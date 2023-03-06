Какие причуды и тайны о себе скрывал Гоголь: От дворянского происхождения до недугов

Николая Гоголя называют талантливым поэтом, прозаиком и классиком русской литературы XIX века. Кто же не помнит его уникальные произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Ревизор», «Записки сумасшедшего» или «Вий». Произведений было написано много и их с упоением читают до сих пор. Однако в жизни Гоголя было много необычных и мистических моментов. А некоторые факты его жизни, мало кому известны.
Что известно о семье Николая Гоголя и почему его называли Яновским
Отец писателя Василий Гоголь-Яновский и мать Мария Косяровская. / Фото:moi-zhivotnye.ru
Известно, что Николай родился в 1809 году в селе Сорочинцы, которые находилось в Полтавской области. Его отец Василий Гоголь-Яновский был коллежским асессором. Это соответствовало чину майора в армии, что давало право на потомственное дворянство (вплоть до 1845 года). Мать писателя Мария Косяровская была дочерью зажиточного помещика и очень красивой девушкой. За отца Гоголя она вышла замуж в раннем возрасте (14 лет). В семье родилось 12 детей, но выжить удалось только Николаю и 4 сестрам. Еще в 5 лет у Гоголя проявился талант к сочинительству, и он сам записывал все, что приходило ему в голову.
Картина Николая Гоголя в детстве. / Фото: udipediya.ru
Интересная история происхождения фамилии Яновский, которой иногда подписывался Николай Гоголь. Оказывается, что настоящая фамилия писателя, принадлежащая его роду, была Яновский, а не Гоголь. Последнюю, просто выдумал его дед Афанасий Яновский в надежде получить дворянский титул. Дед был полковым писарем и женился на дочери помещика. За женой было поместье, а вот дворянства не было. Императрица Екатерина II пообещала сохранить все права польскому шляхетству после разделения Речи Посполитой.
Дед Афанасий не растерялся, раздобыв поддельную грамоту, в которой было указано, что он шляхетского происхождения. Там писалось, что сам король Ян-Казимир даровал дворянство прапрадеду помещика Андрею Гоголю. Подтвердить, как и опровергнуть этот факт было на то время невозможно. Афанасий Яновский добивался признания дворянства несколько лет, но ему это все-таки удалось. Хотя со временем, Николай не захотел носить фамилию Яновский и стал просто Гоголем. У литератора должна быть короткая и запоминающаяся фамилия.
Откуда пошло увлечение Гоголя рукоделием
Интересно, что Гоголь увлекался совершенно не мужским занятием. Он еще с детства любил шить и вязать. Такое увлечение у него появилось неспроста. Кроме него в семье было еще 4 девочки, которым повезло выжить среди многих детей. Как старший брат, Николай много времени проводил с сестрами, и принимал участие в одном из их любимых занятий – рукоделии. Со временем он научился искусно кроить и шить одежду, быстро и качественно вязал спицами шарфы и шапки, даже вышивал.
Гоголь искусно умел шить и вязать. / Фото: fb.ru
Некоторые его знакомые тоже вспоминали, как Гоголь был увлечен между писательством рукоделием. Мемуарист Павел Анненков писал: «Проживая с ним в 1841 году в Риме в одной квартире, помню, как он искусно кроил для себя шейные платки. Также переделывал свой жилет, пытаясь его немного удлинить. Это получалось у него очень неплохо».
Гоголь мог использовать умение шить, как способ заработать на жизнь. / Фото:sciencepop.ru
Сам Гоголь вспоминал, что умение шить, и вязать у него было в запасе, как одно из средств зарабатывания денег на жизнь. Однако ему повезло, и применить его в реальности не пришлось. Поэтому рукоделие осталось просто его любимым хобби на всю жизнь. Правда, перед другими он немного стеснялся, пытаясь скрыть свое занятие от посторонних глаз.
Здоровье Гоголя и страсть к лечению
У отца Николая Василия Гоголя-Яновского и матери Марии Косяровской родилось 12 детей и только 5 из них сумели выжить. После смерти 2-го ребенка мать вымаливала у Святого Николая послать ей здорового мальчика. Так и случилось, и Николай выжил, но все равно был болезненным малышом. Он не только часто болел, но и очень любил поговорить о болезнях и пожаловаться на них. Эту любовь он пронес через всю жизнь.
Гоголь часто болел и любил обсуждать свои недуги. / Фото: wwwzoryacom.blogspot.com
Когда Гоголь приехал учиться в Нежинскую гимназию, то поразил всех своим видом. Родители очень трепетно к нему относились, словно он доживал свои дни, пораженный неизлечимой болезнью. Мальчик был закутан во много слоев одежды и одеяла, и похож на капусту. Его лицо было бледным и прозрачным с красными пятнами из-за золотухи. Глаза с красным ободком, а из ушей постоянно что-то текло, поэтому и были они смешно подвязаны платком.
Из-за частых болезней и желания лечиться, Гоголь мог отсутствовать длительное время в Патриотическом институте, где он преподавал, поэтому его уволили. Своим знакомым он любил жаловаться на болезни, придумывая фантастические особенности и преувеличивая то, что могло быть на самом деле. Путешествуя по России и Европе, Гоголь часто посещал местных врачей и с удовольствием пробовал новые методики лечения. После чего давал советы своим знакомым и уверял, что этот способ лечения просто творит чудеса.
Тайна смерти и захоронения Гоголя
Существует мнение, что причиной смерти Николая Гоголя является некое психическое заболевание и частые депрессии. Известно, что, когда Николаю было 10 лет, умер его родной брат Иван. Он очень любил 9-летнего Ваню и вследствие этого получил серьезную психологическую травму. Это спровоцировало душевное расстройство у Гоголя, которым он в легкой форме страдал еще с 5 лет. Историки предполагают, что это потрясение оказало отрицательное действие не только на его здоровье, но и на творчество.
О гениальности или проблемах с психикой Гоголя спорят до сих пор. / Фото: tvzvezda.ru
Сумасшествие у Гоголя проявлялось не часто, а вот хитрость и отменная актерская игра по случаю. Прикинувшись сумасшедшим, Николаю удалось избежать порки в Нежинской гимназии, где он учился. Зато пришлось провести 14 дней в больнице. Специалисты по психиатрии склоняются к тому, что Гоголь все-таки страдал неким психическим заболеванием, которое разрушало его. Например, Николай Баженов был уверен, что писатель страдал периодическим психозом. Однако прямых доказательств этому диагнозу не было.
Тайны смерти Николая Гоголя. / Фото: proza.ru
Смерть Гоголя до сих пор окутана мистикой. Долгое время утверждали, что его похоронили заживо в 1852 году на кладбище Даниловского монастыря, приняв летаргический сон за смерть. Оказывается, что Николай Васильевич страдал тафефобией. Он панически боялся быть похороненным заживо. В своем завещании Гоголь даже написал, что его нужно похоронить, только если будет заметно, что его тело начало разлагаться. Тогда он точно умер. Сам писатель не просто так побаивался. Он периодически мог впадать в сомнамбулические состояния на несколько дней. Слухи о заживо похороненном Гоголе распространились после перезахоронения его тела спустя 79 лет. Никаких подтверждающих фактов так и не удалось обнаружить.
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