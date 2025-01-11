Так ли были глупы древние кельты, как о них говори: Факты и мифы об образованности античного народа

Древние кельты в истории традиционно упоминаются как варвары, особенно, если сравнивать их с греками или римлянами. Среди причин подобного восприятия – мнимая неграмотность, миф о которой широко распространился по всему миру. Однако действительно ли это так, или же те фрагменты кельтской письменности, найденные по всей Европе, говорят об исключительной образованности древнего народа?
Кельтский алфавит и письменность
Финикийский алфавит, автор Лука. \ Фото: bing.com.
Греки примерно в девятом веке до нашей эры окончательно приняли алфавит, который до этого применялся финикийцами на территории Леванта. Затем, после того, как он стал частью греческой культуры, его переняли этруски, после них – римляне в конце седьмого века до нашей эры.
600 год до нашей эры ознаменовался созданием так называемой колонии Массалия под эгидой греков, которая представляла собой торговый центр на южной части Галлии. Сегодня это место известно, как город Марсель. Примечательно здесь то, что тогда эта территория принадлежала кельтам. В то время они располагались практически на всей Галлии, а ещё в Иберии и других западных государствах.
Кельтский алфавит. \ Фото: bing.com.
По своей сути, после основания Массалии, не только греки, но и другие народности средиземноморья начали выстраивать тесные торговые взаимоотношения с местными кельтскими жителями. Например, этруски сильно повлияли на кельтов в отношении культуры и торговли, что в особенности было заметно начиная с пятого века до нашей эры. Сфера влияния в основном касалась письменности, а также создания различных произведений искусства.
После налаживания контактов с этрусками, кельтские народности начали активно перенимать их алфавит и систему письменности. Первоначально это сделали народности, которые населяли регионы, максимально приближенные к Италии. Среди таких – Цизальпийская Галлия. Этот народ более известен как лепонтийцы, язык которых, соответственно, назвали лепонтийским. Надписи, найденные на этом языке, были созданы примерно в средине шестого века до нашей эры, и использовали этрусскую версию алфавита.
Фрагменты этрусской фрески из Гробницы Леопардов, пятый век до нашей эры.
Лепонтийцы были первыми, кто перенял средиземноморскую систему письменности: другие кельтские народности сделали это только спустя несколько столетий. Надписи, сделанные на галльском языке (языке кельтов, живущих на территории Галлии), датируются только третьим веком до нашей эры. Для них также был характерен один нюанс: в их основу лег не этрусский вариант алфавита, а греческий. Большая часть надписей представляла собой персональные имена жителей города.
Наибольшее число надписей на галльском языке появилось в период с первого до второго века до нашей эры. Именно они содержали более ста пятидесяти слов и словоформ. Среди самых популярных стоит отметить таблички, которые были обнаружены во Франции, в Л'Оспитале-дю-Ларзак, южной коммуне.
Письменность Галлии во время Цезаря
Верцингеториг бросает оружие к ногам Юлия Цезаря, Лайонел-Ноэль Ройер, 1899 год. \ Фото: francetvinfo.fr.
Не только благодаря археологии можно исследовать кельтскую письменность, но ещё и с помощью других народов. К примеру, Гай Юлий Цезарь сделал несколько интересных заявлений на эту тему, которые были опубликованы в «Записках о Галльской войне»:
«В гельветском (кельтская народность Галлии) лагере мы обнаружили списки, которые были сформированы при помощи греческих букв, в которых, как мы поняли, велись подсчеты общего количества уехавших за пределы своего государства, тех, кто мог носить оружие, а также мальчиков и стариков, и отдельно – женщин».
С помощью этого можно сделать вывод, что галльские кельты периодически составляли весьма обширные письменные произведения. Это также же можно подтвердить ещё одним комментарием от Цезаря в «Записках», которое касалось галльских друидов (вождей кельтов): «Друиды не считают за необходимость записывать свои священные деяния, хотя всё, что касается других своих дел, не связанных с религией, они записывают, используя греческий алфавит».
Фрагменты карты распределения кельтских народов.
Благодаря этому мы знаем, что кельтская письменность применялась в самых разных контекстах и сферах жизни. Записывались данные о торговых сделках, и всё, что касалось личных дел и не только. Письменность на тот момент явно не была чем-то редким и непопулярным, а с помощью комментариев самого Цезаря становится понятным, что многие галльские кельты делали упор на применение греческого алфавита.
Другие известные экземпляры кельтской письменности
Галльская монета, первый век до нашей эры.
Кельтские надписи из тех, что были найдены, применяли не только греческий, но и широко использовали этрусский алфавит. В особенности на северной части Италии, где проживали сами этруски.
Помимо письменности, которая была найдена на табличках и каменных стелах, галльские кельты и народности из других регионов использовали письменность для чеканки монет. Большая часть таких надписей представляла собой имена и личные данные их королей. Само слово «король» встречалось достаточно редко, но ещё реже на монетах можно было увидеть слова, которые касались упоминания племени, из которого он происходил.
Слева направо: Кельто-латинский стиль из Галисии, II век. \ Церемониальный кельтский шлем, ок. 350 до н.э., который был найден в пещере близ Агри, Городской музей Ангулема во Франции.
Кельтский язык на территории Галлии также часто использовал латинский алфавит. Это случилось после того, как эта территория была завоевана римлянами, примерно в первом веке до нашей эры, и когда латинское письмо пришло взамен греческому. Немного раньше, около третьего века до нашей эры, какая-то часть кельтских племен мигрировала из Европы в Анатолию. Эта народность носила название галаты. Впрочем, никаких известных примеров их письменности на сегодняшний день обнаружено не было. Представлено только несколько вариантов сохранившихся письменных артефактов, что часто причисляют к творчеству галатов, но все они созданы на греческом языке.
Письменность британских кельтов
Фрагменты картины: Королева Боадицея ведет бриттов против римлян, Генри Тиррелл, 1872 год.
Не стоит забывать и о том, что большая часть кельтской народности жила и на территории Британии. Считается, что письменность на этой территории была не так популярна, как в Галлии, однако куда более распространена, чем в Анатолии. Кельтских письменных памятников до римской эпохи обнаружить не удалось, однако было найдено несколько древних монет. В основном все они были обнаружены на юго-восточной части Британии. Ученые смогли сделать вывод, что эти монеты чеканились на территории Британии примерно с сотого года до нашей эры. Но надписи на них появились только с первого века до нашей эры.
Эти монеты были чем-то схожи с галльскими, поскольку надписи на них содержали только данные о королях, их имена, иногда слова, определяющие его статус и уровень власти. При этом чаще всего употреблялся латинский алфавит, немного реже встречались и греческие буквы.
Изображение Кунобелина. \ Фото: wikipedia.org.
Стоит отметить, что доримские короли кельтов умудрялись сохранять вполне сносные отношения с римлянами. Яркий тому пример – Кунобелин, который был вождем племени тринобатов, поселившегося на территории современного Лондона. На своих монетах он использовал римский аналог алфавита, а также перестал пользоваться бриттским словом «король», заменив его на римское «рекс». Это демонстрирует тот факт, что люди высокого статуса в кельтском сообществе владели не только своим языком, но и языком римлян.
Говоря об общем уровне грамотности британских кельтов, стоит вновь обратиться к заметкам Юлия Цезаря. Возвращаясь к его словам о друидах, которые делали заметки о своих делах, можно сделать вывод, что их грамотность и образованность на этом не заканчивалась, ведь они вполне умели писать.
Друиды, или обращение бриттов в христианство, XVIII век. \ Фото: mixanitouxronou.gr.
В своих «Заметках», Цезарь говорит: «Принято считать, что правила жизни друидов из Британии были перенесены в Галлию, и сегодня те, кто стремится обучиться их ремеслу и письменности, едут, как правило, именно в Британию».
Согласно этому короткому комментарию, можно понять, что центром обучения кельтов стала именно Британия. В случае, если друиды умели писать и делали это хорошо, а места их обучения располагались именно в Британии, разумно будет предположить, что общий уровень грамотности кельтских племен, живших на этой территории, был ничуть не ниже тех, кто жил в Галлии.
Кельтская письменность римской и постримской эпохи
Позолоченный диск четвёртого века до нашей эры из Галлии. \ Фото: wikimedia.org.
Примеров письменности бриттских кельтов в доримскую эпоху обнаружено не было, однако сохранилось несколько примеров непосредственно с римской эпохи. Археологи, исследуя город Бат, обнаружили там большое количество табличек, на которых были выгравированы проклятия. Большая их часть была начертана на латинице, но несколько других – совсем на иных языках. Сейчас нет единого мнения касательно того, к какой группе относился этот язык, но принято считать, что это был именно бриттский, используемый кельтами в Британии. Эти две таблички, подобно остальным, также использовали латинское начертание букв.
После окончания римской эпохи британский язык постепенно перерос и трансформировался в валлийский. Однако кроме этих табличек, найденных в городе Бат, нет особенно никаких свидетельств того, что кельты использовали бриттский или валлийский языки в этой эпохе.
Кельтский принц из Глауберга с короной из листьев, около 500 года до н.э.
Первым свидетельством применения валлийского языка на этой территории стал так называемый Кафданский камень, содержащий в себе несколько фрагментов письменности тех времен. Ученые полагают, что он был произведен на свет между седьмым и девятым веком до нашей эры.
Однако тот факт, что бриттские кельты не создали большого количества письменных памятников на собственном аналоге языка, не свидетельствует о том, что они были безграмотными. Об этом говорит хотя бы произведение, написанное на латинском языке, названное «De Excidio Britanniae», созданное примерно в шестом веке до нашей эры с помощью монаха Гилды.
Письменность в кельтской Ирландии
Камень Огама, найденный в Ардморе.
К сожалению, на территории всей Ирландии не сохранилось письменных памятников, сделанных кельтами в доримскую эпоху. Римляне не завоевывали ирландцев, а потому никогда и не навязывали им свою манеру письма. Таким образом, можно сделать вывод, что латинский алфавит в Ирландии не получил широкого распространения, и не использовался ни для письменности, ни в качестве основы для архаичного ирландского языка.
Наиболее ранняя письменность на этой территории датируется примерно четвертым веком до нашей эры. В основном это мемориальные камни, которые были найдены на территории Ирландии и Уэльса. Для их создания и нанесения надписей использовали так называемое огамическое письмо, которое разительно отличалось от греческого или римского. Сегодня ученые всё ещё спорят о том, откуда произошло огамическое письмо, однако считается, что оно было разработано сознательно и специально самими кельтами.
Кельтский бог Кернунн на котле из Гундеструпа. \ Фото: wordpress.com.
Впрочем, это не исключает того факта, что в качестве основы для него могли использовать некоторые другие виды письменности, включая латинский алфавит. Несмотря на то, что единого мнения о происхождении этого вида письменности нет, ученые считают, что оно применялось задолго до того, как был создан первый письменный памятник. Доказательством этой теории служит тот факт, что для создания насечек на камнях используются буквы и другие символы, которые больше никогда и нигде не были замечены. Эти буквы, по мнению ученых, могут быть фонемами, которыми в конечном итоге перестали пользоваться после нанесения первых надписей. Потому считается, что огамическое письмо первоначально возникло на портящемся материале, к примеру, на дереве. Подтверждением этому могут служить ирландские письменные традиции, которые описывали данный процесс.
Слева направо: Кельтский воин, изображенный на броши Браганса, эллинистическое искусство, 250-200 гг. до н.э. \ Щит Баттерси, церемониальный бронзовый щит, датируемый III–I веками до н.э., является примером кельтского искусства La Tene из Британии.
Подводя итоги, можно сказать, что кельтов точно нельзя было назвать неграмотным народом. Первое упоминание об их письменности датируется уже шестым веком до нашей эры, а ещё они были первыми, кто перенял этрусский алфавит. В последующем они активно использовали и греческий, и латинский алфавиты, совершенствовали его, используя для чеканки монет или создания письменных памятников. К сожалению, по сей день нет никаких данных о том, что кельты создали какие-либо обширные произведения письменного искусства после античного периода.
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