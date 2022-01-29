7 трудноповторимых кинотрюков, исполнители которых чуть не свернули себе шею

Трюки, опаснее которых в кино не найти.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Тем не менее, в мире достаточно много профессий, связанных с прямым риском жизни. И в особенности это касается мира кино. Ведь на что только не были готовы пойти создатели фильмов, чтобы подарить зрителю захватывающее зрелище.
1. «Наконец в безопасности!»
Фильм «Наконец в безопасности» запомнился тогда многим.
Картина «Safety Last!» была снята в 1923 году. В фильме играл заметный комик той эпохи Гарольд Ллойд, который также прославился опаснейшими трюками на экране. Любовь к трюкам не отбил у актера даже инцидент 1919 года, когда на съемочной площадке ему оторвало 2 пальца взрывом. Так, вот в одной из сцен «Safety Last!» Лойд должен был взбираться по отвесной стене без страховки, а так же повиснуть на стрелке часов.
2. «Пароходный Билл»
«Пароходный Билл» был образцом экшен-фильма.
Фильм «Steamboat Bill, Jr.» был снят в 1928 году. В ней участвовал главный трюкач Голливуда тех времен Бастер Китон, который выполнил бессчетное количество опасных трюков. Наследие его работы сегодня можно найти почти в каждом фильме, где есть экшен-сцены. Так, вот в одной из сцен «Пароходного Билла» на Бастера должна была упасть кирпичная стена так, чтобы он оказался стоящим в оконном проеме второго этажа. Этот трюк выполнялся вживую, и в момент съёмок большая часть руководства площадки, где делали фильм, решила простой уйти. Кстати, творчеством Бастера Китона вдохновлялся и Джеки Чан.
3. «Дилижанс»
«Фильм Дилижанс» стал первым боевиком.
Кинофильм «Stagecoach» 1939 года принято считать первым настоящим боевиком. Это был добротный вестерн, который впоследствии оказал колоссальное влияние на формирование всего Голливуда. В фильме есть сцена нападения индейцев. Она насыщена эффектными трюками, даже по сегодняшним меркам. Все трюки были сделаны профессиональными каскадёрами. Они даже падали под копыта лошадей.
4. «Бен-Гур»»
Даже сегодня трюки из «Бен-Гур» выглядят отлично.
Фильм «Ben-Hur» 1959 года производства на сегодняшний день морально устарел во всем, за исключением трюков, которые в кино действительно великолепны. И очень опасны. Одной из самых сложных сцен стала гонка на колесницах. Любопытно, что лучший трюк получился случайно. Лошади понеслись на место, где на дороге лежали обломки. Кони перескочили их, а вот колесница, запряженная в них, едва ли не перевернулась.
5. «Человек с золотым пистолетом»
Почти провальный «Человек с золотым пистолетом» не спасли даже великолепные трюки.
В фильмах о Бонде всегда было много зрелищных трюков. Однако, особого упоминания заслуживает картина «The Man with the Golden Gun», снятая в 1974 году. Так, в фильме есть прыжок на автомобиле с 360 градусным переворотом. Выполнил его каскадер Бампс Виллард. Любопытно, что сам трюк был придуман еще до момента написания сценария к фильму. Его даже предварительно запатентовали продюсеры.
6. «Шпион, который меня любил»
Фильм «Шпион, который меня любил» дал самый дорогой трюк в кино.
Украшением еще одного фильма о 007 «The Spy Who Loved Me», снятого в 1977 году, стала невероятная лыжная погоня. В конце погони герой прыгает на лыжах с огромного обрыва. Спустя несколько мгновений полета зритель увидел, как за спиной персонажа раскрывается огромный парашют. Снималась погоня в горах Канады. Данный трюк выполнил каскадер Рик Сильвестр. На момент создания этого фильма, прыжок Рика стал самым дорогим трюком в кино.
7. «В поисках утраченного ковчега»
«В поисках утраченного ковчега» подарил Форду не мало ушибов.
Стоит ли говорить, насколько большое влияние на развлекательный кинематограф оказали фильм об Индиане Джонсе? Вот фильм «Raiders of the Lost Ark» 1981 года вошел в историю кинематографа благодаря трюкам. Одним из сложнейших стал трюк, в котором герой оказывается на переднем радиаторе грузовика и не может по нему вскарабкаться, после чего оказывался под грузовиком и болтался по земле, уцепившись хлыстом за машину. Данный трюк выполнил каскадер Терри Леонард. Молодой на тот момент Харрисон Форд порывался все делать самостоятельно и все-таки убедил режиссера в том, что должен лично принять участие в съемке нескольких крупных планов того момента.
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