Пять неожиданно весёлых фактов о NASA

До сегодняшнего дня мы были уверены, что NASA — штука серьёзная. Да так оно, в общем, и есть… за исключением этих презабавных эпизодов.



Добро пожаловать на необычную сторону НАСА, где есть место удивительным историям!



1. Три йеменца подали в суд на НАСА, заявив, что Марс — собственность их предков

2. НАСА потеряли видеозаписи высадки «Аполлона-11» на Луне

3. Здание вертикальной сборки НАСА настолько огромно, что имеет собственный прогноз погоды

4. Астронавтов купают в огромном бассейне

5. Инженер НАСА Лонни Джонсон — создатель водяного пистолета