8 изобретений, которые в свое время считались гениальными, а теперь выглядят нелепыми

В свое время изобретения считали удивительными достижениями науки, которые могли улучшить жизнь человечества
Первые прототипы современных изобретений выглядят громоздкими, а иногда и непохожими на финальные версии. Однако в свое время их считали удивительными достижениями науки, которые могли улучшить жизнь человечества., ролики с моторчиком, снежный крейсер и еще 4 других изобретений.
1. Полицейский электрокар с узкой колеей для туннелей
Электрокар Packard был шириной 60 см и мог передвигаться по колее вперед-назад со скоростью 6 и 12 миль в час / Фото: n1s2.hsmedia.ru
Ноу-хау появилось в 1955 году, когда в тоннеле Холланда, проложенному под рекой Гудзон в Нью-Йорке, построили электрический подиум. Длина автомобильного тоннеля - 2,7 км. Быстро преодолеть такое расстояние в экстренной ситуации невозможно, поэтому и был придумал специальный транспорт, напоминающий и поезд, и электромобиль. Электрокар Packard был шириной 60 см и мог передвигаться по колее вперед-назад со скоростью 6 и 12 миль в час. Благодаря изобретению полицейские могли быстро проехать через тоннель или добраться до нужного участка. Электрокары служили под Гудзоном вплоть до весны 2011 года.
2. Снежный крейсер
Томас Поултер работал над проектом два года, чтобы получить машину, способную пройти по арктическим трещинам / Фото: n1s2.hsmedia.ru
В 30-х годах прошлого века американец Томас Поултер участвовал в экспедиции в Антарктиду. Начальник группы попал в беду, а исследователь смог добраться к нему на гусеничных тракторах только с третьей попытки. Так у Поултера и возникла идея создать вездеход Snow Cruiser. Мужчина работал над проектом два года, чтобы получить машину, способную пройти по арктическим трещинам, которые незаметны под снегом. В 1939 году Томас Поултер презентовал свое детище сенаторам Конгресса США и убедил их профинансировать испытания. 15 ноября того же года стартовал северный поход.
Первую задачу - добраться до порта - крейсер выполнил успешно, а вот дальше начались трудности. Вездеходу нужно было дважды крест-накрест пересечь Антарктиду, преодолев 1700 км. Однако как только машина съехала на сушу, выяснилось, что она не способна ездить по снегу. Колеса проваливались на метр и не могли сдвинуть с места 34-тонную махину. С горем пополам крейсер прошел 148 км и остановился навсегда. Томас Поултер с командой пытались реанимировать Snow Cruiser, но ничего не вышло. Спустя две недели изобретатель быстро улетел обратно в США. Команда превратила вездеход в станцию, но через несколько месяцев не выдержали и они. В последний раз крейсер видели в 1958 году, точнее, торчавший из-под снега шест на предполагаемом месте его расположения.
3. Рельсовый цеппелин
Рельсовый цеппелин, он же шиненцеппелин, представляет собой моторный самоходный железнодорожный вагон / Фото: n1s2.hsmedia.ru
Рельсовый цеппелин, он же шиненцеппелин от немецкого слова schienenzeppelin, представляет собой моторный самоходный железнодорожный вагон, который двигается благодаря воздушному винту в задней части. Изобретение придумал в 1929 году немецкий конструктор Франц Крукенберг. В мае 1931 года цеппелин сделал первый успех, развив скорость за 200 км/ч, а спустя месяц установил рекорд со скоростью 230,2 км/ч, который не могли побить аж до 1954 года. Шиненцеппелин создали в одном экземпляре. Транспорт не получил распространения, поскольку был достаточно опасным из-за огромного открытого винта, к нему трудно присоединялись дополнительные вагоны, нет заднего хода и не хватало тяги, чтобы подниматься по крутым склонам. Прослужил рельсовый цеппелин до 1939 года, а затем его разобрали и пустили на нужды военпрома.
4. Свеча-будильник
Зная, как долго горит свеча из конкретного материала и определенного диаметра, можно отсчитывать по ней время / Фото: n1s2.hsmedia.ru
Да, когда-то с помощью свечи определяли время и даже ставили будильник. Особенно популярным подобное изобретение было в Китае. Зная, как долго горит свеча из конкретного материала и определенного диаметра, можно отсчитывать по ней время. Для этого изделие размечали делениями, соответствующим часовым или минутным отрезкам, и вбивали гвоздики. Как только свеча догорала до заданной отметки, гвоздь падал на металлическую поверхность, издавая характерный звук.
5. Ролики с моторчиком
Изобретатель уверял, что ролики могут разогнаться до 30 км/ч, что в те времена было огромной скоростью / Фото: n1s1.hsmedia.ru
В 1905 году мир увидел новое изобретение - самоходные роликовые коньки. Их оснастили слабеньким моторчиком, а к поясу роллера прикрепили аккумулятор и выключатель. Спустя пару лет ролики усовершенствовали. Двухтактный моторчик остался только на одной ноге, а его мощность составляла целых 1,25 лошадиных сил. Изобретатель уверял, что ролики могут разогнаться до 30 км/ч, что в те времена было огромной скоростью. Топлива хватало примерно на 50 км пути.
6. Камера Kodak K-24
Камера отличалась высокой четкостью и даже с большой высоты выдавала детальные фото / Фото: n1s2.hsmedia.ru
Фотокамера стала результатом технического прогресса компании Kodak. Ее создали в 1942 году, основываясь на британской модели F24, разработанной для военных аэрофотосъемок. Камера отличалась высокой четкостью и даже с большой высоты выдавала детальные фото. K-24 стала самым крупным фотоаппаратом, которым пользовались вручную. Однако из-за большого веса техники (около 4-5 кг), требовалось немало усилий на ее использование. В основном камеру устанавливали в самолеты-разведчики. Во времена Второй мировой войны было изготовлено около 9000 экземпляров. Их использовали в тактических самолетах-разведчиках, чтобы собирать данные.
7. Убежище Моррисона
По задумке, британцы могли ночевать в убежищах или прятаться во время бомбежек / Фото: n1s2.hsmedia.ru
Изобретение англичанина Джона Бейкера, названное в честь министра безопасности Герберта Моррисона. Убежище выглядело как кровать в клетке, иначе его также называли «столом Моррисона». Конструкцию придумали в годы Второй мировой войны, чтобы защитить мирных жителей от немецких бомбежек. Убежище представляло собой короб из плотных металлических пластин и решеток. Размеры: 2 м - длина, 1,20 м - ширина, 75 см - высота. По задумке, британцы могли ночевать в убежищах или прятаться во время бомбежек, поскольку в типичных двухэтажных домах не было ни подвалов, ни погребов. Кто-то и вовсе использовал изобретение как стол. Убежища бесплатно выдавали семьям, которые зарабатывали меньше 400 фунтов в год. За 1941 британцы получили больше 500 тысяч конструкций, а в 1943 - еще 100 тысяч. После войны правительство наградило Джона Бейкера 5 тысячами фунтов стерлингов за изобретение убежища.
8. Книжное колесо
В каком-то роде книжное колесо можно считать прародителем современных браузеров / Фото: n1s2.hsmedia.ru
С помощью подобной нехитрой конструкции можно одновременно открыть и листать семь книг. Изобретению уже более 300 лет и находится оно в Библиотеке Палафоксиана (город Пуэбло, Мексика). В каком-то роде книжное колесо можно считать прародителем современных браузеров.
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