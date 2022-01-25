Все по полочкам, или Как правильно хранить продукты в холодильнике

Зачастую мы раскладываем еду в холодильнике хаотично. Однако разные полочки и ячейки были придуманы не просто так.

Лишь единицы знают о том, что есть специальные правила хранения продуктов.

Хотите узнать и вы? Мы расскажем, куда лучше класть мясо, как хранить заморозку, а чего делать категорически нельзя.

1. Разложим по полочкам

Для каждой категории продуктов в холодильнике отведено свое место

Температурный режим в холодильнике неодинаков - для каждой полочки и отсека характерен свой «климат». От этого зависит, какие продукты можно содержать в том или ином месте.

Важный момент! Располагайте еду так, чтобы она не соприкасалась друг с другом. Держите подальше мясные и рыбные изделия, приготовленные и сырые продукты, фрукты и овощи, душистые специи и различные масла.

1. Дверца

Самое теплое место в холодильнике - дверца, холодное - нижняя полка

Здесь сохраняется самый высокий температурный режим, который подходит для продуктов с длительным сроком годности. Среди них: различные виды сыров, соусы, сливочные и растительные масла, маргарин, разнообразные напитки (соки, минералка, газировка).

2. Верхняя полка

Рекомендуют хранить молочную и кисломолочную продукцию, открытые банки с солениями, варенья и джемы, холодец и другие заливные блюда.

3. Средняя полка

Готовые блюда ставьте на среднюю полку

Место для готовых мясных и рыбных блюд, супов, салатов. Каждую емкость обязательно нужно накрывать крышкой. Также здесь можно оставлять сосиски, сардельки, яйца, колбасы. Не стоит ставить на одну полку готовые блюда и продукты, которым еще предстоит пройти термическую обработку. В сырой еде содержатся бактерии. Они могут попасть в организм человека и вызвать заболевания.

4. Нижняя полка

Для нее характерен самый низкий температурный режим. Можно хранить свежее или охлажденное мясо, птицу (до двух суток), фарш (до полутора суток),свежую или охлажденную рыбу (до полутора суток). Если запас продуктов нужен на продолжительный срок, тогда переложите их в морозилку. Также на нижнюю полку отправляют блюда, приготовленные в больших кастрюлях или тяжелых емкостях.

5. Контейнер

Овощи и фрукты следует хранить отдельно

В большинстве холодильников есть отдельные овощные и фруктовые контейнеры. Раздельное хранение помогает избежать быстрого гниения продуктов и продлить их свежесть. Прежде, чем отправить овощи или фрукты в лотки, обязательно вымойте еду. Если же предусмотрен только один контейнер, располагайте овощи и фрукты в разных сторонах. Другой вариант - приобретите два мини-лотка и поместите их внутрь большого.

2. Морозильная камера

Также бывают морозилки с тремя отделениями или, наоборот, одним

В основном морозильная камера состоит из двух полочек. На верхней температурный режим выше, на нижней - ниже.

Важный момент! Если вы не планируете использовать продукты для приготовления пищи в ближайшие сутки, лучше размораживать их по частям. Повторная заморозка может спровоцировать отравление, поскольку при нагревании бактерии способны размножаться.

1. Верхняя полка

Температура колеблется от - 10 до - 17. В таких условиях хорошо содержать овощную, фруктовую, ягодную заморозку, морепродукты, грибы. Также температура подходит для хранения полуфабрикатов, пельменей, вареников, сосисок.

2. Нижняя полка

Температура достигает отметки ниже -17 градусов. Благоприятные условия для мяса, птицы, субпродуктов и мороженого.

3. Какие продукты лучше держать подальше от холодильника

Некоторым продуктам лучше в тепле, чем в холоде

Мы привыкли, что все продукты нужно непременно отправлять в холодильник. Там они точно будут дольше храниться. Однако некоторая еда лучше сохраняется в комнатном климате, а в холоде, наоборот, портится.

1. Хлеб

Хлебу место не в холодильнике, а в хлебнице

Во-первых, следует покупать продукт в том количестве, которое вы точно съедите за несколько дней. Во-вторых, лучшие места для хранения хлеба - хлебница или на столе, прикрыв буханку полотенцем. В холодильнике выпечка становится влажной и жесткой.

2. Оливковое масло

В холоде оливковое масло может расслоиться

В отличие от других растительных масел, оливковое нужно хранить при температурном режиме +12+16 градусов. В холоде оно может расслоиться, утратить вкус и полезные качества.

3. Лук и чеснок

Лук и чеснок не любят влажную среду холодильника

Лук и чеснок следует содержать в прохладной среде, однако не влажной, характерной для холодильника. На балконе, подальше от тепла и влаги, в закрытых ящиках продуктам будет очень хорошо.

4. Шоколад

Белый налет на шоколаде не опасен для здоровья, но может повлиять на вкус

В условиях холода на лакомстве появляется белый налет, а также могут измениться вкусовые качества. Храните шоколад при комнатной температуре.

5. Мед

В комнатной температуре мед можно хранить несколько лет

Содержать мед необходимо в закрытой емкости и темном месте с комнатной температурой. Тогда сладкий продукт даже через несколько лет не утратит своих полезных качеств. В холоде мед кристаллизуется, а вкус становится менее выраженным.

6. Авокадо

при комнатной температуре авокадо быстрее дозревает

Созревшие плоды нужно содержать в холоде, чего не скажешь о недозревших. Быстрее всего авокадо дозревает в комнатных условиях. Разрезанный продукт нужно держать в холоде, предварительно положив в отдельную емкость или завернув в пищевую пленку.

7. Томаты

В холоде томаты теряют упругость

В минусовых условиях овощ утрачивает вкусовые и ароматические качества, становится слишком мягким. Храните томаты в помещении с умеренно прохладной температурой.

8. Картофель

Картофель следует хранить в темном и прохладном месте

Идеальная среда для хранения картофеля - темное и прохладное место (балкон или подвал). В минусовых условиях холодильника картофель может утратить свой вкус и даже изменить структуру.

4. Секретные лайфхаки

Сроки хранения продуктов в холодильнике

1. Содержите продукты в прозрачных лотках. Так еда всегда будет у вас на виду и вы вовремя используете ее или съедите.

2. Замораживайте свежий хлеб, чтобы он не сох и не портился. Сразу после покупки нарежьте буханку и сложите кусочки крест-накрест в герметично закрывающийся контейнер. По мере необходимости размораживайте необходимое количество хлеба. Вкус будет как из печки.

3. Закрытые консервы предпочтительно держать при комнатной температуре. После вскрытия баночки, содержимое нужно переложить в емкость из стекла и хранить в холодильной камере.

Переложите открытые консервы в стеклянную емкость

4. Имбирь, сельдерей, морковь имеют свойство скукоживаться в холоде. Чтобы этого не произошло, возьмите контейнер, положите внутрь овощи и залейте водой. Меняйте воду каждые два дня. Такой способ подойдет для хранения очищенного сырого картофеля, батата и свеклы.

5. Если вы часто используете вино для приготовления различных блюд, удобно налить напиток в формочки для льда и использовать при необходимости.

Замороженные кубики с вином удобно добавить в любое блюдо

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