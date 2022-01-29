7 трудноповторимых кинотрюков, исполнители которых чуть не свернули себе шею

Трюки, опаснее которых в кино не найти.

1. «Наконец в безопасности!»

Фильм «Наконец в безопасности» запомнился тогда многим.

2. «Пароходный Билл»

«Пароходный Билл» был образцом экшен-фильма.

3. «Дилижанс»

«Фильм Дилижанс» стал первым боевиком.

4. «Бен-Гур»»

Даже сегодня трюки из «Бен-Гур» выглядят отлично.

5. «Человек с золотым пистолетом»

Почти провальный «Человек с золотым пистолетом» не спасли даже великолепные трюки.

6. «Шпион, который меня любил»

Фильм «Шпион, который меня любил» дал самый дорогой трюк в кино.

7. «В поисках утраченного ковчега»

«В поисках утраченного ковчега» подарил Форду не мало ушибов.