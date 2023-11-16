Гламурные красотки 1930-х: Ретро-портреты очаровательных голливудских актрис

Портреты голливудских красавиц 1930-х годов.

1. Элеонора и Карла Гутерлейн (Eleanor and Karla Gutchrlein)

Сестры-актрисы из Германии были известны тем, что носили одинаковые стрижки и вместе снимались в фильмах.

2. Эвалин Кнапп (Evalyn Knapp)

Пик популярности американской киноактрисы пришелся на 1930-е годы .

3. Джинджер Роджерс (Ginger Rogers)

Американская актриса и танцовщица, которая снималась в музыкальных фильмах в паре с хореографом Фредом Астером (Fred Astaire).

4. Жаклин Аллен (Jacquelyn Allen)

Актриса, родившаяся в Техасе (США) была известна по ролям в фильмах «Вот банда» (1935) и «Великий Карузо» (1951).

5. Джин Морган (Jean Morgan)

Актриса и певица 1930-х годов, старшая сестра более известной кинодивы - блондинки Мариан Марш (Marian Marsh).

6. Джоан Блонделл (Joan Blondell)

Благодаря своему прекрасному образу блондинки с голубыми глазами Джоан стала одной из самых высокооплачиваемых артисток в 1930-х годах.

7. Кей Фрэнсис (Kay Francis)

Американская актриса с 1930-го по 1936-й год была звездой №1 на киностудии «Warner Bros.».

8. Лили Дамита (Lili Damita)

Французская актриса стала знаменита скорее не благодаря таланту, а из-за браков с известными деятелями киноиндустрии.

9. Лоретта Янг (Loretta Young)

Американская актриса – обладательница почетной премии «Оскар», которая досталась ей за лучшую женскую роль.

10. Луиза Брукс (Louise Brooks)

Актриса и танцовщица из США снялась в нескольких фильмах в период с 1925-го по 1938-й год.

11. Мариан Марш (Marian Marsh)

Однотипные роли привлекательной актрисы эры звукового кино привели к быстрому завершению ранее успешной карьеры.

12. Мэрион Дэвис (Marion Davies)

Американская комедийная актриса была популярна в эпоху немого кино, снявшись во многих знаменитых фильмах.

13. Мэри Астор (Mary Astor)

Обладательница премии « Оскар » за лучшую женскую роль второго плана впоследствии написала автобиографию, ставшую бестселлером.

14. Мирна Лой (Myrna Loy)

Популярная американская актриса 1930-х годов часто исполняла роли роковых женщин.

15. Оливия Де Хэвилленд (Olivia De Havilland)

Одна из самых востребованных актрис Голливуда 1930-х и 1940-х годов смогла получить две премии «Оскар» за лучшую женскую роль.

16. Патрисия Эллис (Patricia Ellis)

Большую часть своих ролей американская актриса сыграла в комедийных и мистических кинокартинах.

17. Филлис Крейн (Phyllis Crane)

Канадская киноактриса появилась в 45 фильмах, которые снимались в период между 1928-м и 1937-м годами.

18. Полли Уолтерс (Polly Walters)

Американская актриса из штата Огайо никогда не получала главные роли в фильмах.

19. Руби Килер (Ruby Keeler)http://funhere.ru/?p=19283

Актриса, певица и танцовщица из США наиболее известна по ролям в успешных мюзиклах студии «Warner Brothers».

20. Шейла Терри (Sheila Terry)

Голливудская киноактриса, которая снималась в фильмах компании «Warner Bros.» в 1930-х годах.

21. Тельма Тодд (Thelma Todd)

Американская киноактриса прославилась ролями в комедийных фильмах как немого, так и звукового кино.

22. Адриенна Дор (Adrienne Dore)

Киноактриса и модель из США заняла второе место на конкурсе красоты «Мисс Америка» в 1925 году.

23. Элис Уайт (Alice White)

Яркая и скандальная голливудская киноактриса начинала свою карьеру в качестве секретаря.

24. Анита Луиз (Anita Louise)

Дебют американской киноактрисы состоялся в возрасте 7-ми лет, а в 1930-х годах она считалась самой модной и элегантной звездой Голливуда.

25. Энн Дворак (Ann Dvorak)

После скандала с крупной кинокомпанией «Warner Bros.» американская актриса работала вне штата на различных студиях.

26. Энн Хардинг (Ann Harding)

Актриса из США была номинирована на престижную премию «Оскар» через год после своего дебюта в кино.

27. Энн Шеридан (Ann Sheridan)

Ради карьеры киноактрисы Энн бросила учебу в колледже, а ее дебют состоялся в фильме студии «Paramount Pictures».

28. Барбара Стэнвик (Barbara Stanwyck)

Американская киноактриса была четырежды номинирована на премию «Оскар» в период с 1930-го по 1940-й год.

29. Биби Даниелс (Bebe Daniels)

В 1930-м году актриса была одной из основных звезд мюзиклов, выпускаемых киностудией «RKO».

30. Бернис Клэр (Bernice Claire)

Американская певица и киноактриса снялась всего в 13-ти фильмах в период с 1930-го по 1938-й год.