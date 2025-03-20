8 изобретений, которые в свое время считались гениальными, а теперь выглядят нелепыми

В свое время изобретения считали удивительными достижениями науки, которые могли улучшить жизнь человечества

1. Полицейский электрокар с узкой колеей для туннелей

Электрокар Packard был шириной 60 см и мог передвигаться по колее вперед-назад со скоростью 6 и 12 миль в час / Фото: n1s2.hsmedia.ru

2. Снежный крейсер

Томас Поултер работал над проектом два года, чтобы получить машину, способную пройти по арктическим трещинам / Фото: n1s2.hsmedia.ru

3. Рельсовый цеппелин

Рельсовый цеппелин, он же шиненцеппелин, представляет собой моторный самоходный железнодорожный вагон / Фото: n1s2.hsmedia.ru

4. Свеча-будильник

Зная, как долго горит свеча из конкретного материала и определенного диаметра, можно отсчитывать по ней время / Фото: n1s2.hsmedia.ru

5. Ролики с моторчиком

Изобретатель уверял, что ролики могут разогнаться до 30 км/ч, что в те времена было огромной скоростью / Фото: n1s1.hsmedia.ru

6. Камера Kodak K-24

Камера отличалась высокой четкостью и даже с большой высоты выдавала детальные фото / Фото: n1s2.hsmedia.ru

7. Убежище Моррисона

По задумке, британцы могли ночевать в убежищах или прятаться во время бомбежек / Фото: n1s2.hsmedia.ru

8. Книжное колесо

В каком-то роде книжное колесо можно считать прародителем современных браузеров / Фото: n1s2.hsmedia.ru