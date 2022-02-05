15 самонадеянных личностей, которые решили обойтись без помощи специалистов

Последствия ремонта, сделанного своими руками.

1. «Ну что же, похоже, придется ждать пока лак не высохнет, часов 5-8...»

«Помогите, спасите, я в ловушке ремонта!»

2. «Наверное, не стоило самому подключать машинку...»

Когда сам подключил стиральную машину.

3. «Водить-то я умею, а вот выбираться из узких пролетов - нет!»

4. «Похоже что-то не так... Хотя, кто знает, как оно должно быть!?»

Оставлю как есть, вдруг никто не заметит!

5. «Наверное, нужно было глянуть, что там снаружи, но уже поздно...»

Да ну, и так сойдет!

6. «Я переживаю за этих мастеров, они хоть выживут?»

«Какая техника безопасности, вы вообще о чем?»

7. Когда решил подключить кондиционер самостоятельно...

«Спасите! Я больше так не буду!»

8. Ручки не будет, зато будет глазок!

Отменная установка двери.

9. «Зато сюда всегда можно будет легко забраться, если что...»

10. «Смотри дорогая, круто я придумал? »

Неординарное решение.

11. «Я сильная, независимая женщина! Я все могу сама!»

Сильная независимая женщина и гвоздь.

12. «Смотрите-ка, держится и гораздо дешевле, чем на СТО!»

Голь на выдумку хитра.

13. «А вы уверены, что клейкая лента поможет в этой ситуации?»

Плановый ремонт дома.

14. «Я починил, но есть маленькая проблемка...»

На память о ремонте.

15. «А как вы хотели, чтобы и красиво, и аккуратно, и работало...»

Как смог, так и подключил .