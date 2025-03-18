Как простому фотографу удалось изменить жизнь бедных детей в Бангладеш

Теперь у ребёнка появилась надежда на будущее.

Вот так должны улыбаться дети!

Прекрасно, что в мире есть люди, способные изменить мир одного человека.

Фотограф взял на себя все расходы за обучение детей.

Образованные дети - это будущее страны.

Фотограф пожертвовал собственным комфортом ради чужих детей.

Деятельность фотографа вдохновляет на добрые дела.

Улыбки детей просто бесценны!

Дети часто выполняют самую низкооплачиваемую и даже опасную работу.

Дети должны получать образование, а не тяжело работать.