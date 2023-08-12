Откровенные факты о сексуальных странностях великих людей

Если вы думаете, что в секс-скандалах могут быть замешаны только поп-звезды, спортсмены и политики, то сильно заблуждаетесь. Фактрум уверяет: люди, оставившие след в истории, тоже были отнюдь не ангелами.



Моцарт.

Ганди.

Джеймс Джойс.

Жан-Жак Руссо

Бенджамин Франклин.

Альберт Эйнштейн.

Калигула.

Маркиз де Сад.