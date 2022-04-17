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20 мыслей Пушкина, которые откроют его с неожиданной стороны

20 мыслей Пушкина, которые откроют его с неожиданной стороны

В русской классике есть «наше все», которого мало кто знает по-настоящему. Александр Пушкин, чьи книги мы читали все годы учебы в школе, гораздо живее и веселее, чем запомнилось с тех пор.

Из его писем и произведений мы выбрали 20 фраз, которые открывают классика с новой стороны.

Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения.

Поэзия, прости господи, должна быть глуповата.

Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Все женщины прелестны, а красоту им придает любовь мужчин.

Любовь — это восхитительный обман, на который человек соглашается по доброй воле.

Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах.

Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом.

Я восхищен, я очарован,
Короче — я огончарован! (О будущей жене Наталье Гончаровой).

Не ужинать — святой тому закон,
Кому всего дороже легкий сон.

Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни.

Глупая критика не так заметна, как глупая похвала.

Точность — вежливость поваров.

Пошлость — это то, что пошло в народ.

Поэтов хвалят все, питают — лишь журналы…

Повторенное острое слово становится глупостью.

Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады.


Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность.

Вдохновение — это умение приводить себя в рабочее состояние.

Остроумием называем мы способность сближать понятия и выводить из них новые и правильные заключения.

Вот здесь лежит больной студент;
Его судьба неумолима.
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!

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