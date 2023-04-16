Почему такси красят в жёлтый цвет?

Не во всём мире такси красят в жёлтый. В Таиланде, например, пассажиров подбирают машины розового цвета. Почему в разных странах по-разному красят такси, и когда появились первые наёмные извозчики?
Что было до такси жёлтого цвета?
Крупные компании появились лишь в XX веке. Однако такси пользовались ещё в Древнем Риме. В качестве примитивного счётчика использовали таз и камни. Камешки падали в ёмкость после того, как колесница проезжала определённое расстояние. Пассажир рассчитывался по количеству камней, упавших в таз.
В XVII веке лондонские перевозчики впервые в мире получили лицензии. Услуга стоила недёшево. Такси использовали редко, только по особым случаям. Это позволяло водителям устанавливать любую стоимость. Самовольное ценообразование прекратилось с появлением счётчиков. Водители восприняли инновацию негативно: отныне пассажиры видели стоимость во время движения.
Такси Yellow Cab Company
В начале XX века города в США росли с невероятной скоростью. Вместе с этим росла и скорость жизни людей. Иногда люди готовы были переплачивать в три-четыре раза, чтобы успеть в другой конец города. Спрос породил предложение. В тот же момент по всей стране начали разрастаться автопарки, предоставляющие машины по первому требованию.
Конкуренция на улицах крупных городов была жёсткая. В 1910 году Джон Херц открыл в Чикаго новый таксопарк. Автопарк компании состоял исключительно из жёлтых машин. Фирма носила название Yellow Cab Company. Впоследствии Херцу удалось полностью победить конкурентов. Как позже выяснил владелец компании, жёлтый цвет сыграл в этом не последнюю роль. Яркие машины приметны и не сливаются с общим потоком.
Почему такси жёлтого цвета и сегодня?
Интересно, что сегодня не все такси в США жёлтые. Этот цвет используют водители, которые подбирают пассажиров на улице. Машинам других цветов останавливаться перед голосующими горожанами нельзя. Водитель может работать на себя или на таксопарк. На капоте каждого жёлтого автомобиля красуется наклейка-медальон. На ней написано, каким образом организована работа водителя.
Самый крупный таксопарк в мире находится в Нью-Йорке. В день машины перевозят 600 тысяч человек. Снаружи машины ничем не отличаются от российских: автомобили с жёлтым кузовом. Внутри нью-йоркских такси между передними и задними местами установлены перегородки. Нередко в них встроены небольшие экраны или телевизоры.
Yellow Cab Taxi в других странах
Знаменитые лондонские кебы красят в чёрный цвет. В Европе, например во Франции, такси чаще всего белые. Немцы предпочитают окрашивать машины в кремовый. Этой же окраской пользуются в Арабских Эмиратах. По Сингапуру ездят голубые такси, а в Таиланде можно встретить машины розового цвета. В некоторых странах, например в Польше, цвет не играет роли. Китайцы, напротив, по окраске машин определяют район. В Гонгконге в каждой части города введён свой цвет такси.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии