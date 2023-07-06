7 крутых идей по использованию старых дверных ручек в интерьере

Вторая жизнь старых дверных ручек

1. Пробки на бутылки

Украшение для винной коллекции

2. Держатель для штор

Держатель для штор

Стильный держатель из старой дверной ручки

3. Удобные крючки

Держатели для сумок

Держатели для семейных фото

4. Полотенцедержатель

Полотенцедержатели из дверных ручек

Оригинальное украшение ванной комнаты

5. Органайзер для украшений

Стильный органайзер для украшений

Теперь бусы будут в полном порядке

Органайзер для украшений из старых дверных ручек

В экостиле

6. Декоративные ручки на банки

Кухонный декор

Красивая деталь

С таким декором на кухне не заскучаешь

7. Украшение мебели

Оригинальное украшение мебели