7 крутых идей по использованию старых дверных ручек в интерьере

Вторая жизнь старых дверных ручек
Предметы давно отслужившие свой век иногда способны внести в интерьер нотки винтажного шарма. Взять, к примеру, старые дверные ручки. Некоторые из них имеют довольно причудливый дизайн и интересны сами по себе, как арт-объекты. Выкидывать такие аксессуары жалко, а вот подарить им вторую жизнь можно.
1. Пробки на бутылки
Украшение для винной коллекции
Когда в доме имеется внушительная коллекция вин, и каждое из них дорого сердцу, хочется выделить их особым образом. В этом случае как раз и пригодятся старые дверные ручки. Особенно эффектно будут смотреться аксессуары из стекла. Чтобы сделать украшение для бутылки, достаточно аккуратно вкрутить ручку в винную пробку.
2. Держатель для штор
Держатель для штор
Винтажная ручка отлично справится с ролью держателя штор. Наиболее уместен такой вариант в стилях шебби-шик и прованс, а также в интерьере дачного домика. В качестве акцентов можно использовать цветные ручки, шторы при этом лучше выбирать нейтральных оттенков.
Стильный держатель из старой дверной ручки
3. Удобные крючки
Держатели для сумок
Иногда в доме остро ощущается дефицит крючков. Решить его можно также при помощи старых дверных ручек. Например, использовать их в качестве держателей для сумок или семейных фото. Здесь важно выдержать интерьерную композицию и не внести таким декором дисбаланс в пространство.
Держатели для семейных фото
4. Полотенцедержатель
Даже одна дверная ручка способна стать настоящим помощником. Закрепив её в санузле или ванной комнате можно получить полноценный полотенцедержатель. А если таких ручек несколько, то и полотенец разместится больше.
Полотенцедержатели из дверных ручек
Оригинальное украшение ванной комнаты
5. Органайзер для украшений
Пускай украшения считаются лучшими друзьями девушек, а для интерьера они порой являются истинными врагами. Конечно, если вовремя не организовать их правильное хранение. В этом случае старые дверные ручки тоже придутся кстати. Их можно расположить на деревянной доске в ряд или вмонтировать прямо в стену.
Стильный органайзер для украшений
Теперь бусы будут в полном порядке
Органайзер для украшений из старых дверных ручек
В экостиле
6. Декоративные ручки на банки
Кухонный декор поднимает хозяйке настроение, а интерьер кухни делает более радужным и красивым. По этой самой причине многие стремятся не только подбирать полотенца в тон посуды, а посуду в тон штор, а ещё и сами мастерят интересные и порой забавные украшения. Цветные дверные ручки небольших размеров, например, вполне могут стать частью крышки от стеклянной банки, где хранятся сладости или крупы. Смотрится такой декор оригинально, причём для этих целей подойдёт и старая фурнитура с кухонных шкафчиков.
Кухонный декор
Красивая деталь
С таким декором на кухне не заскучаешь
7. Украшение мебели
Порой украшательством кухонных банок хозяйки не ограничиваются и идут дальше – декорируют мебель. Таким образом вторую жизнь можно вернуть не только дверным ручкам, а и старому комоду или тумбочке.
Оригинальное украшение мебели
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