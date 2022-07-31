Простой способ черенкования гортензии

Существует несколько методов размножения гортензий. Один из самых простых — черенкованием гортензии в воде. Уже через месяц вы сможете высадить их в почву для роста и развития прекрасных кустиков.

Обрежьте веточки гортензии, которые недавно отцвели.







Обрезать листья под углом.







Поместите подготовленные черенки в воду и закройте пакетом, чтобы создать эффект парника.







Через месяц вы заметили, как черенки нарастили большое количество новых листочков.







Кроме того, за это время начала развиваться корневая система черенков.







Посадите черенки в рыхлую почву, богатую органическими удобрениями. Посадку лучше всего осуществлять рано утром, или же после захода солнца. Обильно полейте черенки после посадки.







Чтобы улучшить качество почвы, вы можете смешать органический компост с почвой, чтобы добавить в почву питательные вещества, помочь растениям быстрее укорениться и цвести больше и красивее.







Вы легко можете размножить прекрасную гортензию на своем участке.





Читать далее →