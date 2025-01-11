Так ли были глупы древние кельты, как о них говори: Факты и мифы об образованности античного народа

Кельтский алфавит и письменность

Финикийский алфавит, автор Лука. \ Фото: bing.com.







Кельтский алфавит. \ Фото: bing.com.

Фрагменты этрусской фрески из Гробницы Леопардов, пятый век до нашей эры.

Письменность Галлии во время Цезаря

Верцингеториг бросает оружие к ногам Юлия Цезаря, Лайонел-Ноэль Ройер, 1899 год. \ Фото: francetvinfo.fr.

Фрагменты карты распределения кельтских народов.

Другие известные экземпляры кельтской письменности

Галльская монета, первый век до нашей эры.

Слева направо: Кельто-латинский стиль из Галисии, II век. \ Церемониальный кельтский шлем, ок. 350 до н.э., который был найден в пещере близ Агри, Городской музей Ангулема во Франции.

Письменность британских кельтов

Фрагменты картины: Королева Боадицея ведет бриттов против римлян, Генри Тиррелл, 1872 год.

Изображение Кунобелина. \ Фото: wikipedia.org.

Друиды, или обращение бриттов в христианство, XVIII век. \ Фото: mixanitouxronou.gr.

Кельтская письменность римской и постримской эпохи

Позолоченный диск четвёртого века до нашей эры из Галлии. \ Фото: wikimedia.org.

Кельтский принц из Глауберга с короной из листьев, около 500 года до н.э.

Письменность в кельтской Ирландии

Камень Огама, найденный в Ардморе.

Кельтский бог Кернунн на котле из Гундеструпа. \ Фото: wordpress.com.

Слева направо: Кельтский воин, изображенный на броши Браганса, эллинистическое искусство, 250-200 гг. до н.э. \ Щит Баттерси, церемониальный бронзовый щит, датируемый III–I веками до н.э., является примером кельтского искусства La Tene из Британии.