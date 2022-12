Мужчины, которых возраст скрасил

Говорят, возраст — просто цифра. Все мы восхищаемся зрелыми женщинами, которым, несмотря на возраст, удается выглядеть привлекательнее многих 25-летних девушек. Но есть и мужчины в годах, которые не уступают молодым в способности выглядеть сексуально. Вот топ-15 мужчин, которые доказывают, что в зрелом возрасте есть своя харизма и сексуальность.











Энтони Варреччиа — 54 года



Этот красавец-мужчина из США буквально заряжает своим позитивом. Он живет в Нью-Йорке, работает моделью и фитнес-тренером и всячески пропагандирует здоровый образ жизни.







Марк Реей — 58 лет



Модель и фотограф, которого в СМИ прозвали «фэшн-бомж». Он работал моделью еще в 80-е, в 90-е пытался сделать карьеру актера, попал на большой экран и даже снялся в сериале «Секс и город», но вот уже несколько лет живет в Нью-Йорке на крыше, не имея собственного жилья. Хотя сейчас благодаря интернету начался новый виток его карьеры в качестве модели.







Ирвин Рэндл — 55 лет



Ирвин Рэндл работает учителем и моделью, ведет здоровый образ жизни и любит красиво одеваться. Он стал известен в сети как Мистер «Я украду вашу бабушку». После того как он прославился благодаря интернету, с ним заключили контракты журналы People, Cosmopolitan, Essence и другие.







Эйден Брэйди — 51 год



Актер, писатель, модель — харизма этого британца с шикарной шевелюрой не знает границ. Он пользуется успехом у модных домов и не раз появлялся на большом экране. Хотя у этого седовласого красавца есть неожиданный скелет в шкафу: недавно журналисты выяснили, что в 90-х Брэйди активно снимался в порно.







Рон Джек Фоли — 51 год



Седовласый красавец из Торонто может похвастаться не только шикарной бородой, серебристыми волосами и модными фотосессиями, но еще и дружной семьей, с которой он любит проводить свободное время.







Гарретт Суонн — 48 лет



Не только модель с превосходным рельефом, он еще и актер: этот обаятельный американец снялся в нескольких сериалах, в основном комедийного характера.







Алессандро Манфредини — 48 лет



Итальянские модные дома без ума от белоснежной бороды Манфредини. И хотя такой образ делает его намного старше, теперь у Алессандро нет отбоя от модных контрактов и съемок в рекламе.







Эрик Рутерфорд — 50 лет



Как хорошее вино, Эрик с возрастом лишь хорошеет. Этот красавец-мужчина из США не только модель, но и успешный организатор вечеринок, а также редактор издания At Large magazine.







Бобби Декейсер — 53 года



Экс-футболист мюнхенской «Баварии» и основатель компании по изготовлению дизайнерской дачной мебели Dedon. В 2012 году он издал в Германии книгу «Не для продажи», которая является его автобиографией.







Сет Эндрю Силвер — 56 лет



Эндрю — профессиональный татуировщик, брутальный манекенщик и дизайнер. «Байки, лезвия и крутые татухи — вот три вещи, без которых я не могу жить по-настоящему», — говорит он о себе. За его аккаунтом в инстаграме следит более 65 тысяч человек, и там есть на что посмотреть, ведь Эндрю превратил собственную жизнь в настоящее искусство.







Филипп Дюма — 60 лет



Юрист по образованию, но модель по зову сердца, этот импозантный парижанин стал знаменитым благодаря публикации своих фото на ресурсе Reddit. Именно благодаря интернету с ним заключили контракт шесть крупных модельных агентств.







Джанлука Вакки — 50 лет



Этого горячего итальянского мачо сейчас знает любая собака (которая подключена к интернету). Итальянский бизнесмен, жизнелюб и танцор поразил людей по всему миру своей нескончаемой энергией.







Пол Мейсон — 58 лет



Модель из Канады работает в индустрии моды уже более 30 лет. Его отличительная фишка в том, что он похож на молодого, подтянутого Санта-Клауса хипстерского вида.







Шан Майкл Хэфли — 55 лет



Однажды Шан решил серьезно заняться своей фигурой и здоровьем. В том числе духовным. С тех пор он сильно изменился и превратился в настоящего атлета, ну а теперь своим примером вдохновляет и других людей.





Ванг Дешун — 81 год



Самый старший в нашем списке, пенсионер из Китая не может не вызывать уважения. Актер, спортсмен и модель, он стал всемирно известным после того, как два года назад дебютировал на подиуме на Неделе моды в Китае. Сейчас его карьера модели успешно продолжается: в этом году спортивный бренд Reebok выбрал господина Дешуна лицом своей новой рекламной кампании Be More Human.



