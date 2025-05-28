5 главных иномарок Советского Союза, которые знала и любила вся страна

Промышленность Советского Союза производила огромное количество самой разнообразной техники как для собственных нужд, так и на экспорт. При этом кое-что Страна Советов не чуралась закупать и за границей. Часть импортной техники приобреталась в рамках экономического сотрудничества со странами социалистического блока.
1. Самосвалы Magirus-Deutz
Одна из лучших машин в своем классе. /Фото: drive2.ru.
В седьмом десятилетии XX века в Советском Союзе стартовал очередной этап по-настоящему масштабных строек в связи с продолжением работ на БАМе, а также на месторождениях нефти в Западной Сибири. Все эти мероприятия требовали огромного количества тягачей и грузовиков. Машин нужно было столько, что автомобилей собственного производства начинало не хватать. В этих условиях Союз не брезговал и импортной техникой. Так, строительный бум в СССР буквально спас от банкротства одну из старейших машиностроительных компаний ФРГ - Magirus-Deutz (сегодня часть IVECO). Закупались Союзом преимущественно капотные самосвалы с дизельными V10 моторами отдачей от 250 до 310 «лошадей» с двумя и тремя осями. Немецкие машины настолько хорошо показали себя, что в начале 1980-х в социалистическом Казахстане даже хотели построить завод по производству подобных машин с лицензионными немецкими двигателями. Однако, этого так и не случилось, так как в 1991 году страна Советов прекратила свое существование.
2. Седельные тягачи Volvo
Закупали для советских дорог. /Фото: wikimedia.org.
Во все те же 1970-х годы, когда отношения между западным и восточным блоком несколько наладились, стала процветать и международная торговля. В этих условиях Советский Союз стал закупать в Швеции еще и машины-тягачи для нужд «Совтрансавто», занимавшегося международными перевозками. Наибольшей популярностью пользовали машины марки Volvo, преимущественно автомобили модели F89-32 с тремя осями и формулой 6х2 и 6х4. Закупленные «шведы» прекрасно справлялись с транспортировкой 30-тонных прицелов, при этом могли разгоняться до 100-110 км/ч. Для сравнения, отечественный аналог на тот момент проигрывал в грузоподъемности на 4 тонны. Впрочем, водители седельных тягачей любили импортную технику в первую очередь за лучший уровень комфорта.
3. Самосвалы Tatra
Много хороших машин поставляли. /Фото: zr.ru.
Наверное, наиболее популярный импортный грузовик в Советском Союзе. Поставлялись Tatra из братской Чехословакии. Наиболее распространенными моделями стали машины моделей с индексами 138 и 148. Использовались эти капотные самосвалы преимущественно за Уралом. Особенно их ценили в суровой Сибири. Чешские Tatra отличались надежностью, мощностью и проходимостью. Советские водители любили шутить, что ехать Tatra сможет даже без перед него колеса. Большинство тамошних самосвалов оснащалось 11.8-литровыми V8 двигателями мощностью 180 «лошадей». В последствии эти установки были форсированы до 210 л.с. В 83-м году на советский рынок вышла новая модель чешского самосвала - модели 815. Однако, таких машины успели закупить заметно меньше, чем предшественников.
4. Седельные тягачи Skoda
Поставлялись вместе с холодильниками. /Фото: wikipedia.org.
Еще одной популярной маркой импортной техники в стране Советов была чехословацкая Skoda. Закупали в первую очередь дизельные седельные тягачи. Первые машины модельного ряда 706 стали поступать в СССР еще в 1960-е годы. В большинстве случаев закупали их вместе с прицепами-холодильниками моделей Alka и Orlican. Машины оснащались 6-циндровым рядным мотором с отдачей 180 л.с. Ближе к 1970-м годам появилась модель с формированным до 210 «лошадок» двигателем. В начале седьмого десятилетия прошлого века чешские тягачи стали ввозить под маркой LIAZ с двигателями на 270-310 лошадиных сил. Советские водители относились к технике Skoda с особой теплотой, в первую очередь за счет уровня предлагаемого комфорта.
5. Автобусы Ikarus
Огромное количество таких автобусов было. /Фото: zr.ru.
Закупал Советский Союз не только грузовики и седельные тягачи, но и другую технику, например автобусы. Главной иномаркой на этом поприще конечно же были венгерские Ikarus. Работали они преимущественно на городских маршрутах. Первым импортным автобусом в Союзе стал Ikarus 55 с 8-литровым двигателем на 145 «лошадок». А еще именно венгерский производитель автобусов первым подарил Советскому Союзу знаменитые «гармошки». Поставки удлиненных автобусов модели 180 начались в 1966 году. Самой же известной моделью венгерского автобуса на советском рынке конечно же стал Ikarus 280 на 168 пассажиров. Впрочем, в час-пик в салон могло набиться пассажиров едва ли в два с половиной раза больше.
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