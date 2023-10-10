Удалите любой неприятный запах и пятна — все ворсинки ковра будут чистыми! Для этого залейте всего 1 таблетку кипятком.
Что понадобится:
1 таблетка или капсула для стирки;
2 ст. л. уксуса
9%1 л кипятка.
Возьмите таблетку или капсулу для стирки в машинке, залейте 1 л кипятка.
Дождитесь растворения. Влейте уксус.
Когда вода немного остынет, смочите губку в растворе и почистите ковёр.
Затем протрите влажной тряпкой остатки мыльной пены. Ковёр чистый и приятно пахнет!
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Как удалить неприятный запах и пятна с ковра
Удалите любой неприятный запах и пятна — все ворсинки ковра будут чистыми! Для этого залейте всего 1 таблетку кипятком.
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