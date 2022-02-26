Губки уточкой: 12 верблюдов выгнали с конкурса красоты за инъекции ботоксом

Слишком красивы, чтобы быть настоящими.

Мужчина приветствует публику, сидя на одном из своих верблюдов.

Участники радуются победе в одной из номинаций на King Abdulaziz Camel Festival.

У настоящего красивого верблюда красота должна быть естественной.

Заводчики верблюдов ведут своих питомцев со всей округи, преодолевая десятки километров.

Верблюды на King Abdulaziz Camel Festival.

Верблюды на конкурсе в ожидании.

На King Abdulaziz Camel Festival собираются самые лучшие верблюды с округи.

Хозяева пытаются причесать и прихорошить своего верблюда.

У верблюдов тоже есть конкурсы красоты.

Побеждает самый лучший и самый красивый.

На King Abdulaziz Camel Festival собирается около 30000 верблюдов.

Красота верблюда должна быть естественной.