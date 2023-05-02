Как Бродвей стал театральным и уже 300 лет сохраняет свой престижный статус

Уйти из Голливуда на Бродвей, пусть не навсегда и даже ненадолго – обычная для актеров практика. А сам нью-йоркский театр может похвастаться блистательной и довольно долгой историей. На протяжении почти трех столетий идет процесс эволюции шоу на Бродвее: когда-то оперы вытеснялись опереттами, водевилями, варьете, появлялись мюзиклы, переосмысливались старые пьесы и получали признание новые. Даже появление кино не лишило Бродвей статуса центра культурной жизни Нью-Йорка, зато сказалось на репертуаре театров.
Театр как часть индустрии развлечений старого Нью-Йорка
История Нью-Йорка началась в двадцатых годах XVII века, когда это поселение еще носило название Новый Амстердам, поскольку до 1667 года было частью голландской колонии. Название «Бродвей» - калька с голландского breede weg, что тоже означало «широкий путь». Бродвей стал одной из первых больших улиц города, и теперь он тянется на десятки километров. Офисы, магазины, торговые центры – все почти как в любом мегаполисе мира, за исключением той части, что принесла Бродвею мировую славу. Речь о Театральном квартале на острове Манхэттен.
Бродвей - одна из самых старых улиц Нью-Йорка
В 1732 году актеры Уолтер Мюррей и Томас Кин, до этого странствующие с труппой по городам Америки, открыли первый в Новом Свете театр. Он располагался на улице Нассау на Манхэттене и вмещал до 280 зрителей. Довольно ничтожный размер по нынешним меркам – сейчас такой театр даже не получил бы статуса собственно «бродвейского». Тем не менее, начало новой индустрии было положено.
Один из бродвейских театров в XIX веке
Второй театр появился уже спустя три года – демонстрация перед жителями Нью-Йорка актерского мастерства оказалась делом прибыльным. Большой популярностью пользовались пьесы Шекспира. И поскольку зрители были готовы платить за посещение спектаклей, новые площадки не заставляли себя ждать. Следующее столетие стало временем расцвета театра в Нью-Йорке. Большой театр на 2000 зрительских мест открылся в Нью-Йорке в 1798 году.
Эдвин Бут с братьями
Опера, на которую ходили представители высшего класса; варьете и мелодрамы, привлекавшие тех, кто попроще, пользовались постоянным успехом и исправно пополняли кошельки хозяев театров - особенно если на главные роли приглашали звезд. Одним из лучших актеров Нью-Йорка, «главным Гамлетом» в середине XIX века был Эдвин Бут, чья карьера оказалась омраченной родством с Джоном Уилксом Бутом, тоже актером. Младший брат Эдвина в апреле 1865 года совершил убийство президента Авраама Линкольна – произошло это опять-таки во время спектакля, правда, не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне.
Бродвей против Голливуда
Бродвей, а точнее небольшая его часть на Манхэттене, где концентрировалась театральная жизнь, предлагал зрителям все более зрелищные и яркие шоу. Появились мюзиклы, в которых актеры не только пели, но и танцевали, за ними пришла пора бурлеска – комедийного, а потом и развлекательно-эротического шоу. Популярности театров способствовало и улучшение транспортной обстановки в городе, и реформа уличного освещения: во второй половине XIX века часть Бродвея, проходившая через Театральный квартал, освещалась так ярко, что получила название «Великий белый путь».
Мюзиклы с конца позапрошлого века переживали расцвет
Но тут пришла пора кинематографа – он угрожал не просто составить театру серьезную конкуренцию: поговаривали о том, что вся индустрия бродвейских спектаклей теперь уйдет в прошлое. Тем не менее, шоу продолжались – с яркими музыкальными номерами и эффектными декорациями, которые кино в начале своей истории еще не могло себе позволить. Большой популярностью пользовались спектакли, поставленные по произведениям современников – в том числе Пэлема Гренвилла Вудхауза. К тому же, востребованными оказались и «серьезные» пьесы – Юджина о’Нила, Теннесси Уильямса, Артура Миллера. В пятидесятых годах Бродвей как центр театральной жизни переживал свой очередной расцвет.
Скарлетт Йоханссон в спектакле по пьесе Т. Уильямса
Шоу на Бродвее могло идти всего несколько недель либо существовать годами и даже десятилетиями – в зависимости от интереса публики. На настоящий момент рекордсменом по количеству спектаклей является мюзикл «Призрак оперы», впервые сыгранный на сцене в 1988 году и до сих пор не снятый с показа. На втором месте в этом списке – мюзикл «Чикаго», на третьем – «Король Лев». Успешные проекты, как правило, переживают и экранизацию.
Аль Пачино в спектакле на Бродвее
Кассовые сборы в бродвейских театрах все последние десятилетия поражают воображение, а потому все внимание боссов этой индустрии направлено на то, чтобы сохранять интерес публики к шоу и обеспечивать их прибыльность. Поэтому излюбленным приемом руководителей театров стало привлечение к участию в спектаклях звезд все того же Голливуда: на актера или актрису, чье лицо узнают во всем мире, гарантированно придут смотреть и любители театра. К тому же, львиную часть дохода от продажи билетов обеспечивают туристы (во всяком случае, так было до недавнего времени, когда пандемия внесла свои коррективы).
Том Хэнкс в бродвейской постановке
На Бродвее и вне Бродвея: театра и актеры
Бродвейскими могут стать лишь те театры, вместимость которых составляет 500 зрителей и более. Другим, более камерным нью-йоркским театрам поэтому досталось название «офф-Бродвей», или «внебродвейский» - речь идет о заведениях, готовых принять на шоу от 100 до 499 зрителей. Есть и «офф-офф-Бродвей», это совсем маленькие театры вместимостью до 99 человек. Впрочем, некоторым из «маленьких» театров удавалось поставить и мюзиклы, ставшие впоследствии самыми что ни на есть «бродвейскими», например, знаменитую постановку «Волосы».
Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик
Для актеров театров Бродвея учреждена отдельная премия – «Тони». Она вручается именно тем, кто занят в спектаклях Театрального квартала. Среди самых ярких звезд Бродвея – Анджела Лэнсбери, Лайза Миннелли, Элизабет Тейлор, Энтони Куинн, Аль Пачино – а вообще список слишком длинный, чтобы перечислить всех.
Звездами становятся и те, кто создает всемирно известные мюзиклы. Один из ведущих композиторов и лауреат «Тони», Эндрю Ллойд Веббер, написал несколько произведений, ставших хитами Бродвея – это рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда», мюзикл «Кошки», впервые увидевший свет на лондонской сцене в мае 1981 года и спустя полтора года приехавший на Бродвей, «Призрак оперы» и «Эвита».
Кстати, особенностью бродвейских театров стало и то, что название их пишется со словом theatre, вопреки общему правилу американского английского, в котором «театр» обозначают как theater. Это можно увидеть и на вывесках самих заведений, и на афишах.
С марта 2020 года театры Бродвея закрыты, а возобновление театральной жизни Нью-Йорка планируется с осени 2021 года.
Бродвейский театр
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