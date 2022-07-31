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Простой способ черенкования гортензии

Существует несколько методов размножения гортензий. Один из самых простых — черенкованием гортензии в воде. Уже через месяц вы сможете высадить их в почву для роста и развития прекрасных кустиков.
Обрежьте веточки гортензии, которые недавно отцвели.

Простой способ черенкования гортензии

Обрезать листья под углом.

Простой способ черенкования гортензии

Поместите подготовленные черенки в воду и закройте пакетом, чтобы создать эффект парника.

Простой способ черенкования гортензии

Через месяц вы заметили, как черенки нарастили большое количество новых листочков.

Простой способ черенкования гортензии

Кроме того, за это время начала развиваться корневая система черенков.

Простой способ черенкования гортензии

Посадите черенки в рыхлую почву, богатую органическими удобрениями. Посадку лучше всего осуществлять рано утром, или же после захода солнца. Обильно полейте черенки после посадки.

Простой способ черенкования гортензии

Чтобы улучшить качество почвы, вы можете смешать органический компост с почвой, чтобы добавить в почву питательные вещества, помочь растениям быстрее укорениться и цвести больше и красивее.

Простой способ черенкования гортензии

Вы легко можете размножить прекрасную гортензию на своем участке.

Простой способ черенкования гортензии
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Гортензиячеренкование
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