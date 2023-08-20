Как выглядят современные морские пираты и чем они опасны

Пираты Сомали / Фото: ria.ru
Романтизировать образ современного пирата – всё равно, что обесценивать его. Никакого лоска, символики и стремления покорять моря не осталось с ушедших веков и в помине. Мотивацией для нынешних морских разбойников сегодня служат низменные потребности, среди которых преобладает стремление выбраться из нищеты. Особенно распространены преступные суда на востоке Африки и на всех участках океанов и морей, где одновременно пролегают интенсивные пути поставки грузов и доминирует бедность в ближайших населённых пунктах.
Большинство современных пиратов не знают львиную долю всем доступных технологий цивилизации, не говоря уже о достижениях культуры. Бедность – тот ключевой фактор, который сегодня способен заставить человека угнать катер или другое быстроходное судно, чтобы ступить на тропу преступности. Море не играет для пирата большого значения, как в незапамятные времена: согласно новостным сводкам, они даже не уходят слишком далеко от берегов.
Земля и море для них одинаково нестабильные почвы для развития, развивающиеся стихийно и обрушивающиеся с одинаковым неподвластным давлением, стоит немного усилиться ветру. Прибрежные страны с высоким уровнем нищенствующего населения зачастую не снабжены достойным уровнем защитных структур, отслеживающих соблюдение порядка. Отсюда и проистекает жажда наживы, которая имеет под собой некоторые логические основания и некоторые шансы на успех, хотя и полностью противоречит закону и нравственности.
Сомалийские пираты нередко обладают ошеломляющим количеством оружия, которое они раздобыли на суше / Фото: www.vesti.ru
Флибустьеры и корсары, прославленные увлекательными романами Стивенсона и Джеймса Фенимора Купера, имели какие-то номинальные документы для урегулирования порядка: кодексы и локальные уставы. Единственным общим знаменателем с теми героями, который позволяет и тем и другим носить гордое имя пирата, это жажда обогащения и лёгкой наживы ценой собственной жизни, но и даже это не было свойственно поголовно всем пиратам прошлого. Из методов совершения набегов, общим остаётся принцип взятия торговых судов на абордаж.
Сразу нужно сделать небольшое отступление. Флибустьерами назывались пирами эпохи географических открытий, когда им жилось наиболее вольготно: неизведанных земель было сколько влезет, и просторов для завоеваний не меньше, учитывая минимальное количество затраченных усилий. Образ флибустьера неразрывно связан с материком Южной Америки. Чаще всего он рисуется нашему воображению, как жестокий повеса с Ямайки или с берегов Мексики.
Пираты не страшатся нападать на крупные торговые баржи / Фото: iz.ru
Реально существовали в далёкие времена пираты на службе у его величества, или каперы. Они же, к слову, те же корсары. Благодаря специальным заверенным у правительства документам они имели право подчинять суда вражеской державы, отдавая часть награбленного в казну. Доля специально обговаривается в этом же акте, но, разумеется, далеко не все джентльмены удачи действовали в угоду клочку бумаги. Пираты оккупировали небольшие острова и порой даже жили припеваючи. Подобное сегодня невозможно вообразить, принимая во внимание сразу множество факторов.
Один из основных - последствия глобализации. При отсутствии у разбойников попросту недоступных даже для больших людей в государстве орудий и боевых систем, они могут похвастаться только украденными автоматами и другим ручным огнестрельным оружием. И это всё в начавшуюся эру беспилотников и других дистанционных устройств наблюдения и борьбы.
Пираты угоняют катера и рыболовецкие шхуны / Фото: quote.rbc.ru
Скорость и траектория движения пиратских судов определяется параметрами украденных рыболовных шхун или катеров. Издалека крупные суда не отличат эти объекты от направленных на подлинный рыбный промысел. Только приглядевшись к деталям, что можно сделать только с более близкого расстояния, можно заметить отсутствие всего сопутствующего современным рыбакам или даже браконьерам оборудования.
В то же время, пираты продумывают план ограбления наперёд, забивая свои скудные плавательные посудины топливом до отказа и вооружаясь(по возможности) буквально до зубов. Всё это делается на тот случай, если вылазка непредвиденно затянется на неопределённо долгий срок.
Кадр из художественного фильма Капитан Филлипс
Любой капитан или даже матрос, отправляясь в нейтральные или опасные воды, сегодня уже чувствует, что необходимо заранее предвидеть встречу с незваными гостями. Вообще в крупных водоёмах нужно быть готовым ко всему, и так было издавна. Края фальшбортов судна обматывают колючей проволокой, чтобы затруднить проникновение бандитов на палубу. Нередко капитаны готовы к сопротивлению вплоть до ожесточённой рукопашной схватки. Частая практика и излюбленный современными сомалийскими пиратами приём - взятие в заложники с выносом правительству или судоходной компании баснословного выкупа за жизни их приближённых. Отдельным смельчакам даже удавалось вырваться из плена, перехитрив противников, о чём рассказывает опыт капитана Филлипса. Не взирая на то, что моряк старой закалки дерзнул приблизиться к берегам Сомали и поплатился за это, ему удалось вырваться из лап пиратов, вырвавшись на свободу.
Позволяет поддерживать их тела в возбуждённом и агрессивном состоянии наркотик, запас которого также очень часто обнаруживали на пиратских судах. Вещество растительного происхождения притупляет боль и напрочь лишает чувства самосохранения, делая разбойников неподкупными и готовыми на любые увечья, и даже смерть в бою. Морским бандитам противостоят морская полиция, а ещё чаще для их ликвидации собирают целые небольшие кампании с участием военных.
Многие проницательные пираты стремятся всячески скрыть свою личность с помощью балаклав и повязок / Фото: news.day.az
Сегодня в незащищённых районах, через которые или вблизи которых пролегают пути торговых кораблей, регулярно происходят столкновения с морскими бандитами. Только за апрель этого года произошло сразу четыре столкновения с пиратами в Сингапурском проливе. Продолжение вылазок за лёгкой добычей обусловлено тем отчаянием, которое зародилось в душах людей, которые рискнули переступить через себя, чтобы вырваться из лап бедности.
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