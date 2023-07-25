Где найти приворотное зелье, лечебных пиявок и другие проверенные снадобья: 5 старинных аптек-музеев

В аптечных музеях очень своеобразные экспонаты.
Не так давно аптека была не только местом продажи лекарств. Фармацевты в старых аптеках готовили лечебные снадобья по особым рецептам, а некоторые проявляли чудеса, которые можно сравнить лишь с алхимией. В мире несколько таких аптек продолжают работать и сегодня, в них могут сделать лекарство по индивидуальному рецепту. Отправляясь в путешествие по аптечным музеям, можно воочию увидеть не только стандартную аптечную лабораторию прошлого, но попасть в настоящий театр или тайную комнату алхимика.
Santa Maria Novella Pharmacy
Санта Мария Новелла. / Фото: www.atlasobscura.com
Одна из старейших действующих аптек в мире – Санта Мария Новелла в Италии. Датой её основания называют 1221 год. Правда, в тот момент аптека была создана для выращивания лекарственных трав и изготовления бальзамов доминиканскими монахами. А уже в XVII веке она стала действовать для широкой публики. При этом аптека получила название парфюмерно-косметического дома, потому что, помимо лекарств здесь ещё варили мыло и делали уникальные парфюмы.
Санта Мария Новелла. / Фото: www.atlasobscura.com
Экспонаты музея Санта Мария Новелла. / Фото: www.atlasobscura.com
Сегодня здесь всё также готовят бальзамы и другие снадобья по рецептам, разработанным более 800 лет назад. И продают качественную ухаживающую косметику и парфюмерию, которые выпускаются ограниченными тиражами. Здесь же можно познакомиться с историей создания каждого продукта и увидеть уникальную антикварную коллекцию терракотовых аптекарских банок. Заслуживает внимания интерьер старинного здания, но туристам, желающим посетить аптеку, нужно быть весьма внимательными и ориентироваться на номер дома, так как снаружи нет никаких особенных опознавательных знаков, лишь небольшая вывеска.
Аптечный Музей Нового Орлеана
Аптечный музей Нового Орлеана. / Фото: www.atlasobscura.com
Старейшая действующая аптека в Америке расположилась в Новом Орлеане, в красивейшем старинном здании, а основателем её был первый лицензированный американский фармацевт Луи Дж. Дуфилхо-младший. Здесь собраны экспонаты и материалы, которые так или иначе касаются фармацевтики или здравоохранения штата Луизиана XVIII – XIX веков.
Аптечный музей Нового Орлеана. / Фото: www.atlasobscura.com
Здесь собрано множество лекарственных препаратов, которые можно сегодня назвать очень сомнительными. К примеру, зелья, применявшиеся шаманами культа вуду. Только здесь можно увидеть на полке баночку с надписью «Любовное зелье № 9» и белую керамическую банку с пиявками рядом со старинным медным кассовым аппаратом.
Экспонаты аптечного музея Нового Орлеана. / Фото: www.atlasobscura.com
Экспонат аптечного музея Нового Орлеана. / Фото: www.atlasobscura.com
В аптечном музее Нового Орлеана. / Фото: www.atlasobscura.com
В задней части магазина в мельчайших деталях воссоздано рабочее место фармацевта того времени, оборудованное самыми разнообразными колбами и флаконами. Здесь можно увидеть микроскопы и деревянные блендеры, используемые для смешивания порошка талька и квасцов для использования в очищении речной воды. Здесь же находится оригинальный «содовый фонтан», который помогал пациентам перебить особо неприятный вкус употребляемого лекарства.
Аптека-музей Львова «Под Чёрным орлом»
Аптека-музей Львова «Под Чёрным орлом». / Фото: www.bus.altustour.by
Старейшая во Львове аптека действует на протяжении вот уже почти 300 лет. Здесь по-прежнему продаются лекарства и готовятся мази по рецептам врачей. Уникальность же этой аптеки состоит в том, что в ней полностью сохранена обстановка XIX века: деревянные массивные шкафы, сквозь стеклянные дверцы которых видны множество баночек и колбочек, настоящие аптечные весы, кухня для фармацевта и всякие приспособления для приготовления пилюль. О назначении каждого прибора или сосуда подробно расскажет настоящий аптекарь, выступающий в роли экскурсовода.
Аптека-музей Львова «Под Чёрным орлом». / Фото: www.kavalier.com.ua
Старинный кассовый аппарат. / Фото: www.atlasobscura.com
Одна из первых масляных ламп, изобретенная в Украине. / Фото: www.atlasobscura.com
Но особый интерес представляет то, что находится в подвале аптеки. Любопытный посетитель, спустившись вниз по темной лестнице, обязательно попадёт в комнату древнего алхимика. Ту самую, где для изготовления своих зелий он, возможно, применял не только чудодейственные травы, но и экстракт мухомора, слюну жабы или перемолотую иголочку годовалого ежа. В этом мрачном подземелье на полках стоят старинные магические книги, и кажется, что где-то в углу притаилась настоящая летучая мышь. Правда, мышей здесь нет, зато есть устрашающего вида рыба-ёж и морская черепаха.
Музей истории фармацеи в Аризоне
Аптечный музей в Аризоне. / Фото: www.atlasobscura.com
Музей этот открыт в 1966 году в фармацевтическом колледже, который действовал с 1940-х годов. Основателем считается Джесси Херлбут, собиравший коллекцию по всему штату Аризона. С тех пор музей значительно вырос и вобрал в себя множество экспонатов из истории аптечной практики.
Странные экспонаты музея в Аризоне. / Фото: www.atlasobscura.com
Странные экспонаты музея в Аризоне. / Фото: www.atlasobscura.com
Помимо богатейшего собрания аптечных документов и предметов, здесь есть очень странные экспонаты, вроде банки жевательной резинки гангстера Джона Диллинджера и большую коллекцию других фармацевтических странностей. Просто так попасть в музей нельзя, необходимо позвонить и договориться с куратором о посещении.
Музей Старого Операционного Театра
Музей Старого Операционного Театра. / Фото: www.yandex.net
В Лондоне, на улице Святого Томаса расположился музей старого операционного театра с большим демонстрационным залом, мансардой с лекарственными травами, огромной коллекцией хирургических инструментов того времени и экспозицией по монастырской медицине Средневековья.
Именно в этом здании проводились когда-то операции, наблюдать за которыми приходили студенты и аспиранты медицинских учебных заведений. Операции в этом театре проводились для малоимущих и практически без анестезии, а за страданиями пациента на операционном столе жадно наблюдали тысячи глаз. Операционный театр просуществовал 40 лет и был закрыт в 1862 году, когда больница перебралась в ламберт.
В 1956 году Ричард Мид основал здесь музей. На операционном столе и сегодня видны засохшие пятна крови, а вид всех инструментов и лекарств в виде травок, рекомендованных к применению после операции, просто вызывают ужас.
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