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Как удалить неприятный запах и пятна с ковра

Удалите любой неприятный запах и пятна — все ворсинки ковра будут чистыми! Для этого залейте всего 1 таблетку кипятком.

Как удалить неприятный запах и пятна с ковра

Что понадобится:

1 таблетка или капсула для стирки;

2 ст. л. уксуса

9%1 л кипятка.

Возьмите таблетку или капсулу для стирки в машинке, залейте 1 л кипятка.

Как удалить неприятный запах и пятна с ковра

Дождитесь растворения. Влейте уксус.

Как удалить неприятный запах и пятна с ковра

Когда вода немного остынет, смочите губку в растворе и почистите ковёр.

Как удалить неприятный запах и пятна с ковра

Затем протрите влажной тряпкой остатки мыльной пены. Ковёр чистый и приятно пахнет!

Как удалить неприятный запах и пятна с ковра
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Ковёрчистка

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