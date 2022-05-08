Как избавиться от борщевика на участке

Появление борщевика на участке — повод забить тревогу. Если в самые короткие сроки не избавиться от этого опасного растения, оно способно стремительно заполонить собой весь огород, вытеснив другие культуры.



Кроме того, встреча с этим растением без специальных средств защиты может привести к получению серьезных ожогов. В этой статье мы поговорим о лучших способах самостоятельной борьбы с борщевиком на участке.



Откуда у нас взялся борщевик

Почему борщевик так лихо разрастается

Чем опасен борщевик

Эффективные методы борьбы с борщевиком

Выкашивание и выкапывание

Удаление соцветий

Мульчирование

Выжигание

Ремедиаторы и естественные враги

Народные средства

Гербициды

В России борщевик Сосновского, он же гераклова трава, получил широкое применение в послевоенное время. Его популяризацией активно занимался академик Петр Вавилов. Растение выращивали с целью приготовления силоса. Однако никто не учел невероятную живучесть и силу борщевика. Благодаря этим качествам растение быстро внедрилось в экосистемы сельскохозяйственных угодий и стало подавлять культурные растения. После отмены программы по возделыванию борщевика оставленные без присмотра поля стали быстро заполняться этим сорняком.Последние 30 лет борщевик не выращивают специально, однако популяция растет. Обусловлено это особенностями растения:Борщевик не едят животные и насекомые из-за яда и неприятного запаха, который оно выделяет;Представитель семейства зонтичных не боится тяжелых климатических условий: жары, холода, влажности или тени.Приживается на любой почве.В крайне неблагоприятных условиях борщевик может долго расти, не зацветая, накапливая жизненную силу для размножения.Сок растения очень ядовитый. Чаще всего ожоги от борщевика получают дети, которых привлекает внешний вид этого зеленого хищника. Они и не подозревают об опасности или не придают ей значения. Такая неосмотрительность может привести к весьма печальным последствиям, вплоть до летального исхода.Запах борщевика вызывает сильные аллергические реакции. Рядом с зарослями растения находится тяжело даже здоровому человеку. Однако если вы имеете заболевания респираторных путей или остро реагируете на пыльцу и тополиный пух, нахождение поблизости от растения может спровоцировать серьезный приступ. Даже расстояние в 1 км от зарослей борщевика может вызывать дискомфорт.Агрессивное отношение к экосистеме. Борщевик легко вытесняет другие культуры, поэтому промедление в 1-2 сезона с его уничтожением, может привести к тому, что растение займет весь садовый участок и избавиться от него будет гораздо сложнее.Знать, как избавиться от борщевика, необходимо каждому садоводу. Благодаря своей распространенности на территории России, гераклова трава почти не оставляет шансов избежать встречи с собой. Способов борьбы с растением существует множество. Выбор подходящего зависит от масштабов катастрофы. Поговорим об этом подробнее.Выкашивание и выкапывание — один из самых эффективных, хотя и трудоемких, способов в борьбе с борщевиком. Он позволяет избавиться от докучливого растения навсегда. При механическом удалении Геракловой травы обязательно нужно позаботиться о собственной безопасности. Работайте только в защитной одежде. Подойдет рубашка с длинным рукавом, брюки, резиновые сапоги и высокие перчатки. Органы дыхания защитите респиратором, а глаза — очками. Если на кожу попадет сок растения, немедленно смойте его большим количеством воды. Борщевик выкапывают до появления растений, стараясь вытащить все длинные корни. Если сорняк основательно разросся, его скашивают под корень и сжигают. Процедуру повторяют раз в месяц, когда корни дают новые ростки. Почву рекомендуется дополнительно обрабатывать гербицидами от борщевика.Если Гераклова трава появилась на участке в первый раз, то ее бывает нелегко распознать до появления соцветий. В этом случае выкапывать растение уже поздно. В соцветиях зреют тысячи семян, которые обязательно прорастут, если попадут в землю. Как вывести борщевик в этом случае? Наденьте на соцветие плотный полиэтиленовый пакет, плотно завяжите бечевкой и аккуратно срежьте у основания. Зонтики борщевика нужно сжечь.Как избавиться от борщевика на участке на весь сезон? Решение очень простое — мульчировать почву в местах его возможного появления. Растение очень любит свет и не сможет прорасти сквозь плотный укрывной материал. Этот способ занимает много времени, но он признан самым эффективным. Уничтожение борщевика с помощью мульчирования грунта можно проводить двумя способами:Использовать геополотно. Весной, после перекапывания и подготовки грунта, участок накрывают материалом с плотностью 100г/кв.м или более. Поверх укладывают слой земли высотой 0,5 см и высевают любой сидерат (1кг семян на сотку). Периодически траву скашивают. Почва будет полностью очищена от борщевика за 2-3 года.Использовать полиэтиленовую пленку. Обработку участка от борщевика в этом случае начинают в июне. Для этого скашивают всю траву под корень и накрывают черным плотным полиэтиленом. Сверху кладут мешки с песком или тяжелые камни, чтобы ветер не сдвигал материал. Все корни и спящие почки борщевика погибают за год.Выжигание — радикальное средство от борщевика. Его можно применять только на открытых территориях вдали от домов, построек и лесов. Землю, занятую сорняками, заливают бензином или любой подходящей горючей жидкостью и поджигают. Обязательно следят за пламенем, не дают ему распространяться на свободные территории и наращивать силу. В течение года на освобожденной территории не рекомендуется высаживать культурные растения.Как бороться с борщевиком безопасными методами, которые не принесут вреда почве? Можно использовать ремедиаторы — агрессивные по отношению к сорнякам растения. Вытеснить борщевик помогут бобовые и злаковые культуры, а также топинамбур, малина и кострец безострый. Они быстро идут в рост и постепенно помогают избавиться от опасного сорняка. В удалении Геракловой травы в крупных хозяйствах также может помочь его единственный естественный враг — борщевичная моль. Однако она может уничтожить и культурные зонтичные растения, поэтому использовать ее нужно с осторожностью.Обработку от борщевика можно проводить и с помощью народных средств.На зараженной почве рассыпают поваренную соль из расчета 1,5-2 кг на кв.м., после чего ее тщательно рыхлят. Минус этого способа — земля еще долго не будет пригодна для выращивания на ней растений.Уксусную эссенцию вводят в стебель или корень растения. Это быстро останавливает развитие, а затем убивает Гераклову траву.Если все вышеописанные способы не подошли по каким-то причинам, то можно пойти на крайние меры. Как уничтожить борщевик с помощью гербицидов раз и навсегда? Для этого подойдут такие мощные препараты, как Торнадо-Форте или Раундап. Использовать их можно, строго следуя инструкции, тогда они дадут максимально быстрый результат и минимально навредят почве.