Укротительницы змей: ретро фотографии дам, которые выходили на арену цирка со змеями

Заклинатели змей.

1. Удивительный образ

Женщина в окружении змей.

2. Покорительница драконов

Девушка в прозрачных одеяниях со змеями, которые обвили ее руки, шею и голову .

3. Мадемуазель Ада

Фотоснимок артистки перед выступлением с любимыми питомцами.

4. Популярная профессия

Змея с раздвоенным языком в руках у девушки.

5. Октавия

Октавия - заклинательница змей.

6. Мисс Уно

Представительница древней профессии представлена с вымышленным именем.

7. Мисс Пилои

Танцовщица исполняет танец с огромными питонами.

8. Завораживающая картина

Женщина в окружении змеючек.

9. Темнокожая танцовщица

Бережное отношение девушки к своему любимому другу

10. Рут Вернон

Представительница прекрасного пола с тяжелым чешуйчатым сетчатым питоном.

11. Великолепная Ада

Дрессировщица змей в эксклюзивном одеянии .

12. Питон

Самый тяжелый в мире королевский питон в руках хрупкой девушки.

13. Клео

Юная волшебница со змеей в волшебной шляпе

14. Ковбой и удав

Молодой человек дрессирует Василиска.

15. Укротительница змей

Восточная красавица со страшным земноводным.

16. Медиум

Змея на руках у медиума с сильным и мускулистым телом .

17. Танец змеи

Любовь и нежность светится на лице тренера змей .

18. Винтажная фотография

Старая фотография нью-йоркской девушки со змеями.

19. Дочь бога Шивы

Девушка сидит по турецки , изображая земноводных животных.

20. Популярность 20 века

В начале прошлого столетия было очень модно фотографироваться с представителями древнейших ползучих.

21. Старая фотография

Фото датировано 1913 годом, где элегантная девушка держит рептилию

22. Экзотическое животное

Приученная к рукам змея спокойно лежит на плечах.

23. Укротительница

Знаменитые дрессировщики пользовались популярностью у обычных людей.

24. Диковинка

Женщина со змеей, которая обвилась вокруг шеи.

25. Глаза в глаза

Укротительница смотрит бесстрашно в глаза рептилии .

26. Портрет

Девушка с копной вьющихся волос и горгоной.

27. Маленькая ехидна

Скользкое создание в теплых обьятиях

28. Змий

Двухметровый змей обвился вокруг тонкого стана девушки .

29. Цирковое искусство

Акробатка и дрессировщица страшных и огромных рептилий.

30. На арене

Артистка выступает со своим номер перед зрителями.

31. Цирк Буфало

Одна из известных и знаменитых артисток двадцатого столетия.

32. Очевидное и невероятное

Профессия требует особого внимания и ловкости

33. Богиня змей

Большое количество хищников возле мастера цирка .