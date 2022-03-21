Идеи высоких грядок

Для многих садоводов работа на участке неразрывно связана с болями в спине, ведь для того чтобы ухаживать за посадками приходится все время наклоняться. Отличным выходом из этой ситуации станут приподнятые грядки, которые кроме того выступят в качестве оригинального элемента ландшафтного дизайна.



Грядки такой формы впервые появились в Африке в районах с плохой почвой, где посадки в землю невозможны. Они позволили населению выращивать овощи и ароматную зелень. Пространство в центре грядки обычно используется как компостная куча, благодаря чему посадки постоянно подпитываются питательными веществами.

Приподнятые грядки легко сделать своими руками, уход за ними очень прост. Это новшество, без сомнения, должно быть в каждом саду.





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