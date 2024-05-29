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Хитрость, которая вернёт белоснежность вещам

Даже после полноценного цикла в стиральной машинке на белых и цветных вещах остаются не выводимые пятна? Решить проблему проще, чем кажется! Не нужно ничего долго замачивать и кипятить. Достаточно лишь воспользоваться советом из 90-ых!
Практичный совет для домохозяек. Таким образом, можно вернуть белизну даже старым кухонным полотенцам!



Отбеливание старых, сложных пятен



Намочите вещи в холодной воде. Это обязательный шаг перед отбеливанием, а потому не пропускайте его!



Теперь наберите таз горячей воды (из-под крана) около 5 л. Добавьте 0,5 стакана белизны и примерно 2-3 ст. л. любого средства для мытья посуды.

Внимание!
Работайте только в перчатках.



Замочите ткани в растворе. Накройте и оставьте на 15-20 минут (можно дольше). Можно каждые 5 минут подходить и немного полоскать (но не тереть!), чтобы пятна быстрее отошли.



На слишком долгое время оставлять не рекомендуется, так как белизна — довольно агрессивное средство. Ориентируйтесь на свои вещи (тонкие, цветные и т. д.). После этого останется только прополоскать и постирать в машинке, как обычно.



Все пятна исчезнут! Даже старые кухонные полотенца станут как новенькие. Это так легко и быстро!
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