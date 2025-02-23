Как выглядят оазисы Антарктиды - островки «тропиков» в стране вечных льдов

Антарктида — одно из самых негостеприимных мест на Земле. Здесь круглый год царит морозная погода, дуют сильные пронизывающие ветра и льды, которые сковывают весь континент. Удивительно, что в этом царстве вечного холода есть места, где тепло. Эти островки «тропиков» среди сплошного ледяного покрова называют «оазисами» или «сухими долинами».
Сухие долины Мак-Мердо
Карта Антарктиды.
Сухие долины Мак-Мердо.
Сухие долины Мак-Мердо занимают почти 5 тысяч квадратных километров. Это самый большой незаснеженный участок в Антарктиде. Его окружают высокие горы, которые не дают снегу покрывать долину. Внизу тут настолько низкая влажность, что лёд не образовывается. Мак-Мердо — это одно из самых сухих мест на планете. По словам учёных земля здесь не видела дождя почти 2 миллиона лет. Вопреки человеческому пониманию слова «оазис», в этой долине не может жить ни один живой организм. Здесь царит пустыня в полном смысле этого слова. Почва в долине Мак-Мердо — это вечная мерзлота. Бактерии здесь можно обнаружить лишь в относительно глубоких недрах горных пород, где относительно влажно. В этой местности есть несколько чрезвычайно солёных озер и несколько рек с талой водой.
Долина Уолл, Антарктида.
Мыс Халлетт
Вид на гору Гершель в Адмиралтейских горах с мыса Халлетт.
Мыс Халлетт — это ещё один оазис. Он расположен в северной части полуострова Халлетт, что на побережье моря Росса Земли Виктории в Восточной Антарктиде. Это место кардинально отличается от долины Мак-Мердо. Растительный мир тут необычайно богат и разнообразен. В этом оазисе существует почти два десятка видов лишайников и 5 видов мхов. Здесь даже живут несколько видов клещей и три вида ногохвостов, также в этом месте гнездятся колонии южнополярных поморников и водятся пингвины Адели.
Бангер-Хиллз
Здешний пейзаж выглядит нетипично для этих мест.
На побережье Нокса, что на Земле Уилкса, раскинулись холмы Бангера. В течение всего года тут нет ни снежинки, ни кусочка льда. Как это происходит, учёные до сих пор не понимают. Площадь участка равняется 450 квадратным километрам. Если сюда внести ещё все солёные и пресноводные озёра, которые тут имеются, то площадь увеличится в два раза. Самое большое и глубокое озеро среди здешних скалистых холмов — это Водорослевое или Фигурное. Длина его превышает 20 километров, а глубина почти достигает полутора сот метров.
Вестфолд Хиллз
Холмы Вестфолда.
Скалистые прибрежные холмы Вестфолда невысоки и абсолютно свободны от снега и льда. Располагаются они на побережье Ингрид Кристенсен на Земле Принцессы Елизаветы. Это находится на северной стороне ледника Сорсдал. Здесь огромное количество прекрасных озёр. Их число превышает три сотни. В здешних местах, наверное, больше всего водоёмов, чем где-либо. Площадь этого оазиса немногим более 400 квадратных километров.
Оазис Ширмахера
Исследовательские станции в оазисе Ширмахера.
Оазис Ширмахера — самый маленький из всех антарктических. Его площадь равняется всего 34 квадратным километрам. Он представляет собой уютное плато длиной около 25 километров и шириной до 3 километров. Раскинулось оно среди холмов на Берегу Принцессы Астрид на Земле Королевы Мод. Это находится в Восточной Антарктиде. Здесь есть более сотни пресноводных озёр.
Эти земли расположены между краем Антарктического ледяного щита и шельфовым ледником Новолазаревская Нивль. Высота плато составляет не более ста метров. Это своего рода барьер для идущего на север ледяного потока. Благодаря этому здесь совсем нет льда. Температура воздуха в этом оазисе настолько высокая для здешних мест, что тут даже растут некоторые виды лишайников и мхов. Здесь тоже есть гнездовье антарктических птиц. Тут обитают поморники, антарктические буревестники, снежные буревестники и буревестники Вильсона. Иногда здесь можно встретить пингвинов Адели.
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