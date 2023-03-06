Какие причуды и тайны о себе скрывал Гоголь: От дворянского происхождения до недугов

Что известно о семье Николая Гоголя и почему его называли Яновским

Отец писателя Василий Гоголь-Яновский и мать Мария Косяровская. / Фото:moi-zhivotnye.ru

Картина Николая Гоголя в детстве. / Фото: udipediya.ru

Откуда пошло увлечение Гоголя рукоделием

Гоголь искусно умел шить и вязать. / Фото: fb.ru

Гоголь мог использовать умение шить, как способ заработать на жизнь. / Фото:sciencepop.ru

Здоровье Гоголя и страсть к лечению

Гоголь часто болел и любил обсуждать свои недуги. / Фото: wwwzoryacom.blogspot.com

Тайна смерти и захоронения Гоголя

О гениальности или проблемах с психикой Гоголя спорят до сих пор. / Фото: tvzvezda.ru

Тайны смерти Николая Гоголя. / Фото: proza.ru