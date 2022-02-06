Пять неожиданно весёлых фактов о NASA

До сегодняшнего дня мы были уверены, что NASA — штука серьёзная. Да так оно, в общем, и есть… за исключением этих презабавных эпизодов.
Добро пожаловать на необычную сторону НАСА, где есть место удивительным историям!
1. Три йеменца подали в суд на НАСА, заявив, что Марс — собственность их предков
Вы все правильно прочли. Девяностые и вправду были лихими. Когда НАСА запустила космический шаттл «Патфайндер» и марсоход «Соджорнер» для исследования Марса, несколько парней в Йемене заявили, что Красная планета — их собственность, которая досталась им по наследству более трех тысяч лет назад.
«Наследники» были очень огорчены, что космическое агентство осмелилось приземлиться на планете без их ведома. По этой причине они подали на НАСА в суд и предъявили документы, «доказывающие» право собственности.
В ответ на это НАСА корректно объяснила йеменцам, что Марс и Солнечная система принадлежат всему человечеству.
2. НАСА потеряли видеозаписи высадки «Аполлона-11» на Луне
Понимание, что кассеты утеряны, пришло к специалистам агентства в 2006 году. Бесплодные поиски закончились в 2009 году, и НАСА призналась, что легендарные записи… стёрты. Легендарная «лунная прогулка» была безжалостно уничтожена вместе с другими 200 тысячами записей.
Историческое видео восстановили с телевизионных трансляций, но подлинник был безвозвратно утерян. Возможно, когда-нибудь он всплывет на каком-нибудь ауционе и уйдет с молотка по цене в миллионы долларов, предполагают комментаторы в Интернете.
3. Здание вертикальной сборки НАСА настолько огромно, что имеет собственный прогноз погоды
Здание вертикальной сборки НАСА довольно большое. Такое большое, что там иногда идет дождь. Дождь. Из настоящих облаков. Облаков внутри здания. Конструкция, которую построили в 1966 году, имеет систему кондиционирования воздуха, но в самые влажные дни под потолком все же формируются облака и капает дождик. Интересно, что в 160-метровом здании единственный этаж. Это четвертое по объему сооружение в мире, высота его дверей — 139 метров.
4. Астронавтов купают в огромном бассейне
Чтобы подготовить астронавтов к жизни на МКС, НАСА построила ее копию на Земле — гигантский бассейн. Во время обучения астронавты проводят от шести до восьми часов под водой за каждый час деятельности вне МКС (то есть, выхода в открытый космос). Гигантский бассейн содержит 23,4 млн литров воды. Идея использовать погружение в воду для имитации нахождения в условиях нулевой гравитации была предложена еще в 60-е годы прошлого века.
5. Инженер НАСА Лонни Джонсон — создатель водяного пистолета
Джонсон присоединился к НАСА к качестве старшего инженера систем для юпитерианской миссии «Галилео». В 1982 году Джонсон пытался создать тепловой насос в ванной комнате и решил присоединить самодельное сопло и шланг к раковине. Так родился водяной пистолет! Инженер сколотил целое состояние на комиссии, полученной от тех, кто захотел продавать пистолетики.
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