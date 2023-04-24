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Лысые кипарисы растут по 2000 лет и более

На болоте в Северной Каролине растёт удивительное дерево, чей возраст составляет 2624 года. Этот лысый, или болотный, кипарис появился на свет задолго до возникновения христианства и образования Римской империи.
Лысые кипарисы растут по 2000 лет и более

 

Обнаруженный кипарис на данный момент считается одним из древнейших неклональных растений на нашей планете. Такие растения, в том числе и деревья, размножаются половым путём — семенами. Выросшее из семени дерево обладает генами обоих родителей. А вот клональные деревья — это клоны своего родительского экземпляра, поскольку их размножение происходит вегетативно, то есть побегами или черенками. Примечательно, что на том же месте группа исследователей нашла ещё один лысый кипарис возрастом 2088 лет. Выводы о возрасте деревьев сделали в ходе изучения их годичных колец. Вполне вероятно, что и остальные из 110 кипарисов, растущих в болотистой местности около Чёрной реки в США, тоже могут оказаться старше 2000 лет. Но, к сожалению, им может грозить гибель из-за затопления болот и изменения климата.

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Лысые кипарисы растут по 2000 лет и более

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Лысые кипарисы растут по 2000 лет и болееПодписаться на мой Instagram
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