15 самонадеянных личностей, которые решили обойтись без помощи специалистов

Последствия ремонта, сделанного своими руками.
Уж сколько раз твердили миру о том, что самодеятельность хороша только в сельском клубе, а все важные дела лучше доверять профессионалам. Но всё же находятся энтузиасты, которые считают, что могут совершенно со всем справиться самостоятельно. Вот, правда, заканчивается это порой весьма плачевно.
1. «Ну что же, похоже, придется ждать пока лак не высохнет, часов 5-8...»
«Помогите, спасите, я в ловушке ремонта!»
2. «Наверное, не стоило самому подключать машинку...»
Когда сам подключил стиральную машину.
3. «Водить-то я умею, а вот выбираться из узких пролетов - нет!»
Заложник двух домов.
4. «Похоже что-то не так... Хотя, кто знает, как оно должно быть!?»
Оставлю как есть, вдруг никто не заметит!
5. «Наверное, нужно было глянуть, что там снаружи, но уже поздно...»
Да ну, и так сойдет!
6. «Я переживаю за этих мастеров, они хоть выживут?»
«Какая техника безопасности, вы вообще о чем?»
7. Когда решил подключить кондиционер самостоятельно...
«Спасите! Я больше так не буду!»
8. Ручки не будет, зато будет глазок!
Отменная установка двери.
9. «Зато сюда всегда можно будет легко забраться, если что...»
Забыл лестницу.
10. «Смотри дорогая, круто я придумал?»
Неординарное решение.
11. «Я сильная, независимая женщина! Я все могу сама!»
Сильная независимая женщина и гвоздь.
12. «Смотрите-ка, держится и гораздо дешевле, чем на СТО!»
Голь на выдумку хитра.
13. «А вы уверены, что клейкая лента поможет в этой ситуации?»
Плановый ремонт дома.
14. «Я починил, но есть маленькая проблемка...»
На память о ремонте.
15. «А как вы хотели, чтобы и красиво, и аккуратно, и работало...»
Как смог, так и подключил.
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