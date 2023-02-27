Как правильно пить коньяк. Не забудьте сделать эти три простых действия!

Нам понадобится специальный бокал, аккумулирующий аромат напитка. Он называется снифтер и отличается толстыми крутыми стенками. Наливаем коньяк в снифтер.
Снифтер • Alicdn.com
1. Оставьте отпечаток пальца на бокале и проверьте коньяк на просвет. Качественный напиток совершенно прозрачный — вы должны увидеть отпечаток сквозь него. Если отпечатка не видно — значит, ваш коньяк, увы, не слишком хорош.
2. Поболтайте напиток в бокале, как это делают при дегустации вина. Обратите внимание на «ножки» — потёки на стенках бокала. «Ножки» должны быть различимы не менее 5–7 секунд. Если они «сползают» раньше — коньяк недостаточно плотный.
3. И наконец, не забудьте понюхать напиток ровно три раза: на расстоянии нескольких сантиметров от края бокала, непосредственно над ним, и во время дегустации, за секунду до того, как напиток попадёт в рот.
Всё, можно пить. Только понемногу!
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