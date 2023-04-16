Почему такси красят в жёлтый цвет?

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Не во всём мире такси красят в жёлтый. В Таиланде, например, пассажиров подбирают машины розового цвета. Почему в разных странах по-разному красят такси, и когда появились первые наёмные извозчики?







Что было до такси жёлтого цвета?

Такси Yellow Cab Company

Почему такси жёлтого цвета и сегодня?

Yellow Cab Taxi в других странах

Лондонское такси