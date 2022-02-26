Губки уточкой: 12 верблюдов выгнали с конкурса красоты за инъекции ботоксом

Слишком красивы, чтобы быть настоящими.
Длинные ресницы, пухлые губки и соблазнительные изгибы в нужных местах - не каждый верблюд может похвастаться такой красотой. Некоторым, как оказалось, нужны "небольшие косметические услуги," чтобы быть наравне с другими красотками и красавцами. Чего только не сделаешь ради красоты. Но увы, судей самого большого конкурса на самого красивого верблюда такие старания не впечатлили.
Мужчина приветствует публику, сидя на одном из своих верблюдов.
Участники радуются победе в одной из номинаций на King Abdulaziz Camel Festival.
О последнем конкурсе красоты King Abdulaziz Camel Festival верблюдов в Саудовской Арабии нынче говорят не только знатоки, но и вся пресса мира. Подумать только - целых двенадцать верблюдов было дисквалифицировано из-за того, что хозяева животных сделали питомцам инъекции ботокса, чтобы верблюды были более красивыми.
У настоящего красивого верблюда красота должна быть естественной.
Заводчики верблюдов ведут своих питомцев со всей округи, преодолевая десятки километров.
На этот конкурс, который проходит в Аль Дана, собираются владельцы верблюдов со своими лучшими животными со всей округи. Прибывает более 30 000 верблюдов. Здесь оценивают не только отдельных животных, но и целые стада. Главный приз - 57 миллионов долларов. Конечно, ради такой суммы можно постараться. Главное только, вовремя остановиться и не перестараться.
Верблюды на King Abdulaziz Camel Festival.
Верблюды на конкурсе в ожидании.
"Они использовали ботокс для носа, коррекции верхней и нижней губы и даже делали инъекции в челюсти," - возмущенно говорит сын одного из ведущих разводчиков верблюдов в интервью газете. - После таких процедур верблюд выглядел более юным. Конечно, когда такое животные предстало перед судьями, они такие - ооо, посмотрите, какая большая у него голова, какие большие губы, большой нос..."
На King Abdulaziz Camel Festival собираются самые лучшие верблюды с округи.
Хозяева пытаются причесать и прихорошить своего верблюда.
Чтобы разбираться в красоте верблюдов, надо заниматься ими всю жизнь. И здесь, на конкурсе, собираются именно такие люди. Для них разведение и продажа верблюдов - это смысл жизни поколений, и подобный обман эти люди воспринимают как личное оскорбление. "Они [обманщики] нарочно оттягивают верблюдам уши, каждый день, чтобы те становились длиннее. Кроме того, они используют гормоны, чтобы верблюды были более мускулистыми, а в голову впрыскивают ботокс, чтобы так была больше и выше. Все хотят быть победителями."
У верблюдов тоже есть конкурсы красоты.
"Возраст верблюдов измеряется по зубам, все верблюды должны иметь микрочипы, а иногда у животных даже берут кровь на анализ. Здесь, на конкурсе, животные должны переночевать в хлеве накануне соревнования. А то владельцы испльзуют спрей для волос, масло для шерсти, чтобы верблюды выглядели красивее. Но после ночи в хлеве все эти попытки искусственно улучшить вид животного сходят на нет. Туманное утро пустыни возвращает верблюдам их естественный вид. Победители будут выбираться только по той красоте, которая была им дана при рождении."
Побеждает самый лучший и самый красивый.
На King Abdulaziz Camel Festival собирается около 30000 верблюдов.
Все разводчики, чьи верблюды были отстранены от конкурса, не смогут участвовать в подобных соревнованиях еще пять сессий конкурса. Помимо этого, они должны будут выплатить штраф. "Люди, которые пытаются обмануть судей своими верблюдами, не достойны доверия: очевидно, они пытаются обманывать всех и всегда."
Красота верблюда должна быть естественной.
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