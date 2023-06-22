Как получилось, что Советский Союз обменял военные корабли на Pepsi

Компания Pepsi является безусловным мировым гигантом по производству безалкогольных напитков. Она уже давно и прочно укоренилась и на российском рынке. Началось это ещё в начале 1970-х годов, когда Россия являлась частью Советского Союза. Это была первая ласточка враждебного капиталистического мира, залетевшая на коммунистический рынок. В то время соперничество между двумя странами было столь жёстким, что становится непонятно, как же американской компании удалось такое провернуть?
История проникновения Pepsi на советский рынок началась в далёком 1959 году. Тогда вице-президент США, Ричард Никсон, приехал в Советский Союз на выставку. Она проходила в парке «Сокольники» в Москве. Там он встретился с Генеральным секретарём ЦК КПСС, Никитой Хрущёвым.
Американцы совместно с Советским Союзом организовали национальную выставку. Целью её было продвижение американских товаров, искусства, моды и, конечно же, идей капитализма. На выставке был специально оборудован и представлен макет американского дома. Он был оснащён самой современной бытовой техникой и всевозможными удобствами. Там были такие невиданные простыми советскими гражданами чудеса, как цветной телевизор, пылесос, стиральная машина.
Ричард Никсон и Никита Хрущёв на печально известных «кухонных дебатах».
Стоя посреди образца американской кухни, лидеры двух соперничающих стран весьма горячо обсуждали достоинства и недостатки коммунистического и капиталистического режимов. Никсон говорил Никите Хрущёву: «Ваша страна планирует опередить нашу. Особенно это касается производства товаров народного потребления. Я надеюсь, что наше соревнование сможет улучшить жизнь не только наших народов, но и людей во всём мире. Я считаю, что свободный обмен идеями нам просто необходим». Позже американский президент подвёл Хрущёва к киоску, где продавали «Пепси». Он вручил ему стакан этой сладкой газировки, которой в стране Советов никогда раньше не пробовали.
В киоске Pepsi были представлены две разных вариации этой сладкой газировки. Одна, как говорят, на американской воде, а другая была замешана из концентрата, на советской. Хрущёв заявил, что та, что сделана на родной воде, явно лучше и гораздо более освежает. Когда Хрущёв пил, он настоял на том, чтобы товарищи, собравшиеся вокруг него, тоже попробовали чудо-напиток. Фотографы, которые там присутствовали, моментально засверкали вспышками камер.
Пресса просто сошла с ума! Фотографии Хрущёва с Pepsi и надписью «Хрущёв хочет быть общительным». Это было прямой отсылкой к лозунгу Pepsi в США того времени: «Будьте общительны, выпейте Pepsi».
Никакие, самые баснословные, затраты на рекламу не смогли бы принести компании столько внимания, сколько принесли эти исторические снимки! Фотографии были напечатаны в СМИ по всему миру. О такой рекламной кампании Pepsi не могла даже мечтать! В итоге в 1965 году Кендалл из руководителя корпорации PepsiCo превратился в её генерального директора. Его роль в событиях 1959 года невозможно переоценить.
Никита Хрущёв делает глоток Pepsi в 1959 году на Национальной выставке США в Москве, в то время как вице-президент США Ричард Никсон наблюдает, а Дональд Кендалл наливает ещё один стакан.
Совместные действия Никсона, который подвёл Хрущёва к ларьку с пепси, и Кендалла, подающего напиток, вызывающий привыкание, не были импровизацией. Это была идея Кендалла, как и вообще участие компании Pepsi в выставке. Это было сделано вопреки желанию его начальства. Дело в том, что руководство компании было убеждено, что попытки продать американский продукт коммунистической стране – это пустая трата сил, времени и денег. Вечером перед выставкой Кендалл встретился со своим старым приятелем, Никсоном. Их давно связывали крепкие дружеские отношения. Коммерсант попросил президента, чтобы он вручил стакан напитка прямо в руки советскому лидеру.
Кендаллу в 1972 году удалось заключить с Советским Союзом эксклюзивную сделку. Это произошло тринадцать лет спустя после описанных эпохальных событий. Договор запрещал главным конкурентам Pepsi, компании Coca-Cola, всяческий доступ на советский рынок. Во всём этом, однако, была всего лишь одна загвоздка. Советская валюта была абсолютно бесполезной за пределами СССР. Она не имела в рыночной экономике никаких функций настоящей валюты. Советский рубль можно было счесть некими корпоративными ваучерами или жетонами. Стоимость данной денежной единицы определялась не рынком, а устанавливалась и регулировалась государством. Нужно было придумать некую альтернативную систему оплаты. На помощь пришёл старый добрый бартер! Советский Союз обретал права на продажу и производство пепси, а взамен компания Pepsi получила эксклюзивные права на марку водки Stolichnaya.
родавец показывает бутылку водки «Столичная».
Pepsi обладатель звания первого капиталистического бренда, который не просто продавали, а производили в СССР. Согласно соглашению, PepsiCo стали поставлять необходимое оборудование и концентрат напитка для десяти будущих заводов. Там на месте уже концентрат должны были разводить, разливать по бутылкам и распространять по торговым точкам всего Союза.
Одна работница завода в Новороссийске вспоминала об этом времени так: «У каждого работника была сшитая индивидуально форма. Она была очень красивая. Мы были похожи на врачей. У нас были белые головные уборы, халаты. Работать на этом заводе было очень большой честью». Тогда считалось невероятным везением устроиться туда, это было престижно.
Завод Pepsi в Советском Союзе.
Генеральный директор PepsiCo, Кендалл, говорил, что это самый лучший и современный завод компании во всём мире. Завод был построен в самые кратчайшие, даже рекордные сроки — всего за одиннадцать месяцев. Это просто поразило тогда Кендалла.
Первый завод вначале планировали строить в Сочи. Неожиданно возникли проблемы с водой. Рядом не оказалось никаких её пресных источников. Поэтому пальма первенства досталась Новороссийску. Когда завод начал свою работу, все советские граждане стремились приехать сюда. Здесь можно было не только отдохнуть на Чёрном море, но и отведать вожделенную Pepsi. К концу 1982 года появилось ещё семь заводов: в Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Таллинне, Алма-Ате и Сухуми.
Цена за бутылку пепси превышала цену любого советского безалкогольного напитка вдвое. Невзирая на это рынок Pepsi увеличивался, продажи росли не по дням, а по часам. Уже в конце восьмидесятых годов у компании было более двадцати заводов в СССР. Советские граждане выпивали почти миллиард порций пепси в год. Это было, конечно же, намного больше, чем американцы выпивали водки Stolichnaya. Ввиду ограниченности американского рынка водки, Кендаллу пришлось начать поиски других советских продуктов, годных для бартера. Тут пришла на помощь просто гениальная идея: списанные Советским Союзом боевые корабли!
Выпускники празднуют окончание школы, Москва, 1981 год.
В 1989 году Кендаллом было подписано новое соглашение. По этому договору Советский Союз передал компании Pepsi целую армаду. В её составе был крейсер, эсминец, фрегат и целых семнадцать подводных лодок! Многие тогда шутили, что Pepsi на тот момент владела шестым по величине флотом в мире. Эти суда, конечно же, не годились для эксплуатации. Компания просто сдала их на металлолом. Каждая субмарина принесла PepsiCo 150 тысяч долларов чистой прибыли. «Мы разоружаем Советский Союз быстрее, чем вы», - язвительно заметил Кендалл однажды в разговоре с Брентом Скоукрофтом, советником президента Джорджа Буша по национальной безопасности.
Стенд Pepsi в Москве, 1983 год.
Чуть больше года спустя компании PepsiCo удалось заключить с Советским Союзом ещё одну, беспрецедентно крупную сделку. Её условия предполагали получение более трёх миллиардов долларов прибыли. Взамен Советский Союз должен был построить десяток судов, в основном нефтяных танкеров. Компания PepsiCo планировала их либо сдавать в аренду, либо продать на международном рынке. Это была, без сомнения, эпохальная сделка. К сожалению, ей не суждено было состояться. Не прошло и года, как Советский Союз распался.
Теперь компании неожиданно пришлось иметь дело с пятнадцатью штатами, вместо одного. Корабли находились в недавно обретшей независимость Украине. Там тоже желали хоть что-то выторговать для себя. Значительно усугубляло положение то, что на рынок теперь вышел основной конкурент PepsiCo — Coca-Cola. Теперь компании пришлось изо всех сил стараться, чтобы удержать свою долю рынка в России.
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