Хитрость, которая вернёт белоснежность вещам

Даже после полноценного цикла в стиральной машинке на белых и цветных вещах остаются не выводимые пятна? Решить проблему проще, чем кажется! Не нужно ничего долго замачивать и кипятить. Достаточно лишь воспользоваться советом из 90-ых!

Практичный совет для домохозяек. Таким образом, можно вернуть белизну даже старым кухонным полотенцам!

Отбеливание старых, сложных пятен

Намочите вещи в холодной воде. Это обязательный шаг перед отбеливанием, а потому не пропускайте его!Теперь наберите таз горячей воды (из-под крана) около 5 л. Добавьте 0,5 стакана белизны и примерно 2-3 ст. л. любого средства для мытья посуды.Внимание!Работайте только в перчатках.Замочите ткани в растворе. Накройте и оставьте на 15-20 минут (можно дольше). Можно каждые 5 минут подходить и немного полоскать (но не тереть!), чтобы пятна быстрее отошли.На слишком долгое время оставлять не рекомендуется, так как белизна — довольно агрессивное средство. Ориентируйтесь на свои вещи (тонкие, цветные и т. д.). После этого останется только прополоскать и постирать в машинке, как обычно.Все пятна исчезнут! Даже старые кухонные полотенца станут как новенькие. Это так легко и быстро!