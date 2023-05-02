Как Бродвей стал театральным и уже 300 лет сохраняет свой престижный статус

Театр как часть индустрии развлечений старого Нью-Йорка

Бродвей - одна из самых старых улиц Нью-Йорка

Один из бродвейских театров в XIX веке

Эдвин Бут с братьями

Бродвей против Голливуда

Мюзиклы с конца позапрошлого века переживали расцвет

Скарлетт Йоханссон в спектакле по пьесе Т. Уильямса

Аль Пачино в спектакле на Бродвее

Том Хэнкс в бродвейской постановке

На Бродвее и вне Бродвея: театра и актеры

Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик

Бродвейский театр