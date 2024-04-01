Каким было реальное детство Алисы из Зазеркалья:Холодные ванны,взрослые беседы и странные фотографии

Вторая дочь

Троица Лидделл, фотография Льюиса Кэрролла.

Троица Лидделл, фотография Льюиса Кэрролла.

Детство в окружении гениев

Троица Лидделл, шестилетняя Алиса слева. Фотография Льюиса Кэрролла.

Алиса была любимицей Кэрролла, в том числе как фотомодель, и это принесло ей немало неприятных минут, как она рассказала в пятнадцать.

Последняя фотографии Алисы от Кэрролла, сделанная, когда миссис и мисс Лидделлы зашли к нему в гости.

Английская девочка холода не боится

Восьмилетняя Алиса Лидделл. Фотография Льюиса Кэрролла.