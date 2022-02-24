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Сила природы: деревья, не желающие умирать

Жизнь всегда найдет себе дорогу. И еще долго после того, как мы уйдем, наши зеленые друзья все так же будут расти, цвести, одним словом — жить.

На этих фотографиях вы видите 10 деревьев, у которых можно поучиться жизнестойкости. Пусть их сила и настойчивость вдохновляют вас, когда вам придется труднее всего в жизни.

Это дерево, бросающее вызов законам гравитации, растет в национальном парке «Олимпик» в Вашингтоне

Сила природы: деревья, не желающие умирать

Это дерево упало, но из него выросло еще четыре дерева

Сила природы: деревья, не желающие умирать

А эта пальма, несмотря ни на что, нашла способ выпрямиться

Сила природы: деревья, не желающие умирать
Это дерево нашло для себя подходящий «горшок»
Сила природы: деревья, не желающие умирать
Мой девиз: «Стремиться выше!», расти можно и на крыше
Сила природы: деревья, не желающие умирать
Такие цепкие, что даже ураганные ветры им нипочем
Сила природы: деревья, не желающие умирать
Ветви превратились в деревья
Сила природы: деревья, не желающие умирать
Тротуарные джунгли — все те же джунгли
Сила природы: деревья, не желающие умирать
Мертвое уже не умрет
Сила природы: деревья, не желающие умирать
И на камнях растут деревья

Сила природы: деревья, не желающие умирать

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