7 трудноповторимых кинотрюков, исполнители которых чуть не свернули себе шею

Трюки, опаснее которых в кино не найти.

Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Тем не менее, в мире достаточно много профессий, связанных с прямым риском жизни . И в особенности это касается мира кино. Ведь на что только не были готовы пойти создатели фильмов, чтобы подарить зрителю захватывающее зрелище.Картина «Safety Last!» была снята в 1923 году. В фильме играл заметный комик той эпохи Гарольд Ллойд, который также прославился опаснейшими трюками на экране. Любовь к трюкам не отбил у актера даже инцидент 1919 года, когда на съемочной площадке ему оторвало 2 пальца взрывом. Так, вот в одной из сцен «Safety Last!» Лойд должен был взбираться по отвесной стене без страховки, а так же повиснуть на стрелке часов.Фильм «Steamboat Bill, Jr.» был снят в 1928 году. В ней участвовал главный трюкач Голливуда тех времен Бастер Китон, который выполнил бессчетное количество опасных трюков. Наследие его работы сегодня можно найти почти в каждом фильме, где есть экшен-сцены. Так, вот в одной из сцен «Пароходного Билла» на Бастера должна была упасть кирпичная стена так, чтобы он оказался стоящим в оконном проеме второго этажа.Этот трюк выполнялся вживую, и в момент съёмок большая часть руководства площадки, где делали фильм, решила простой уйти. Кстати, творчеством Бастера Китона вдохновлялся и Джеки Чан.Кинофильм «Stagecoach» 1939 года принято считать первым настоящим боевиком. Это был добротный вестерн, который впоследствии оказал колоссальное влияние на формирование всего Голливуда . В фильме есть сцена нападения индейцев. Она насыщена эффектными трюками, даже по сегодняшним меркам. Все трюки были сделаны профессиональными каскадёрами. Они даже падали под копыта лошадей.Фильм «Ben-Hur» 1959 года производства на сегодняшний день морально устарел во всем, за исключением трюков, которые в кино действительно великолепны. И очень опасны. Одной из самых сложных сцен стала гонка на колесницах. Любопытно, что лучший трюк получился случайно. Лошади понеслись на место, где на дороге лежали обломки. Кони перескочили их, а вот колесница, запряженная в них, едва ли не перевернулась.В фильмах о Бонде всегда было много зрелищных трюков. Однако, особого упоминания заслуживает картина «The Man with the Golden Gun», снятая в 1974 году. Так, в фильме есть прыжок на автомобиле с 360 градусным переворотом. Выполнил его каскадер Бампс Виллард. Любопытно, что сам трюк был придуман еще до момента написания сценария к фильму. Его даже предварительно запатентовали продюсеры.Украшением еще одного фильма о 007 «The Spy Who Loved Me», снятого в 1977 году, стала невероятная лыжная погоня. В конце погони герой прыгает на лыжах с огромного обрыва. Спустя несколько мгновений полета зритель увидел, как за спиной персонажа раскрывается огромный парашют. Снималась погоня в горах Канады. Данный трюк выполнил каскадер Рик Сильвестр. На момент создания этого фильма, прыжок Рика стал самым дорогим трюком в кино.Стоит ли говорить, насколько большое влияние на развлекательный кинематограф оказали фильм об Индиане Джонсе? Вот фильм «Raiders of the Lost Ark» 1981 года вошел в историю кинематографа благодаря трюкам. Одним из сложнейших стал трюк, в котором герой оказывается на переднем радиаторе грузовика и не может по нему вскарабкаться, после чего оказывался под грузовиком и болтался по земле, уцепившись хлыстом за машину. Данный трюк выполнил каскадер Терри Леонард. Молодой на тот момент Харрисон Форд порывался все делать самостоятельно и все-таки убедил режиссера в том, что должен лично принять участие в съемке нескольких крупных планов того момента.