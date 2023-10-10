Как удалить неприятный запах и пятна с ковра

Удалите любой неприятный запах и пятна — все ворсинки ковра будут чистыми! Для этого залейте всего 1 таблетку кипятком.







Что понадобится:



1 таблетка или капсула для стирки;



2 ст. л. уксуса



9%1 л кипятка.



Возьмите таблетку или капсулу для стирки в машинке, залейте 1 л кипятка.







Дождитесь растворения. Влейте уксус.







Когда вода немного остынет, смочите губку в растворе и почистите ковёр.







Затем протрите влажной тряпкой остатки мыльной пены. Ковёр чистый и приятно пахнет!





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