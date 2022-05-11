Как реанимировать орхидею

Подарить вторую жизнь пожелтевшей орхидее, которая давно не выпускала цветы, ещё можно. Реанимируйте свою красавицу простым, безобидным и никак не вредящим ей способом!







Старые листья удалите: аккуратно порвите их пополам и просто снимите с цветка. Затем достаньте орхидею из старого грунта и под тёплой водой промойте корни. Осмотрите их: если нет гнили, то обрезать корни не нужно.







Достаточно просто продезинфицировать их. Для этого в пульверизатор налейте 0,5 л воды и капните буквально 10-15 капель перекиси водорода, перемешайте и опрыскайте корни. Листья тем временем протрите лимонной водой с обеих сторон. Для этого в чашку воды добавьте немного лимонного сока, смочите ватный диск и протрите листья. Не допускайте, однако, попадания влаги в центр орхидеи — в место, откуда растут новые листья.







Корни, у которых начинается образование гнили, присыпьте корицей. Это заживит их и убьёт бактерии.







Останется последний, но немаловажный шаг — пересадка в новый грунт. Подберите хорошую, специализированную почву для орхидеи на основе коры. Однако, помимо коры, подготовьте также и мох сфагнум. На дно горшка на 1/3 уложите новый грунт, затем установите орхидею и проложите её корни мхом. Сверху засыпьте грунтом, чтобы орхидея плотно стояла в горшке.

Поливайте орхидею погружным способом.После такой реанимации орхидея будет чувствовать себя значительно лучше!