове Трук. Февраль 1944 года.
Японцы и американцы всегда соперничали, борясь за экспансию в Тихом океане. Трук стал военной базой. Тут были казармы, склады, аэродром, госпиталь. После 1920-х годов в мире стало нарастать напряжение. Американцы и британцы делили межу собой господство, попирая права других стран. Япония была унижена и исключена из списков сильных держав.
Мириться с этим правительство этого государства не собиралось. Было принято решение взять курс на более агрессивную политику. Японцы вторглись в Маньчжурию, желая оккупировать со временем весь Китай. США вмешались и отношения между этими странами вконец испортились. Когда в 1939 году разразилась Вторая мировая война - это стечение обстоятельств и привело к Перл-Харбор.
Бомбардировщики Dauntless в действии у атолла Трук, Каролинские острова.
Блицкриг
Япония быстро захватила Малайзию, Гонконг, Филиппины, Уэйк, Бирму, Таиланд, Голландскую Ост-Индию и Сингапур. Без труда они одержали победу во всех сражениях. Всё изменилось опять, когда решила вмешаться Америка. Потихоньку они отвоёвывали позиции, чтобы в итоге дойти до сокрушительной операции которую назвали «Град».
Торпедные катера «Эвенджер» готовы к взлету с авианосца «Монтерей».
Операция «Град» была нацелена на остров Трук. Он в то время стал ключевой военной базой Японии. Оживлённый порт и главная артерия военного снабжения. Коралловый атолл был усилен береговыми батареями, зенитными орудиями, бункерами. Тут был размещён основной флот и несколько воздушных эскадрилий. Операция «Град» стала прологом к той атаке, которую планировал адмирал Рэймонд Спруанс, главнокомандующий Пятым флотом.
Удивительно то, что, несмотря на стратегическое значение Трука и тот факт, что японские спецслужбы в январе 1944 года расшифровали сообщения противника о готовящемся нападении, никаких мер по усилению обороны предпринято не было. Японское командование ограничилось приказом о постепенном отходе кораблей. Этого оказалось недостаточно и в итоге практически весь флот был там уничтожен.
Оперативная группа японских кораблей возвращается в Маджуро.
Целью США был не захват острова, а его уничтожение. Бомбы не щадили райский остров. Всё было сметено и стёрто с лица земли. В этой бойне погибло почти пять тысяч японских солдат и потеряны почти все их самолёты и корабли. Сегодня затонувшие реликты Второй мировой войны представляют собой одну из главных достопримечательностей дайверского туризма на острове Трук.
Бомбардировщики не щадили райский остров Трук.
Катастрофа и потери
Выполнив задачу операции «Град», американцы оставили Трук позади, чтобы продолжить наступление. Нанесённые потери были тяжёлыми. Не столько из-за качества затонувших боевых кораблей — лучшие успели уйти до рейда, сколько из-за танкеров. Сюда прибавились другие факторы, в виде семнадцати тысяч литров сгоревшего топлива, пяти непригодных для использования взлётно-посадочных полос и полный разрыв путей снабжения из-за невозможности снова использовать островной порт. Это была стратегическая катастрофа.
Уничтожение Трука было настоящей стратегической катастрофой для Японии.
Японский военно-морской флот определил новое место для передовой базы своего Объединённого флота, сначала на Палау, а затем в Индонезии. Оборона Трука была перестроена, насколько это было возможно. Сопротивление продолжалось вплоть до капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.
Япония капитулировала лишь в сентябре 1945 года.
Трук оставался под управлением Соединённых Штатов как подопечная территория, спонсируемая Организацией Объединённых Наций, до истечения срока, установленного для него в 1986 году. В том же году Федеративные Штаты Микронезии, созданные в 1979 году, подписали Соглашение об ассоциации с Вашингтоном. В 2020 году здесь начало распространяться движение за независимость, требующее проведения референдума. Конечно, туземцы, погибшие во время войны, увидели бы это с другой точки зрения...
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии