С нами не соскучишься!

8 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как правильно пить коньяк. Не забудьте сделать эти три простых действия!

Нам понадобится специальный бокал, аккумулирующий аромат напитка. Он называется снифтер и отличается толстыми крутыми стенками. Наливаем коньяк в снифтер.



Alicdn.com

Снифтер • Alicdn.com


 

1. Оставьте отпечаток пальца на бокале и проверьте коньяк на просвет. Качественный напиток совершенно прозрачный — вы должны увидеть отпечаток сквозь него. Если отпечатка не видно — значит, ваш коньяк, увы, не слишком хорош.

2. Поболтайте напиток в бокале, как это делают при дегустации вина. Обратите внимание на «ножки» — потёки на стенках бокала. «Ножки» должны быть различимы не менее 5–7 секунд. Если они «сползают» раньше — коньяк недостаточно плотный.

3. И наконец, не забудьте понюхать напиток ровно три раза: на расстоянии нескольких сантиметров от края бокала, непосредственно над ним, и во время дегустации, за секунду до того, как напиток попадёт в рот.

Всё, можно пить. Только понемногу!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как правильно пить коньяк. Не забудьте сделать эти три простых действия!

И не забудьте:
Как правильно пить коньяк. Не забудьте сделать эти три простых действия!Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх