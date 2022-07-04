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Ода авокадо: невероятно красивые фотографии блюд с авокадо


Авокадо. Фото: Colette Dike.

Авокадо. Фото: Colette Dike.

Авокадо для нас до сих пор является достаточно экзотическим плодом, который не всегда можно найти в магазине, да и стоимость его обычно много больше, чем "родных" фруктов и овощей. Однако для Колетт Дайк лучше еды, чем авокадо, просто не существует. Она предлагает своим читателям рецепты и фотографии различных блюд с использованием этого фрукта, и снимки эти такие аппетитные, что хочется моментально что-нибудь из всего этого приготовить.

Бутерброды. Фото: Colette Dike.

Бутерброды. Фото: Colette Dike.

 
В восточном стиле. Фото: Colette Dike.

В восточном стиле. Фото: Colette Dike.

 
Начос. Фото: Colette Dike.

Начос. Фото: Colette Dike.

 

Девушка из Амстердама Колетт Дайк (Colette Dike) ведет свой блог "Food Deco", в котором регулярно публикует рецепты с настолько аппетитными иллюстрациями, что есть начинает хотеться даже тем, кто только что плотно отобедал. Особое внимание Колетт всегда уделяет авокадо. "Авокадо не просто безумно вкусные, они еще полезные и мегафотогеничные! Они мне всегда нравились, но, мне кажется, именно во время моей беременности они стали моим наваждением."
Украшение. Фото: Colette Dike.

Украшение. Фото: Colette Dike.

 
Авокадо-гамбургер. Фото: Colette Dike.

Авокадо-гамбургер. Фото: Colette Dike.

 
Мясо с зеленью и авокадо. Фото: Colette Dike.

Мясо с зеленью и авокадо. Фото: Colette Dike.

 

"Мне нравится вдохновлять людей готовить дома. Можно делать еду намного более привлекательной, затрачивая на это совсем немного усилий.
Что касается авокадо, его обычно добавляют в салаты, но я также использую его и как основное блюдо, а иногда добавляю его в выпечку." Помимо блога Колетт также ведет Инстаграм, на который подписано более 80 тысяч подписчиков. Более того, девушка издала книгу рецептов, которая называется, как нетрудно догадаться, "Авокадо".
Бутерброды. Фото: Colette Dike.

Бутерброды. Фото: Colette Dike.

 
Зелень. Фото: Colette Dike.

Зелень. Фото: Colette Dike.

 
Зеленый салат. Фото: Colette Dike.

Зеленый салат. Фото: Colette Dike.

 
Ода авокадо: невероятно красивые фотографии блюд с авокадо

*Тортик* из авокадо на рисовом хлебце. Фото: Colette Dike.

 
Книга про авокадо. Фото: Colette Dike.

Книга про авокадо. Фото: Colette Dike.

 
Блюда из авокадо. Фото: Colette Dike.

Блюда из авокадо. Фото: Colette Dike.

 
Бутерброд с свежим авокадо. Фото: Colette Dike.

Бутерброд с свежим авокадо. Фото: Colette Dike.

 

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Ода авокадо: невероятно красивые фотографии блюд с авокадо

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Ода авокадо: невероятно красивые фотографии блюд с авокадоПодписаться на мой Instagram
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