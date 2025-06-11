Почему разные народы в разные периоды строили именно пирамиды

Не только египтяне строили пирамиды /Фото:YouTube

Символика и духовность

Они связывали людей с божественным /Фото:Pinterest

Архитектурные инновации

Строить их было легче других объектов /Фото:dzen.ru

Социальная значимость

Так фараоны себя прославляли /Фото:namoscow.timepad.ru

Культурные влияния

В Мексике проводились ритуалы /Фото:commons.m.wikimedia.org

Устойчивость к окружающей среде

Время с пирамидой в Индонезии ничего не сделало /Фото:nl.wikipedia.org

Многие народности строили пирамиды /Фот:ifunny.co

Но, их намного больше чем три /Фото:m.ok.ru

Мексиканская пирамида /Фото:za.pinterest.com

Индонезийская пирамида /Фото:tourweek.ru

Ученые пока что мало знают об остальных пирамидах /Фото:commons.m.wikimedia.org