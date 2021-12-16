Как избавиться от неприятных запахов на вещах

Иногда на вещах появляются различные неприятные запахи: от своеобразного затхлого запаха шкафа до крайне неприятного запаха плесени. И многократные стирки не помогают от них избавиться. Также крайне сложно вывести с вещей, например, запах рыбы.



Порой кажется, что вернуть таким вещам приятный запах и вовсе невозможно и нужно просто от них избавиться! Однако не спешите расставаться с ними, ведь есть 5 крайне простых, но эффективных способов избавиться от неприятных запахов на вещах.



Способ 1

Способ 2

Способ 3

Способ 4

Способ 5

пищевая сода;уксус 9%Для этого способа в 5 л горяей, около 40 градусов, воды разводим 1 ст. л. обычной пищевой соды. В получившимся растворе замачиваем вещи примерно на 30 мин.По истечении этого времени добавляем в содовый раствор с 1/2 стакана уксуса 9%. Ждем, пока пройдет реакция, а затем оставляем вещи замачиваться еще примерно на 30 мин. Затем хорошо прополаскиваем вещи в простой воде.Такой способ подходит для вещей всех цветов. А в случае с махровыми полотенцами он не только избавит их от неприятного запаха, но и хорошо поднимет ворс и сделает полотенца вновь мягкими и пушистыми.перекись водородаЭтот способ подойдет только для белых вещей, так как в нем используется перекись водорода: 100 мл перекиси 3% растворяем в 5 л воды и замачиваем вещи в получившемся растворе на несколько часов.Если на вещах есть какие-либо сложные пятна, в раствор можно также добавить 1 ст. л. соды и оставить вещи замачиваться на ночь. Затем их нужно будет только прополоскать.марганецЭтот способ не подойдет для белый и светлых вещей, зато отлично подойдет для темных. В 5 л воды разводим немного марганцовки: вам нужно получить вот такой слабый, слегка розовый раствор. В нем замачиваем вещи примерно на 1 час.Вам потребуются:зубная паста или ополаскиватель для полости ртаЭтот способ подойдет для вещей любого цвета: в воде растворяем 1 ст. л. зубной пасты или 3 ст. л. ополаскивателя для полости рта, оставляем вещи замачиваться на 1 час. Такой способ великолепно избавляет ткани от запаха рыбы, в том числе и после засолки. Также зубная паста помогает убрать рыбный запах с рук.борная кислотаЭтот способ отлично убирает в том числе запах плесени, кроме того, борная кислота убивает не только запах, но и споры плесени. Для него нужно замочить вещи в растворе борной кислоты, исходя из следующих пропорций: 25 мл раствора или 10 г порошка на 5 л воды.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как просто избавиться от неприятных запахов на вещах.